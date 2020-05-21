Переход стратегически важной авиабазы Аль-Ватыйя под контроль правительства национального согласия (ПНС) дал повод говорить о новой миссии Турции в Ливии. В главных турецких государственных СМИ появились предположения, что теперь Анкара, активно поддерживающая международно признанное правительство во главе с Фаизом Сараджем, «додавит» командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. На этом фоне арабская пресса сообщает о возможном отказе от самоназванного фельдмаршала его основных союзников.

Рассуждения о «новой миссии» турецкого руководства во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом появились на страницах Daily Sabah. Обозреватель Яхья Бостан заметил , что официальная Анкара больше не стремится усадить Хафтара за стол переговоров.

В свете последних событий Турция определила новую цель в Ливии. Анкара больше не стремится принудить Хафтара к участию в дипломатических переговорах. Вместо этого новая миссия состоит в том, чтобы вывести этот источник нестабильности, этого убийцу гражданского населения из игры, — пишет Бостан.

Staff Sgt. Andrew Goedl/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Однако переходу к этой цели препятствуют некоторые факторы. Например, готовность основных партнёров Хафтара за рубежом продолжать поддержку самоназванного фельдмаршала. Научный сотрудник голландского исследовательского центра Clingendael Institute Джалель Харчауи в разговоре с турецким порталом Ahval заявил , что главный враг Турции — это Эмираты, которые хотят довести игру до победного конца и вытеснить своих оппонентов из бывшей Джамахирии. В их пользу говорит то, что западный мир фактически дал им карт-бланш на действия в Северной Африке, не особо обращая внимания на динамику ливийского противостояния.

Это ещё не конец, битва ещё не выиграна, — добавляет Харчауи.

Серьёзным симптомом для ЛНА стала потеря важной авиабазы Аль-Ватыйя, которая находится на подступах к Триполи. Египетский оппозиционный портал Mada Masr со ссылкой на информированные источники пишет , что после того как сторонники Хафтара сдали свои позиции там фактически без особого сопротивления, Египет и Эмираты рассматривают сценарий с отказом от помощи фельдмаршалу. По их словам, теперь Франция, Египет и ОАЭ стоят перед важным вопросом — что делать с командующим ЛНА, ставку на которого делать уже совершенно невозможно. Есть идея перенаправить все усилия на поддержку инициатив спикера восточноливийского парламента Агилы Салеха, который, похоже, имеет разногласия с Хафтаром. Особенно это стало очевидно после того, как «фельдмаршал» объявил себя единоличным правителем в восточной части страны, фактически обесценив работу восточноливийских органов власти.

Халифа Хафтар Lo Bianco/Fotogramma/Ropi/Global Look Press

Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов в разговоре с NEWS.ru заявил, что сообщения Mada Masr следует воспринимать с «щепоткой соли».

Ещё рано говорить об отказе от Хафтара. Точнее, Египет давно уже начал от него дистанцироваться, ОАЭ пока ничего не говорят по этому поводу. Видимо, стоит задача перезапустить мирный процесс и ввести в игру новые фигуры, которые бы смогли потеснить Хафтара. Не исключено, что могут вернуться к Салеху и его мирному плану, который для него подготовили российские эксперты. Кирилл Семёнов руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития и эксперт Российского совета по международным делам

Не менее важным фактором, как утверждают опрошенные Ahval эксперты, остаётся и налаженный транзит из Сирии в Ливию, который, согласно многочисленным сообщениям в арабской прессе, обеспечивает Хафтара свежей силой — наёмниками. Такое перенасыщение Ливии иностранными силами даёт основания ожидать пробуксовки вооружённого конфликта. Однако Хафтару уже сейчас стоит задуматься о своих отношениях с зарубежными партнёрами.