Замена принца: Байден бросил тень на саудовское престолонаследие

Намерение Джо Байдена понизить в переговорах с Саудовской Аравией приоритет кронпринца Мухаммеда, который является фактическим правителем королевства, вызвало подозрения, что США могут оказать влияние и на саудовский порядок престолонаследия. Не секрет, что он был скорректирован сыном монарха в ходе продолжавшихся несколько лет репрессий против родственников. Некоторые из них до сих пор являются перспективными политическими фигурами.
Лишним признаком того, что американская сторона намерена строго придерживаться традиционного протокола в переговорах с Эр-Риядом, стала беседа главы Пентагона Ллойда Остина с наследным принцем, который формально является министром обороны. Телефонный разговор коснулся обеспечения безопасности рубежей королевства и борьбы с «дестабилизирующей деятельностью Ирана».
Глава Пентагона осудил последние трансграничные атаки на Саудовскую Аравию со стороны хуситов и выразил готовность помогать в защите границ, — говорится в сообщении американского оборонного ведомства. — Ллойд Остин подтвердил последние изменения в политике США касательно аравийской коалиции в Йемене, обсудил важность прекращения войны.
Некоторое время назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена, в отличие от команды его предшественника, намерена вернуться к взаимодействию коллеги с коллегой в контактах с Эр-Риядом.
Мы с самого начала ясно давали понять, что собираемся перекалибровать наши отношения с Саудовской Аравией, — заявила официальный представитель Белого дома. — Часть этого — возвращение к взаимодействию между коллегами. Коллега президента — король Салман.
В то же время Псаки сделала оговорку, что переформатирование отношений с Эр-Риядом вовсе не означает, что сотрудничество в сфере безопасности между странами застопорится. По её словам, королевство «находится в таком положении, когда защищается от угроз, исходящих из региона». Псаки указала на то, что у Эр-Рияда есть критические потребности в самообороне и Вашингтон продолжит работать над ними даже с учётом определения тех сфер, где есть разногласия.
Заявление было достаточно жёстким по отношению к кронпринцу Мухаммеду, который занимал ведущую роль в выстраивании отношений с администрацией Дональда Трампа. Между наследником престола и Белым домом на тот момент действовали прочные неформальные каналы связи, зачастую идущие вразрез не только с протоколом, но и базовыми правилами безопасности. Теперь у экспертов появилось
По крайней мере, администрация президента США
Впрочем, в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам выразил сомнение, что глава Белого дома сможет вмешаться в этот процесс.
Несмотря на то что Байден, возможно, захочет продемонстрировать общественное недовольство «послужным списком» Мухаммеда бен Салмана, его дифференцированная позиция по отношению к королевству и наследному принцу в частности, не будет иметь никакого отношения к престолонаследию.
Эксперт счёл маловероятным даже то, что отношения двух стран будут подвергнуты «капитальному ремонту», учитывая, что они жизненно важны для США.