https://static.news.ru/photo/f5322ed4-45a3-11ea-a398-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Команда, создававшая план США по урегулированию на Ближнем Востоке, не перевела документ на иврит и арабский язык из-за возможной утечки информации.

Доступ к тексту имели пять человек — президент Штатов Дональд Трамп, его советник Джаред Кушнер, посол Белого дома в Израиле Дэвид Фридман, спецпосланник по мирному урегулированию на Ближнем Востоке Ави Беркович и его предшественник Джейсон Гринбалт, передаёт The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как писал NEWS.ru, 28 января США обнародовали политическую часть плана по урегулированию палестино-израильского конфликта. Инициатива получила неформальное название «сделка века».

Согласно документу, Палестина должна отказаться от армии, тяжёлых вооружений и претензий на часть оккупированных Израилем земель Западного берега реки Иордан. Взамен американцы предложили вложить $50 миллиардов в экономику страны.

Позже глава Палестины Махмуд Аббас заявил, что страна «разрывает все отношения» с Соединёнными Штатами Америки после предложенного президентом Дональдом Трампом плана урегулирования конфликта с Израилем.