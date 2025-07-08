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08 июля 2025 в 11:03

«Приходится подстраиваться»: Трампа заподозрили в продолжении поставок ВСУ

Политолог Перенджиев: Трамп только делает вид, что управляет поставками Украине

Фото: Cpl. Cameron Hermanet/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп делает вид, что управляет процессом передачи вооружений Украине, однако это не так, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, никто не сможет остановить данные поставки Киеву.

Трамп может говорить о том, что будет останавливать поставки вооружения [Украине], военной техники, но они не зависят только от его решения. Не Трамп управляет процессом, а наоборот. Но ему надо держать лицо, поэтому приходится лавировать в своих речах, подстраиваться под этот процесс и делать вид, что он им управляет. Никто и никогда не остановит военную помощь Украине, на это не надо делать ставки, — сказал Перенджиев.

Он уточнил, что многие предприятия военно-промышленного комплекса США являются частными, поэтому заинтересованы в непрекращающихся боевых действиях. По словам политолога, данные предприятия могут находиться не только на территории Соединенных Штатов, но и в Канаде, Южной Корее и Японии.

Они практически не подчиняются Трампу. В Америке президент не все может запрещать или останавливать. Там слишком много правил по защите собственности частных капиталов, в том числе частного бизнеса, — добавил Перенджиев.

Ранее сообщалось, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Кит Келлог.

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