Сигнал Байдену: саудиты намерены воспользоваться визитом Лаврова

Саудовская Аравия хочет воспользоваться начавшимся турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по Ближнему Востоку, чтобы показать администрации Джо Байдена многовекторность своей внешней политики. Об этом заявили саудовские официальные лица, комментируя повестку запланированных в Эр-Рияде переговоров. В королевстве не исключают, что дискуссия с Москвой может коснуться в том числе неприятного для Вашингтона вопроса приобретения российских средств ПВО.
Свою позицию саудовские чиновники высказали анонимно — в
После того как Белый дом объявил о намерении переформатировать контакты с аравийской монархией, сделав акцент на её ответственности за нарушения в сфере прав человека и военные преступления, Эр-Рияд предпринял попытку пойти на уступки. Было объявлено о запуске законодательных реформ и об освобождении ряда известных саудовских диссидентов, оказавшихся за решёткой по политическим мотивам. Однако источники «Аль-Араб» утверждают, что в Саудовской Аравии всё равно считают линию администрации Байдена ошибочной. По их словам, нынешний глава американского государства делает те же просчёты, что и Барак Обама, который в своё время вынудил арабские государства Персидского залива повернуться лицом к Китаю, России, Индии, Великобритании и Франции. В Эр-Рияде отмечают, что аравийские игроки — это не просто покупатели вооружений и оборонительных систем — это полноценные державы, которые обладают большими экономическими возможностями.
Первыми в программе Лаврова стали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), с руководством которых у Москвы совпадают позиции во многих сферах. Так, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой министр иностранных дел и международного сотрудничества аравийской монархии Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил надежду на то, что партнёрство с РФ будет расширяться.
Мы понимаем, что наши отношения будут фокусироваться на всех остальных сферах помимо всех тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. РФ — наш друг и партнёр, на которого мы полагаемся, — отметил он.
Глава МИД ОАЭ обратил внимание на то, что его страну и Россию связывает стратегическое партнёрство, которое базируется на общих исторических интересах.
За Эмиратами в министерском графике следует и Саудовская Аравия, где у Лаврова запланированы встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и коллегой Фейсалом бен Фарханом. На минувшей неделе территория королевства подверглась массированной атаке йеменских мятежников — членов хуситского движения «Ансар Аллах», которая затронула в том числе объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Нападение стало редким случаем, когда мятежники задействовали множество баллистических ракет и заминированных беспилотников. Пострадала инфраструктура Aramco в Рас-Тануре, а также некоторые военные объекты в районе Даммама и провинциях Асир и Джизан. В связи с этим российской стороне действительно есть вокруг чего построить с саудовскими властями разговор в сфере безопасности. Разговор, который вряд ли придётся по вкусу администрации Байдена.