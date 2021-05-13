Израиль начал наземную атаку на сектор Газа

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Удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия движения ХАМАС нанесли ВВС Израиля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу военных.

По имеющимся данным, в штабе находился офис руководителя службы внутренней безопасности города Рафах и другие подразделения. Крупнейшая за последнее время эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая...