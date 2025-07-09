Депутат Госдумы оценил идею создать российский аналог USAID

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов заявил NEWS.ru, что поддерживает идею создания российского аналога агентства USAID. При этом он усомнился в том, что это вопрос федерального законодательства.

Мы что-то подобное хотим создать? Я — за! Но очень сомневаюсь, что это вопрос федерального законодательства и публичных дискуссий, — сказал Миронов.

Депутат отметил, что мягкая сила работает в том случае, когда это «перчатка, надетая на железный кулак». В противном случае, добавил он, это агентство станет еще одним каналом по расходованию средств бюджета.

Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что мягкая сила России заключается в том, чтобы донести достижения страны в сфере науки, культуры и образования до всего мира. Он указал, что именно это должно быть известно на международной арене.

По словам Матвейчева, отличие USAID радикальное, потому что задача РФ — это международное сотрудничество и мир на планете. Парламентарий напомнил, как USAID помогало организациям, которые несли прежде всего деструктивное влияние. Российская структура ничем подобным заниматься не будет и в политику тоже вмешиваться не планирует, считает Матвейчев.