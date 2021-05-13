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Ближний Восток

Израиль начал наземную атаку на сектор Газа

00:46, 14 мая 2021
Фото: Stefan Kiefer/imageBROKER.com

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ВВС и наземные силы ЦАХАЛ начали атаку на сектор Газа.

«В настоящее время воздушные и наземные подразделения ЦАХАЛ атакуют сектор Газа», — говорится в сообщении.

Крупнейшая за последнее время эскалация конфликта между Израилем и Палестиной произошла вечером 10 мая после столкновения в Иерусалиме. После этого стороны начали обмениваться ракетными ударами. С момента обострения погибли более 100 палестинцев. Всего пострадали около 500 человек. С израильской стороны погибли не менее шести граждан.

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