Замена принца: Байден бросил тень на саудовское престолонаследие

Намерение Джо Байдена понизить в переговорах с Саудовской Аравией приоритет кронпринца Мухаммеда, который является фактическим правителем королевства, вызвало подозрения, что США могут оказать влияние и на саудовский порядок престолонаследия. Не секрет, что он был скорректирован сыном монарха в ходе продолжавшихся несколько лет репрессий против родственников. Некоторые из них до сих пор являются перспективными политическими фигурами.

Лишним признаком того, что американская сторона намерена строго придерживаться традиционного протокола в переговорах с Эр-Риядом, стала беседа главы Пентагона Ллойда Остина с наследным принцем, который формально является министром обороны. Телефонный разговор коснулся обеспечения безопасности рубежей королевства и борьбы с «дестабилизирующей деятельностью Ирана».

Глава Пентагона осудил последние трансграничные атаки на Саудовскую Аравию со стороны хуситов и выразил готовность помогать в защите границ, — говорится в сообщении американского оборонного ведомства. — Ллойд Остин подтвердил последние изменения в политике США касательно аравийской коалиции в Йемене, обсудил важность прекращения войны.

Некоторое время назад пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что администрация Байдена, в отличие от команды его предшественника, намерена вернуться к взаимодействию коллеги с коллегой в контактах с Эр-Риядом.

Мы с самого начала ясно давали понять, что собираемся перекалибровать наши отношения с Саудовской Аравией, — заявила официальный представитель Белого дома. — Часть этого — возвращение к взаимодействию между коллегами. Коллега президента — король Салман.

В то же время Псаки сделала оговорку, что переформатирование отношений с Эр-Риядом вовсе не означает, что сотрудничество в сфере безопасности между странами застопорится. По её словам, королевство «находится в таком положении, когда защищается от угроз, исходящих из региона». Псаки указала на то, что у Эр-Рияда есть критические потребности в самообороне и Вашингтон продолжит работать над ними даже с учётом определения тех сфер, где есть разногласия.

Заявление было достаточно жёстким по отношению к кронпринцу Мухаммеду, который занимал ведущую роль в выстраивании отношений с администрацией Дональда Трампа. Между наследником престола и Белым домом на тот момент действовали прочные неформальные каналы связи, зачастую идущие вразрез не только с протоколом, но и базовыми правилами безопасности. Теперь у экспертов появилось предположение , что Байден после прихода к власти может оказать давление даже на порядок престолонаследия, в который некоторое время назад вмешался Мухаммед.

Джо Байден Pete Marovich/Global Look Press

По крайней мере, администрация президента США могла бы надавить на Эр-Рияд с целью освободить основные оппозиционные по отношению к кронпринцу фигуры. Это родной брат монарха принц Ахмед, который оказался в руках саудовских дознавателей в прошлом году в рамках очередной волны репрессий, бывший наследник престола Мухаммед бен Найеф, а также его старший брат и один из членов Комитета принесения клятвы принц Сауд бен Найеф. Состояние здоровья нынешнего монарха является предметом регулярных слухов и спекуляций, и, вероятно, кронпринц Мухаммед ожидает скорого и беспроблемного транзита власти.

Впрочем, в разговоре с NEWS.ru научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House Нил Куиллиам выразил сомнение, что глава Белого дома сможет вмешаться в этот процесс.

Несмотря на то что Байден, возможно, захочет продемонстрировать общественное недовольство «послужным списком» Мухаммеда бен Салмана, его дифференцированная позиция по отношению к королевству и наследному принцу в частности, не будет иметь никакого отношения к престолонаследию. Нил Куиллиам научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House научный сотрудник британского аналитического центра Chatham House

Эксперт счёл маловероятным даже то, что отношения двух стран будут подвергнуты «капитальному ремонту», учитывая, что они жизненно важны для США.