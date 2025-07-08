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08 июля 2025 в 12:04

Политолог предсказал борьбу Израиля и Украины за американское оружие

Политолог Дудаков: Израиль будет просить у США предназначенное Украине оружие

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тель-Авив будет просить у Вашингтона оружие, которое было предназначено для Киева, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, в этом контексте идет борьба украинского и израильского лобби, особенно на фоне визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Учитывая, что сейчас в Вашингтоне встречают господина Нетаньяху, я думаю, что израильское лобби хотело бы получить те же самые вооружения, которые сейчас направляются Украине, включая ракеты для систем ПВО. Эти ракеты в дефиците, а сами американцы производят лишь по 300 ракет для Patriot ежегодно. Поэтому сейчас идет большая борьба между израильским и украинским лобби в контексте того, кто должен преимущественно получать эти американские транши, — сказал Дудаков.

Ранее доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев заявил, что президент США Дональд Трамп делает вид управления процессом передачи вооружений Украине, однако это не так. По словам политолога, никто не сможет остановить данные поставки Киеву.

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