Израиль столкнул лбами членов саудовской королевской семьи

Израильские аналитики видят признаки «королевской гражданской войны» в Саудовской Аравии в связи с продолжающимся процессом арабо-израильской нормализации. Повод так считать дало прозвучавшее на международной конференции «Манамский диалог» в Бахрейне заявление бывшего главы саудовской разведки Турки бен Фейсала, который раскритиковал еврейское государство за политику на палестинском направлении.
Слова бен Фейсала вызвали шквал обсуждения в израильских СМИ. Выступая на форуме в Бахрейне, где также присутствовал министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази, бывший руководитель саудовского аппарата безопасности
Аналитики издания Haaretz
В Haaretz обращают внимание на конфликт поколений в высших эшелонах саудовской власти. Так, издание указывает на комментарии другого бывшего высокопоставленного саудовского чиновника — Бандара бин Султана, который раскритиковал палестинское руководство за его «предосудительное» сопротивление процессу нормализации отношений между Израилем и государствами Персидского залива. Его позиция резко контрастирует с тем, что сказал бен Фейсал.
Для того чтобы Саудовская Аравия и Израиль наконец покончили со своими взаимными ухаживаниями, заручившись поддержкой как всех королевских фракций в Саудовской Аравии, так и большей части мусульманского мира, необходима совместная мирная инициатива между странами Персидского залива, Израилем и Америкой, которая послужит ступенькой для дипломатического прорыва между Израилем и палестинцами и, следовательно, между Израилем и Саудовской Аравией, — предлагают авторы Haaretz.
Пока же заявления саудовских официальных лиц свидетельствуют, что внутри королевского дома существует раскол по поводу палестинского вопроса, а это означает, что израильская дипломатия вряд ли добьётся от Эр-Рияда благосклонности в вопросе нормализации, по крайней мере в краткосрочной перспективе. Саудовские власти хотят дождаться первых шагов администрации Джо Байдена в отношении иранской ядерной сделки. От политики новой команды в Белом доме на иранском направлении, очевидно, будет зависеть многое.