Сигнал Байдену: саудиты намерены воспользоваться визитом Лаврова

Саудовская Аравия хочет воспользоваться начавшимся турне главы МИД РФ Сергея Лаврова по Ближнему Востоку, чтобы показать администрации Джо Байдена многовекторность своей внешней политики. Об этом заявили саудовские официальные лица, комментируя повестку запланированных в Эр-Рияде переговоров. В королевстве не исключают, что дискуссия с Москвой может коснуться в том числе неприятного для Вашингтона вопроса приобретения российских средств ПВО.

Свою позицию саудовские чиновники высказали анонимно — в разговоре с базирующейся в Лондоне газетой «Аль-Араб». По их словам, визит Лаврова даёт Эр-Рияду хороший повод продемонстрировать американским союзникам самостоятельность своей политики. Если новая администрация президента США выступила за перекалибровку отношений с королевством, то королевство в полном праве «переоценить свои отношения с Вашингтоном», отметили саудовские источники «Аль-Араб». Издание выражает уверенность, что поездка шефа российской дипломатии связана со стремлением Москвы использовать ошибки администрации Байдена «в дипломатическом, военном и экономическом планах». В связи с этим источники газеты не исключают, что продажа Эр-Рияду российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 будет одной из тем в повестке переговоров. По их словам, власти королевства остро нуждаются в современных вооружениях для нейтрализации военных угроз со стороны Ирана — одного из основных региональных оппонентов.

После того как Белый дом объявил о намерении переформатировать контакты с аравийской монархией, сделав акцент на её ответственности за нарушения в сфере прав человека и военные преступления, Эр-Рияд предпринял попытку пойти на уступки. Было объявлено о запуске законодательных реформ и об освобождении ряда известных саудовских диссидентов, оказавшихся за решёткой по политическим мотивам. Однако источники «Аль-Араб» утверждают, что в Саудовской Аравии всё равно считают линию администрации Байдена ошибочной. По их словам, нынешний глава американского государства делает те же просчёты, что и Барак Обама, который в своё время вынудил арабские государства Персидского залива повернуться лицом к Китаю, России, Индии, Великобритании и Франции. В Эр-Рияде отмечают, что аравийские игроки — это не просто покупатели вооружений и оборонительных систем — это полноценные державы, которые обладают большими экономическими возможностями.

Первыми в программе Лаврова стали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), с руководством которых у Москвы совпадают позиции во многих сферах. Так, на пресс-конференции по итогам переговоров с российским коллегой министр иностранных дел и международного сотрудничества аравийской монархии Абдалла бен Заид Аль Нахайян выразил надежду на то, что партнёрство с РФ будет расширяться.

mid.ru

Мы понимаем, что наши отношения будут фокусироваться на всех остальных сферах помимо всех тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на сегодняшний день. РФ — наш друг и партнёр, на которого мы полагаемся, — отметил он.

Глава МИД ОАЭ обратил внимание на то, что его страну и Россию связывает стратегическое партнёрство, которое базируется на общих исторических интересах.

За Эмиратами в министерском графике следует и Саудовская Аравия, где у Лаврова запланированы встречи с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Салманом и коллегой Фейсалом бен Фарханом. На минувшей неделе территория королевства подверглась массированной атаке йеменских мятежников — членов хуситского движения «Ансар Аллах», которая затронула в том числе объекты нефтяной компании Saudi Aramco. Нападение стало редким случаем, когда мятежники задействовали множество баллистических ракет и заминированных беспилотников. Пострадала инфраструктура Aramco в Рас-Тануре, а также некоторые военные объекты в районе Даммама и провинциях Асир и Джизан. В связи с этим российской стороне действительно есть вокруг чего построить с саудовскими властями разговор в сфере безопасности. Разговор, который вряд ли придётся по вкусу администрации Байдена.