Исход выборов в США решит Израиль

Президент США Дональд Трамп за время правления предпринял целый ряд произраильских шагов — от признания Иерусалима столицей еврейского государства до содействия нормализации отношений Тель-Авива с ОАЭ и Бахрейном. Это помогло ему заработать поддержку израильских граждан, но далеко не американских евреев. Незадолго до президентских выборов опросы свидетельствуют, что эта группа избирателей в большинстве своём собирается голосовать за кандидата от демократов Джо Байдена.

Судя по данным недавнего опроса , проведённого Direct Falls Research Institute, евреи в Израиле выбрали бы президентом США Дональда Трампа: 63,3% из них высказались в пользу нынешнего главы Белого дома и только 18,8% поддержали его противника Джо Байдена. Это вряд ли можно считать сюрпризом. Дональд Трамп не только признал Иерусалим столицей Израиля, но и активно побуждал другие страны перенести туда свои посольства, иногда даже успешно. Кроме того, он узаконил в США суверенитет Израиля над Голанскими высотами и способствовал нормализации отношений еврейского государства с Объединёнными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) и Бахрейном. Для еврейского государства он стал едва ли не лучшим американским президентом за всю историю.

Но в Америке произраильская политика почти не принесла Трампу дивидендов. Исследование Jewish Electorate Institute показало , что только 30% еврейских избирателей собираются проголосовать за республиканца 3 ноября, а 67% — поддержат Джо Байдена. Это отражает многолетний тренд американской политики: евреи всегда голосуют за демократов . С 1916 года эта электоральная группа всего один раз поддержала кандидата в президенты республиканцев — в 1920 году. С тех пор максимум, чего удавалось добиться «слонам» от американских евреев, — это 40% голосов у Дуайта Эйзенхауэра в 1956 году и 39% у Рональда Рейгана в 1980-м.

Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

До Трампа республиканцы даже не особенно пытались агитировать среди евреев — всё равно они составляют только 2,5% от населения страны и в большинстве своём проживают в неприступных бастионах Демократической партии — штатах Нью-Йорк и Калифорния. Но пример 2016 года показал, что в колеблющихся штатах, которые решают исход голосования, важен каждый бюллетень. Тем более что евреи, в отличие от чернокожих и латиноамериканцев, стабильно приходят на избирательные участки.

В одном из таких ключевых штатов — Мичигане — проживают 107 тысяч еврейских избирателей, а исход выборов 2016 года там решил перевес в 11 тысяч голосов. Во Флориде живут 722 тысячи совершеннолетних представителей этой диаспоры, в Пенсильвании — 275 тысяч. Тот, кто победит в этих штатах, выиграет всю Америку.

Нет сомнений в том, что голоса евреев могут изменить расклад сил в таких штатах, как Пенсильвания, Огайо и Мичиган, — считает директор по коммуникациям с евреями кампании Байдена Аарон Кейак.

Расчёт Трампа на произраильскую внешнюю политику — не совсем то, что еврейское сообщество ждёт от главы государства. На переднем плане для них, как и для всех американцев, стоят вопросы здравоохранения, экономики и борьба с пандемией. И только потом — отношения Вашингтона с Израилем. Трамп же почему-то продолжает думать, что американские евреи и израильские граждане — это одно и то же.

Мы очень вас ценим. Мы любим и вашу страну тоже, — сказал Трамп во время разговора с еврейскими лидерами США в сентябре, видимо, забыв что их страна — это Соединённые Штаты, а не Израиль.

Кроме того, сообщество беспокоится по поводу возросшего антисемитизма в США — за время президентства Трампа эта проблема только усугубилась. За 2019 год в Соединённых Штатах зарегистрировали более двух тысяч случаев нападения, вандализма и преследований евреев. Это рекордное значение с 1979 года.

Aaron Jackendoff/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Израиль и США лидируют по числу этнических евреев в мире, но два сообщества не слишком-то ладят. Согласно недавнему опросу , 47% граждан Израиля признали, что существует разрыв между американскими и израильскими евреями, но примирение возможно. При этом 35,3% сказали, что существуют, скорее, разногласия, и 12,4% заявили, что никакого примирения между двумя сообществами не может быть.

Тем не менее ставку Трампа на развитие отношений с Израилем можно понять. В сфере дипломатии у главы Белого дома больше полномочий и меньше препятствий, поэтому осуществить свои задумки для него было довольно просто. Если бы президент вздумал даровать некие привилегии евреям внутри США, он бы встретил противодействие в конгрессе или потерял бы голоса белого рабочего класса — своей базы поддержки.