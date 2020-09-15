ОАЭ и Бахрейн признали Израиль в Вашингтоне

ОАЭ и Бахрейн подписали в Вашингтоне исторические соглашения о признании Израиля и нормализации отношений с еврейским государством.
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Согласно договорённостям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.
Как писал NEWS.ru, глава США Дональд Трамп заявил о нормализации отношений между Бахрейном и Израилем. По предварительной информации, Бахрейн и Израиль планируют установить дипломатические отношения. На следующей неделе США посетит наследный принц Бахрейна Сальман бен Хамад бен Иса Аль Халиф.
В середине августа 2020 года президент США Дональд Трамп проинформировал, что Израиль и ОАЭ договорились о полной нормализации двусторонних отношений. Из сделки вытекает, что Израиль приостанавливает принятие решения о распространении своего суверенитета на еврейские поселения, расположенные на Западном берегу реки Иордан. Также стороны продолжат прилагать усилия в вопросе урегулирования конфликта Палестины и Израиля и сотрудничать в разработке вакцины от коронавируса.
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