Израиль начал наземную атаку на сектор Газа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ начали атаку на сектор Газа.
«В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа», —
Крупнейшая за последнее время эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая после столкновения в Иерусалиме. После этого стороны начали обмениваться ракетными ударами. С момента обострения погибли более 100 палестинцев. Всего пострадали около 500 человек. С израильской стороны погибли не менее шести граждан.