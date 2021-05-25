Огненная земля: Израиль рискует потерять поддержку главного союзника

Крупнейшее с 2014 года обострение конфликта между Израилем и Палестиной показало: еврейское государство способно вести политику, противоречащую всем требованиям международных организаций. Это обусловлено не чем иным, как безусловной и многолетней поддержкой единственной сверхдержавы — США, однако и в Вашингтоне всё громче становятся голоса, осуждающие израильские власти. Потеряет ли Израиль свои позиции на мировой арене?

Поможем всем миром

Новый виток конфликта между Израилем и Палестиной завершился перемирием 21 мая. За одиннадцать дней обострения с палестинской стороны погибли 248 человек, с израильской благодаря системе ПРО «Железный купол», отражавшей беспрецедентные ракетные удары, — 13 жертв. Материальный ущерб оценивают в сотни миллионов долларов — профильная комиссия ООН прямо сейчас занимается вопросом оказания гуманитарной помощи Палестине. В международной организации о положении, сложившемся в автономии, говорят довольно однозначно.

Эскалация усугубила и без того страшную гуманитарную ситуацию в Газе, которая сложилась из-за почти 14 лет блокады и внутренних политических расколов, идущих одновременно с постоянными боевыми столкновениями, — заявила гуманитарный координатор организации Линн Хастингс.

Глава специального агентства ООН по вопросам палестинских беженцев Филипп Лаззарини говорил ещё прямолинейнее: он призвал международное сообщество обратить внимание на «реальные причины» происходящего. По его мнению, они заключаются в «оккупации, переселении <...>, блокаде и цикле насилия» и иллюзорное ощущение того, что ситуация нормализовалась, исчезнет с ближайшим обострением.

Чуть ранее, сразу после заключения перемирия, Совет Безопасности ООН анонсировал, что направит в Газу срочную помощь: первый пакет в объёме $22,5 млн выделили из фондов экстренной поддержки.

С подразделениями ООН по гуманитарному направлению согласились работать и Соединённые Штаты. Президент Джо Байден при этом настоял на том, что помощь палестинцам должна поступать таким образом, чтобы это не помогало группировке ХАМАС пополнять свои запасы вооружения. Но восстанавливать разрушенный Западный берег реки Иордан американцы помогут.

Сейчас они участвуют в мирных переговорах. Госсекретарь Энтони Блинкен вылетел в регион с визитом и, как и другие западные дипломаты, находится в контакте с обеими сторонами и посредниками-египтянами, которые их связывают. Сейчас своей целью США называют сохранение перемирия, но до того как открытые столкновения прекратились, миролюбивых и неангажированных действий от них ждать не стоило.

Энтони Блинкен Erin Scott/Global Look Press

Заокеанский друг

Именно представители Вашингтона раз за разом блокировали резолюцию Совбеза ООН по вопросу израильско-палестинского обострения. Пользуясь правом вето, защищали интересы Израиля, пока Франция и арабские страны требовали как можно скорее прекратить огонь.

В разгар конфликта Байден говорил о праве еврейского государства на защиту своих граждан. Слова подкреплялись делами — администрация американского президента прямо во время обстрелов договорилась с израильской стороной о продаже ей высокоточного вооружения на более чем $735 млн.

Такие решения 46-го президента — часть многолетней политической линии США, во второй половине прошлого века поставивших на Израиль как на ключевого союзника. Пожалуй, высшей точки это партнёрство достигло при Дональде Трампе — обострения в том виде, в котором оно случилось, могло бы и не быть, если бы республиканец не настаивал на признании Иерусалима израильской столицей в пику позиции арабского мира.

Американским властям, несмотря на их расположенность к Израилю, в прошлом уже приходилось принуждать воинственное национальное государство к миру и отступлению. Однако сейчас в Вашингтоне звучат голоса, призывающие кардинально изменить отношение к вопросу.

pixabay.com

Сионизм и права человека

В международной организации Human Rights Watch открыто говорят об «апартеиде» и нарушении прав человека со стороны израильских властей. Некоторые политики из Демократической партии США (к примеру, депутат от Мичигана, этническая палестинка Рашида Тлаиб) готовы с этим согласиться — и не просто из-за того, что противоположной точки зрения придерживался ненавидимый ими Трамп.

Источники говорят, что в новом поколении демократов уверены: нынешний подход американцев способен только увеличить объёмы насилия. Это подтверждают открытые выступления молодых политиков.

Соединённым Штатам стоит признать свою роль в несправедливости и нарушении прав человека по отношению к палестинцам, — заявила Александрия Окасио-Кортес, известный представитель левого крыла демократов.

Происходящим недовольны не только среди демократов, склоняющихся к социализму: куда более умеренные прогрессисты также выступили с критикой Израиля, отметив, что он делает недостаточно, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и США в состоянии изменить эту ситуацию.

Американская политика вряд ли изменится при нынешнем президенте, однако первые признаки возможного сдвига в отношениях между США и Израилем уже стали заметны. В том случае, если Соединённые Штаты ослабят поддержку, Израиль останется без ключевой опоры, что изменит политический климат во всём регионе.