В России увеличилось число людей, ищущих работу HR-эксперт Игнатова заявила, что россияне стали чаще искать работу в 2025 году

В России наблюдается рост активности соискателей на рынке труда, в то время как спрос на персонал увеличился незначительно, пишет «Газета.Ru». Как отметила в беседе с изданием HR-эксперт Мария Игнатова, активность соискателей выросла на 15% в первой половине 2025 года.

В первом полугодии 2025 года рынок труда демонстрирует смешанную динамику: в одних сферах — рост числа вакансий, в других — увеличение конкуренции. В среднем по рынку спрос на персонал вырос на 1%, а активность соискателей — на 15%, — объяснила эксперт.

Наибольший прирост вакансий наблюдается в сфере спортивных клубов, фитнеса и салонов красоты (прирост 22% по сравнению с январем), в области науки и образования (19%), а также в индустрии туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (16%). Кроме того, отмечен рост числа новых рабочих мест в медицине, фармацевтике и юриспруденции (14% в каждой из этих сфер).

Ранее юрист Валентина Митрофанова заявила, что работник имеет полное право уйти с работы по делам во время обеденного перерыва. При этом, по ее словам, есть исключения для охранников и сотрудников предприятий непрерывного цикла.