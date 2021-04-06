Выдавить эсминцами: присутствию России в Судане объявлена война

Россия активизирует деловые связи с Суданом. В ближайшее время ожидается подписание крупных сделок в сферах, представляющих взаимный интерес. После того как Москва в прошлом году заключила с Хартумом соглашение о создании пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ в Порт-Судане, слухи о расширении российского контроля над «воротами в Африку» участились. Однако есть неофициальные данные, что своё военно-морское присутствие в Судане хотят укрепить и США. И в их планах — предотвратить закрепление РФ на Красном море.

О том, что американскую сторону интересует вытеснение россиян из Судана, пока говорят исключительно источники арабских СМИ и работающие в регионе консалтинговые компании. Что касается публичных действий администрации президента Джо Байдена, то доподлинно можно судить об интенсификации контактов с Хартумом в последние месяцы. Для того чтобы обсудить вопросы региональной и двусторонней повестки, с суданским премьер-министром Абдаллой Хамдуком связался госсекретарь Энтони Блинкен. В заявлении Госдепа говорится, что шеф американской дипломатии выразил поддержку усилиям переходного правительства.

Если тема российского присутствия в Судане пока не затрагивается США публично, то свою позицию на этот счёт они чётко обозначают жестами. Так, признаком нарастающего соперничества стал заход американского ракетного эсминца USS Winston S. Churchill в Порт-Судан месяц назад. Этому предшествовало то, что в гавань в Красном море прибыл российский фрегат «Адмирал Григорович». Тогда в ВМС США отметили, что заход ракетного эсминца в Порт-Судан соответствует той линии, которая была намечена в ходе визита 25--27 января замглавы Африканского командования (AFRICOM) контр-адмирала Эндрю Янга. Пентагон подчёркивал, что для него важно наладить партнёрство на уровне вооружённых сил.

MC3 Louis Thompson Staats IV/Keystone Press Agency/Global Look Press

Военные и гражданские источники арабских СМИ в Судане утверждают , что переходные власти рассматривают разные варианты сотрудничества с глобальными державами, в том числе те, которые позволяют и России, и США укрепить своё военно-морское присутствие в Красном море одновременно. Пережившая военный переворот страна, которую часто называют «воротами в Африку», остро нуждается в том, чтобы её усилия в борьбе с терроризмом, торговлей людьми и пиратством были поддержаны на международном уровне — не только со стороны региональных игроков. Ситуацию в Судане осложняет экономический кризис, усугублённый последствиями распространения нового коронавируса, а также продолжающиеся межплеменные столкновения .

Критика российского присутствия

Предположения о скором восстановлении исторического статуса России на Красном море появились после того, как Москва в минувшем году подписала с Хартумом договор о создании ПМТО в Порт-Судане. Текст двусторонних договорённостей гласит, что расположение объекта ВМФ РФ на территории африканского государства соответствует «целям поддержания мира и стабильности в регионе, носит оборонительный характер и не направлено против других стран». Так, ПМТО рассчитан на то, чтобы давать российским экипажам возможность провести ремонт, пополнить запасы и отдохнуть. Отдельным пунктом предусмотрено и то, что территория объекта покроет береговую зону, акваторию и пространство причального фронта. Новости о соглашении тут же породили слухи о том, что Москва скоро создаст в Судане полноценную военную базу.

Sputnik/РИА Новости

Оказалось, что у такого сотрудничества есть яростные противники. Они нашлись даже среди представителей переходных властей. Так, Камаль Болад, член главной оппозиционной коалиции «За свободу и перемены», которая является частью суданских переходных структур, отмечал, что армейские силы «присвоили себе право принимать решения» в сфере дипломатии и что процесс заключения договорённостей с другими странами крайне непрозрачен, что напоминает времена свергнутого президента Омара Башира. Болад отдельно указал на то, что переходные власти в Хартуме «условились строить сбалансированные отношения с различными региональными и международными блоками», однако размещение ПМТО ВМФ России в Порт-Судане с одобрения армейских сил может только расстроить эту динамику.

С кем останутся суданские власти

В отношении Судана администрация Джо Байдена, по некоторым предположениям , будет придерживаться примерно той же линии, которую вела команда Дональда Трампа. По крайней мере, от Белого дома исходили сигналы о готовности сделать чётче уже намеченные контуры сотрудничества Судана с Израилем. Страны объявили о восстановлении контактов в рамках арабо-израильской нормализации в спешном порядке — незадолго до окончания президентского срока Трампа.

В разговоре с NEWS.ru эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семёнов допустил, что американцы действительно способны создать России проблемы на суданской арене.

Не зря новое руководство страны пошло на нормализацию с Израилем и на выплаты жертвам терактов «Аль-Каиды» (запрещённая в РФ террористическая группировка. — NEWS.ru), чтобы быть исключённым из американских чёрных списков. Поэтому американцы могут продолжать давление на Судан, который оказывается восприимчив к нему, и касательно российского присутствия. Кирилл Семёнов эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон) эксперт Российского совета по международным делам и колумнист Al-Monitor (Вашингтон)

Другой вопрос, по словам собеседника NEWS.ru, заключается в том, насколько американской стороне российский военно-морской объект в Порт-Судане мешает. Возможно, что вопрос с ПМТО может оказаться для Вашингтона на деле не таким уж болезненным, заключает аналитик.