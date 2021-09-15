Под знаком Авраама: как арабо-еврейская оттепель задела интересы России

Историческим договорённостям о нормализации дипломатических отношений между Израилем и арабскими странами исполнился ровно год. Соглашения, названные Авраамовыми по имени ключевого для иудаизма, ислама и христианства пророка, запустили целую тенденцию, которая проявила себя в ускоренном сближении еврейского государства с рядом мусульманских стран не только Ближнего Востока, но и Северной Африки. Это существенно повлияло на ситуацию в регионе, а также на интересы глобальных игроков. По данным СМИ, в последнее время израильтяне пытаются сгладить острые углы в отношениях Америки и ряда арабских стран, апеллируя к теме их возможного дрейфа к России и Китаю.

Мероприятия в честь исторических договорённостей между Израилем, Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном, заключение которых было форсировано в последние месяцы президентства Дональда Трампа, растянулись почти на неделю. Накануне послов этих государств в Вашингтоне приняла некоммерческая организация бывшего президентского советника Джареда Кушнера, который выступал основным идеологом разрушения внутриарабского консенсуса о непризнании израильской государственности.

Дональд Трамп Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos

На 17 сентября намечены видеопереговоры между госсекретарём Энтони Блинкеном и его коллегами из Израиля, Эмиратов, Бахрейна и Марокко.

На мероприятии, посвящённом годовщине подписания Авраамовых соглашений, будут обсуждаться пути дальнейшего углубления связей и построения более процветающего региона, — заявил изданию Axios дипломатический источник в Вашингтоне.

Axios отмечает, что официальные лица тех стран, которые участвовали в заключении исторических договорённостей год назад, почти два месяца оказывали давление на администрацию президента США Джо Байдена с тем, чтобы та дала добро на организацию подобного мероприятия. Изначально Белый дом смотрел на это со скепсисом, но позже согласился. Как показали события вокруг майского обострения в секторе Газа, команда действующего главы американского государства склонна занимать менее произраильскую позицию, нежели её предшественники.

Запросы на добавление в друзья

До Авраамовых договорённостей у еврейского государства среди арабских стран были налажены отношения только с Иорданией и Египтом, и то между ними нередко возникали дипломатические неурядицы. Подписание 15 сентября 2020 года в Вашингтоне исторической сделки привело к тому, что позже о своём намерении сблизиться с еврейским государством объявили Судан и Марокко. Правда, это произошло не без предложения различных стимулов со стороны США. Вероятно, цепочка «потеплений» будет продолжена.

Нафтали Беннет и Абдель Фаттах Сиси Hannibal Hanschke/dpa Global Look Press

В июле король Иордании Абдалла II заявил CNN, что процесс нормализации, вероятно, продолжится. По крайней мере, по его оценкам, соответствующее понимание есть у арабских государств, «которые задумываются об интересах в сфере национальной безопасности».

Думаю, из-за опасений относительно Ирана и множества вызовов в регионе они рассматривают возможность поддержания отношений с Израилем в своих законных интересах, — предположил Абдалла.

По его словам, несмотря на то что Авраамовы соглашения, вероятно, расширятся, заниматься этим процессом «в ущерб диалогу между израильтянами и палестинцами и обсуждению их будущего» категорически неприемлемо.

Однако всё говорит о том, что приоритет палестинского досье постепенно понижается, а необходимость в еврейском государстве растёт. На днях в курортном Шарм эш-Шейхе на юге Синайского полуострова произошла первая за десять лет официальная и открытая встреча между израильским премьером и президентом Египта. Нафтали Беннет и Абдель Фаттах Сиси обсудили проблемы в сфере безопасности, палестино-израильское урегулирование, а также экономическое сотрудничество. Глава израильского правительства охарактеризовал переговоры как очень хорошие.

Egyptian Presidency/XinHua Global Look Press

В течение года ходили слухи, что к арабским участникам Авраамовых соглашений может присоединиться Саудовская Аравия, однако пока что в королевстве слишком велик разрыв во взглядах между молодым поколением политиков, представленным кронпринцем Мухаммедом, и менее прагматичной «старой гвардией» в основном в лице короля Салмана.

Не Ираном единым

Основной драйвер арабо-еврейской оттепели — это потребности в сфере национальной безопасности и чёткое понимание той опасности, которую может представлять иранская региональная политика. Израиль же пока что остаётся лидером среди ближневосточных игроков в оборонной и разведывательной сферах. Несмотря на то что Авраамовы соглашения были заключены в 2020 году, каналы обратной связи и контакты по линии спецслужб с ним были налажены у многих государств Персидского залива. Особый эффект создаёт то, что преследование саудовской политической оппозиции не обходилось без использования шпионского программного обеспечения израильского производства.

Однако неправильно было бы не упомянуть о том, что у процесса нормализации были и экономические причины. Более чёткое позиционирование Израиля в Персидском заливе может открыть путь к коммуникации с другими арабскими странами, с которыми у него пока что нет официальных отношений, а также дать возможность для расширения экономических связей в Азии. Как отмечают в Институте исследований национальной безопасности Тель-Авивского университета (INSS), одним из важнейших последствий Авраамовых соглашений является упрощение авиамаршрутов, что влияет на туристические, деловые и грузовые рейсы.

Отдельно в INSS отмечают, что нормализация отношений открывает перед её участниками перспективы в сфере энергетики, особенно в том, что касается возобновляемых источников и экспорта нефти по трубопроводу Эйлат — Ашкелон.

Кивки в сторону России

Парадоксально, но процесс потепления между Израилем и арабскими странами напрямую коснулся и российских интересов на Ближнем Востоке. В сентябре издание The Times of Israel со ссылкой на источники сообщило , что израильские официальные лица предостерегли администрацию Байдена от того, чтобы ужесточать критику в адрес арабских союзников за нарушения в сфере прав человека. По их оценкам, ценностно-ориентированная политика действующего президента США может задеть и без того восприимчивых лидеров Египта и Саудовской Аравии.

pixabay.com

Как обращают внимание собеседники The Times of Israel, израильская сторона в ходе этих консультаций сделала особый акцент на том, что возникновение дистанции между Вашингтоном с одной стороны и Каиром и Эр-Риядом с другой может привести к тому, что арабские столицы в отместку интенсифицируют контакты с Москвой и Пекином в ряде областей. Тем более что соответствующий месседж страны Персидского залива уже пытались демонстративно послать во время проходившего в этом году ближневосточного турне главы МИД России Сергея Лаврова, по крайней мере на уровне «сливов» в локальных СМИ.