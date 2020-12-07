Израиль столкнул лбами членов саудовской королевской семьи

Израильские аналитики видят признаки «королевской гражданской войны» в Саудовской Аравии в связи с продолжающимся процессом арабо-израильской нормализации. Повод так считать дало прозвучавшее на международной конференции «Манамский диалог» в Бахрейне заявление бывшего главы саудовской разведки Турки бен Фейсала, который раскритиковал еврейское государство за политику на палестинском направлении.

Слова бен Фейсала вызвали шквал обсуждения в израильских СМИ. Выступая на форуме в Бахрейне, где также присутствовал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, бывший руководитель саудовского аппарата безопасности заявил , что «с одной стороны, Израиль утверждает о столкновении с реальной угрозой, а с другой — оккупирует палестинские земли, бомбит арабские страны и обладает ядерным арсеналом». Бен Фейсал обвинил израильское правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху в двойных стандартах и выразил уверенность в том, что израильская сторона хочет установить дружеские отношения с Саудовской Аравией, «но в международных средствах массовой информации „спускает собак“ на Эр-Рияд». Прежде всего для процесса нормализации еврейское государство должно согласиться с Арабской мирной инициативой, подчеркнул экс-глава разведки, назвав её единственным способом противостоять амбициозной политике Ирана на Ближнем Востоке.

Аналитики издания Haaretz называют заявления принца Турки важными для понимания ситуации внутри Эр-Рияда. Он занимал пост начальника разведки королевства в течение 20 лет, был послом Саудовской Аравии в Лондоне и Вашингтоне и, конечно, за эти годы обзавёлся каналами обратной связи с еврейским государством. Однако принц Турки принадлежит к кругу приближённых короля Салмана, который, в отличие от наследника престола кронпринца Мухаммеда, придерживается традиционного взгляда на арабо-израильский конфликт. Эта позиция выражена в Арабской мирной инициативе, согласно которой нормализация отношений с Израилем должна быть частью взаимного процесса, а потенциально возможное признание Саудовской Аравией Израиля основывается на важном условии — создании палестинского государства в границах 1967 года.

Турки бен Фейсал Аль Сауд Mueller/MSC/wikipedia.org

В Haaretz обращают внимание на конфликт поколений в высших эшелонах саудовской власти. Так, издание указывает на комментарии другого бывшего высокопоставленного саудовского чиновника — Бандара бин Султана, который раскритиковал палестинское руководство за его «предосудительное» сопротивление процессу нормализации отношений между Израилем и государствами Персидского залива. Его позиция резко контрастирует с тем, что сказал бен Фейсал.

Для того чтобы Саудовская Аравия и Израиль наконец покончили со своими взаимными ухаживаниями, заручившись поддержкой как всех королевских фракций в Саудовской Аравии, так и большей части мусульманского мира, необходима совместная мирная инициатива между странами Персидского залива, Израилем и Америкой, которая послужит ступенькой для дипломатического прорыва между Израилем и палестинцами и, следовательно, между Израилем и Саудовской Аравией, — предлагают авторы Haaretz.

Пока же заявления саудовских официальных лиц свидетельствуют, что внутри королевского дома существует раскол по поводу палестинского вопроса, а это означает, что израильская дипломатия вряд ли добьётся от Эр-Рияда благосклонности в вопросе нормализации, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Саудовские власти хотят дождаться первых шагов администрации Джо Байдена в отношении иранской ядерной сделки. От политики новой команды в Белом доме на иранском направлении, очевидно, будет зависеть многое.