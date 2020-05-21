Переход стратегически важной авиабазы Аль-Ватыйя под контроль правительства национального согласия (ПНС) дал повод говорить о новой миссии Турции в Ливии. В главных турецких государственных СМИ появились предположения, что теперь Анкара, активно поддерживающая международно признанное правительство во главе с Фаизом Сараджем, «додавит» командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара. На этом фоне арабская пресса сообщает о возможном отказе от самоназванного фельдмаршала его основных союзников.
Рассуждения о «новой миссии» турецкого руководства во главе с Реджепом Тайипом Эрдоганом появились на страницах Daily Sabah. Обозреватель Яхья Бостан
В свете последних событий Турция определила новую цель в Ливии. Анкара больше не стремится принудить Хафтара к участию в дипломатических переговорах. Вместо этого новая миссия состоит в том, чтобы вывести этот источник нестабильности, этого убийцу гражданского населения из игры, — пишет Бостан.
Однако переходу к этой цели препятствуют некоторые факторы. Например, готовность основных партнёров Хафтара за рубежом продолжать поддержку самоназванного фельдмаршала. Научный сотрудник голландского исследовательского центра Clingendael Institute Джалель Харчауи в разговоре с турецким порталом Ahval
Это ещё не конец, битва ещё не выиграна, — добавляет Харчауи.
Серьёзным симптомом для ЛНА стала потеря важной авиабазы Аль-Ватыйя, которая находится на подступах к Триполи. Египетский оппозиционный портал Mada Masr со ссылкой на информированные источники
Руководитель Центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт РСМД Кирилл Семёнов в разговоре с NEWS.ru заявил, что сообщения Mada Masr следует воспринимать с «щепоткой соли».
Ещё рано говорить об отказе от Хафтара. Точнее, Египет давно уже начал от него дистанцироваться, ОАЭ пока ничего не говорят по этому поводу. Видимо, стоит задача перезапустить мирный процесс и ввести в игру новые фигуры, которые бы смогли потеснить Хафтара. Не исключено, что могут вернуться к Салеху и его мирному плану, который для него подготовили российские эксперты.
Не менее важным фактором, как утверждают опрошенные Ahval эксперты, остаётся и налаженный транзит из Сирии в Ливию, который, согласно многочисленным сообщениям в арабской прессе, обеспечивает Хафтара свежей силой — наёмниками. Такое перенасыщение Ливии иностранными силами даёт основания ожидать пробуксовки вооружённого конфликта. Однако Хафтару уже сейчас стоит задуматься о своих отношениях с зарубежными партнёрами.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен