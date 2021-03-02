Никаких саммитов: саудитов хотят наказать по российскому сценарию

Администрация президента Джо Байдена изучает возможность запрета на участие Саудовской Аравии в ряде международных встреч на высшем уровне на фоне перекалибровки двусторонних отношений. Об этом сообщили источники Washington Post. Углублённый анализ возможных мер был начат после того, как Белый дом столкнулся с критикой за недостаточную жёсткость в отношении саудовского кронпринца Мухаммеда, на которого теперь официально возложена вина за убийство в 2018 году в Стамбуле оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги.
О выработке новых мер газете Washington Post
Администрации Байдена нужно сделать гораздо больше. Никаких встреч с высокопоставленными представителями США и никаких визитов в США — вот это будет хорошим началом, — заметил отставной руководитель ЦРУ.
Дополнительных деталей о мерах по «запрету на саммиты» Washington Post не приводит, однако уточняет, что высказывания Бреннана действующие чиновники приняли всерьёз.
На последнем брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что теперь, после обнародования американской стороной данных об организаторах убийства Хашогги, развитие двусторонних отношений с Вашингтоном целиком и полностью зависит от действий Эр-Рияда.
Администрация президента США направила ясный сигнал саудовскому руководству, — сказал он. — Мы заинтересованы в партнёрстве, которое бы отражало важность совместной работы, наши общие интересы и приоритеты. Но это также должно сопровождаться огромной открытостью, ответственностью и соответствовать американским ценностям. Наша цель заключается в том, чтобы данное партнёрство стало более устойчивым в будущем.
Из заявления Прайса следует, что США ставят в прямую зависимость от уважения американских ценностей часть военно-технического сотрудничества с королевством, а также дипломатическое посредничество в его возможном сближении с Израилем.
Впрочем, пока администрация Байдена дала понять, что не намерена ставить под удар национальную безопасность Эр-Рияда. Так, в пресс-службе Пентагона накануне заметили, что военные связи между государствами остаются «мощными», а Вашингтон заинтересован в сохранении прочного взаимодействия с монархией.
В каких именно саммитах Эр-Рияду могли бы «запретить» участвовать, неясно. До настоящего времени в вашингтонских кругах циркулировала только идея о бойкоте тех переговорных форматов, хозяином которых выступала Саудовская Аравия. Так было, к примеру, с состоявшимся в прошлом году саммитом «Большой двадцатки». С учётом того, что его организатором должно было стать королевство, некоторые политики и правозащитники заранее призывали к отказу от встречи.
В дипломатической практике была оптимизация переговорных площадок — в санкционных целях. Так поступили, к примеру, шесть лет назад с G8, превратив её в «Группу семи», исключив из неё Россию после событий вокруг Крыма. Может ли сейчас то же самое произойти с Саудовской Аравией, судить трудно. Но это не единственный «российский» сценарий для давления на аравийскую монархию.
Два года назад аналитики Брукингского института
Как пояснил NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам, Белый дом, вероятно, будет крайне ограничен в возможных планах по изоляции Эр-Рияда от международных встреч.
США могут принять решение не приглашать Саудовскую Аравию на мероприятия, где они являются принимающей стороной, но у них не будет юридических полномочий исключать Саудовскую Аравию из саммитов, проводимых под эгидой международных организаций, таких как ООН, Всемирный экономический форум и т. д.
Как обратил внимание эксперт, американские меры против Саудовской Аравии с момента обнародования отчёта ЦРУ были взвешенными и в большей степени нацеленными на тех, кто имел связь с убийством Хашогги, нежели на наследного принца или на страну в целом.