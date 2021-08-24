Израиль создаст коалицию арабских стран против Ирана

Власти Израиля заявили о планах создания коалиции арабских стран в целях ограничения влияния Ирана в регионе. Об этом заявил израильский премьер-министр Нафтали Беннет. Его слова приводит газета New York Times.

Он рассказал, что при встрече с президентом США Джо Байденом он представит новое стратегическое видение по данному вопросу. По его словам, израильской стороне необходимо создание подобного союза.

Нам надо создать региональную коалицию рациональных арабских стран, которые вместе с нами дадут отпор и заблокирует эту экспансию, — рассказал Беннет.

Как отмечает издание, премьер-министр не стал вдаваться в подробности своих планов.

Ранее сообщалось, что Израиль нанёс ракетный удар по сирийской территории. Как известно, Израиль выпустил три ракеты по военному объекту, расположенному на западе от поселения Хадер в провинции Кунейтра. Также источник сообщил, что Израиль нанёс удар по штабу 90-й бригады армии Сирии в восточной части провинции. Предварительно известно о материальном ущербе.