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22 июня 2026 в 09:45

Аналитики раскрыли неочевидное следствие энергокризиса в мире

FT: кризис на Ближнем Востоке подстегнул спрос на электромобили в Африке

Фото: Walter G. Allgöwer/imageBROKER.com/Global Look Press
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Вызванный военным конфликтом на Ближнем Востоке глобальный энергетический кризис спровоцировал резкий рост спроса на электромобили в Африке, что усилило доминирование Китая на этом рынке, сообщает Financial Times. Параллельно наблюдается рекордный приток инвестиций в инфраструктурные проекты региона. Кроме того, ряд африканских государств вводит стимулирующие меры и ограничения для ускорения перехода.

По данным газеты, средние суточные траты на бензин для мототакси выросли с $4,2 до $5,1 (с 308 до 374 рублей), тогда как электромотоцикл позволяет покрыть ту же дистанцию за $2,3 (169 рублей). Столь значительная разница спровоцировала ажиотажный спрос, в результате чего некоторые компании приостановили прием предоплат за электроскутеры. Одновременно с этим венчурные фонды зафиксировали привлечение порядка $300 млн (22 млрд рублей) стартапами, развивающими зарядную сеть и сопутствующие сервисы.

Ранее депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что Евросоюз мог бы сократить расходы граждан и бизнеса в условиях энергетического кризиса за счет закупок российских энергоносителей по конкурентным ценам. Он считает, что текущая энергетическая стратегия ЕС усугубляет экономические издержки.

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