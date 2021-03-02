Никаких саммитов: саудитов хотят наказать по российскому сценарию

Администрация президента Джо Байдена изучает возможность запрета на участие Саудовской Аравии в ряде международных встреч на высшем уровне на фоне перекалибровки двусторонних отношений. Об этом сообщили источники Washington Post. Углублённый анализ возможных мер был начат после того, как Белый дом столкнулся с критикой за недостаточную жёсткость в отношении саудовского кронпринца Мухаммеда, на которого теперь официально возложена вина за убийство в 2018 году в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.

О выработке новых мер газете Washington Post рассказал неназванный американский чиновник, знакомый с процессом. По его словам, «Соединённые Штаты могут запретить Саудовской Аравии участвовать в международных саммитах», которые планируются в ближайшее время, «чтобы подчеркнуть разочарование Вашингтона». Как отмечает издание, рассмотрение подобных мер началось после критики отставных официальных лиц, которые выразили неудовлетворённость действиями Белого дома. Среди них — бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, который ранее заметил, что заявление Вашингтона о виновности кронпринца — это не привлечение к ответственности.

Администрации Байдена нужно сделать гораздо больше. Никаких встреч с высокопоставленными представителями США и никаких визитов в США — вот это будет хорошим началом, — заметил отставной руководитель ЦРУ.

Дополнительных деталей о мерах по «запрету на саммиты» Washington Post не приводит, однако уточняет, что высказывания Бреннана действующие чиновники приняли всерьёз.

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На последнем брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что теперь, после обнародования американской стороной данных об организаторах убийства Хашогги, развитие двусторонних отношений с Вашингтоном целиком и полностью зависит от действий Эр-Рияда.

Администрация президента США направила ясный сигнал саудовскому руководству, — сказал он. — Мы заинтересованы в партнёрстве, которое бы отражало важность совместной работы, наши общие интересы и приоритеты. Но это также должно сопровождаться огромной открытостью, ответственностью и соответствовать американским ценностям. Наша цель заключается в том, чтобы данное партнёрство стало более устойчивым в будущем.

Из заявления Прайса следует, что США ставят в прямую зависимость от уважения американских ценностей часть военно-технического сотрудничества с королевством, а также дипломатическое посредничество в его возможном сближении с Израилем.

Впрочем, пока администрация Байдена дала понять, что не намерена ставить под удар национальную безопасность Эр-Рияда. Так, в пресс-службе Пентагона накануне заметили, что военные связи между государствами остаются «мощными», а Вашингтон заинтересован в сохранении прочного взаимодействия с монархией.

В каких именно саммитах Эр-Рияду могли бы «запретить» участвовать, неясно. До настоящего времени в вашингтонских кругах циркулировала только идея о бойкоте тех переговорных форматов, хозяином которых выступала Саудовская Аравия. Так было, к примеру, с состоявшимся в прошлом году саммитом «Большой двадцатки». С учётом того, что его организатором должно было стать королевство, некоторые политики и правозащитники заранее призывали к отказу от встречи.

В дипломатической практике была оптимизация переговорных площадок — в санкционных целях. Так поступили, к примеру, шесть лет назад с G8, превратив её в «Группу семи», исключив из неё Россию после событий вокруг Крыма. Может ли сейчас то же самое произойти с Саудовской Аравией, судить трудно. Но это не единственный «российский» сценарий для давления на аравийскую монархию.

AP Photo/Amr Nabil/ТАСС

Два года назад аналитики Брукингского института рекомендовали администрации президента США ввести против Саудовской Аравии те же ограничительные меры, которые были применены к российскому дипломатическому корпусу на фоне скандала вокруг отравления Скрипалей в Британии. В марте 2018 года в ответ на инцидент США объявили о высылке 60 российских дипломатов в качестве рестриктивной меры. Учитывая злоупотребление саудовской стороны дипломатическими привилегиями, США и другие страны могли бы существенно сократить численность или льготы саудовских дипломатов в Америке в ответ на внесудебную расправу над Хашогги, всерьёз допускали тогда эксперты, вспоминая о британской истории.

Как пояснил NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам, Белый дом, вероятно, будет крайне ограничен в возможных планах по изоляции Эр-Рияда от международных встреч.

США могут принять решение не приглашать Саудовскую Аравию на мероприятия, где они являются принимающей стороной, но у них не будет юридических полномочий исключать Саудовскую Аравию из саммитов, проводимых под эгидой международных организаций, таких как ООН, Всемирный экономический форум и т. д. Нил Куиллиам научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House

Как обратил внимание эксперт, американские меры против Саудовской Аравии с момента обнародования отчёта ЦРУ были взвешенными и в большей степени нацеленными на тех, кто имел связь с убийством Хашогги, нежели на наследного принца или на страну в целом.