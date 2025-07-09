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09 июля 2025 в 15:30

В Госдуме раскрыли связь главы Фонда кино Абхазии с USAID

Депутат Чемерис заявила о работе главы Фонда кино Абхазии Басарии в USAID

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент и учредитель Фонда кино Абхазии Александр Басария ранее работал в Агентстве США по международному развитию (USAID), сообщила в беседе с РИА Новости член думского комитета по международным делам Роза Чемерис. Парламентарий считает Басарию врагом государства, о чем должны четко и однозначно заявить власти Абхазии.

Репутация провокатора — под стать: еще год назад он носил фамилию Мкачатрян, трудился в структурах USAID, ныне руководит фиктивной организацией. Иначе как врагом государства его не назвать. И я считаю, что власти Абхазии должны четко и однозначно публично обозначить этот факт, — сказала Чемерис.

Депутат расценила «удивительную вольность» высказывания Басарии о туристах из России как прямую провокацию. Она заподозрила главу фонда в желании подорвать плодотворное взаимодействие Абхазии и России. Чемерис напомнила, что Басария не является официальным представителем госструктур, но «пытается бросить вызов» России и «спровоцировать некие симметричные ответные действия».

Ранее директор Фонда кино Абхазии заявил, что российские туристы представляют «национальную угрозу» для республики. Он раскритиковал приезжих из РФ, которые предпочитают бюджетный отдых и не тратят много денег на пляжах и в ресторанах.

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Россия
Госдума
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