Исход выборов в США решит Израиль

Президент США Дональд Трамп за время правления предпринял целый ряд произраильских шагов — от признания Иерусалима столицей еврейского государства до содействия нормализации отношений Тель-Авива с ОАЭ и Бахрейном. Это помогло ему заработать поддержку израильских граждан, но далеко не американских евреев. Незадолго до президентских выборов опросы свидетельствуют, что эта группа избирателей в большинстве своём собирается голосовать за кандидата от демократов Джо Байдена.
Судя по данным недавнего
Но в Америке произраильская политика почти не принесла Трампу дивидендов. Исследование Jewish Electorate Institute
До Трампа республиканцы даже не особенно пытались агитировать среди евреев — всё равно они составляют только 2,5% от населения страны и в большинстве своём проживают в неприступных бастионах Демократической партии — штатах Нью-Йорк и Калифорния. Но пример 2016 года показал, что в колеблющихся штатах, которые решают исход голосования, важен каждый бюллетень. Тем более что евреи, в отличие от чернокожих и латиноамериканцев, стабильно приходят на избирательные участки.
В одном из таких ключевых штатов — Мичигане — проживают 107 тысяч еврейских избирателей, а исход выборов 2016 года там решил перевес в 11 тысяч голосов. Во Флориде живут 722 тысячи совершеннолетних представителей этой диаспоры, в Пенсильвании — 275 тысяч. Тот, кто победит в этих штатах, выиграет всю Америку.
Нет сомнений в том, что голоса евреев могут изменить расклад сил в таких штатах, как Пенсильвания, Огайо и Мичиган, — считает директор по коммуникациям с евреями кампании Байдена Аарон Кейак.
Расчёт Трампа на произраильскую внешнюю политику — не совсем то, что еврейское сообщество ждёт от главы государства. На переднем плане для них, как и для всех американцев, стоят вопросы здравоохранения, экономики и борьба с пандемией. И только потом — отношения Вашингтона с Израилем. Трамп же почему-то продолжает думать, что американские евреи и израильские граждане — это одно и то же.
Мы очень вас ценим. Мы любим и вашу страну тоже, — сказал Трамп во время разговора с еврейскими лидерами США в сентябре, видимо, забыв что их страна — это Соединённые Штаты, а не Израиль.
Кроме того, сообщество беспокоится по поводу возросшего антисемитизма в США — за время президентства Трампа эта проблема только усугубилась. За 2019 год в Соединённых Штатах
Израиль и США лидируют по числу этнических евреев в мире, но два сообщества не слишком-то ладят. Согласно недавнему
Тем не менее ставку Трампа на развитие отношений с Израилем можно понять. В сфере дипломатии у главы Белого дома больше полномочий и меньше препятствий, поэтому осуществить свои задумки для него было довольно просто. Если бы президент вздумал даровать некие привилегии евреям внутри США, он бы встретил противодействие в конгрессе или потерял бы голоса белого рабочего класса — своей базы поддержки.
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