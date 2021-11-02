Избраться любой ценой: Хафтар ищет помощи в Израиле

Подготовка Ливии к всеобщим выборам заставила одиозного военачальника Халифу Хафтара, который, как считается, претендует на пост главы государства, интенсифицировать контакты с Израилем. Предположительно связанный с маршалом самолёт был замечен на пути к аэропорту Бен-Гурион. Это произошло спустя неделю после сообщений о том, что ливийца консультируют израильские политтехнологи. Данные о контактах Хафтара с еврейским государством вряд ли могут кого-то удивить. Израильтяне, как говорят в экспертной среде, хотят, чтобы Африка была наполнена дружественными им центрами силы, и маршал — один из них.

Новый повод говорить о связях между Хафтаром и израильскими официальными лицами дали журналисты, которые заметили частный ливийский самолёт, направившийся в Тель-Авив из Дубая. Анализ фотографий свидетельствует, что им пользуется сам маршал или как минимум его приближённые. О целях подобного визита ничего не сообщается.

aviav.ru

Примечательно, что около недели назад издание Israel Hayom сообщило , что один из сыновей ливийского военачальника заключил контракт с некой крупной израильской консалтинговой компанией для того, чтобы должным образом подготовить отца к предстоящим всеобщим выборам, по итогам которых у страны должен появиться в том числе свой президент.

Имя компании не раскрывается. Israel Hayom уточнило лишь, что она имеет успешный опыт проведения предвыборных кампаний не только в еврейском государстве, но и за рубежом.

Парадоксально, но почти в одно время с Хафтаром к этим же политтехнологам обратились представители сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи. В частности, Сейф аль-Ислам направил компании заявление через некую модель, проживающую в Объединённых Арабских Эмиратах (ОАЭ).

Израильское оружие

Традиционными членами «группы поддержки» Хафтара считаются ОАЭ и Египет. По крайней мере, до недавнего времени ему удавалось сохранять в них уверенность, что его политические и военные цели соответствуют их запросам в сфере региональной безопасности.

По мере развития отношений между Израилем и странами арабского мира слухи о его ставке на одиозного военачальника, попытавшегося замкнуть на себе стабильность Восточной Ливии, росли.

В частности, были предположения, что Хафтар несколько лет назад имел тайную встречу с представителями израильского правительства и агентства МОССАД при посредничестве Эмиратов. Консультации якобы привели к согласию еврейского государства на поставки Ливийской национальной армии (ЛНА) партии снайперских винтовок и приборов ночного видения.

Халифа Хафтар Dimitrios Karvountzis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Обсуждение связей между двумя неочевидными партнёрами доходило до того, что Хафтару и израильтянам приписывали заключение договорённостей в сфере безопасности, которые якобы предполагали отправку израильских офицеров на контролируемые военачальником территории для подготовки бойцов ЛНА.

На этом перечень подозрений не заканчивается. В 2020 году получили широкое распространение слухи, что в руки лояльным ЛНА силам попали некие средства ПВО израильского производства, название которых не раскрывалось. Согласно этой версии, техника была направлена сторонникам маршала властями ОАЭ, которые хотели лишить руководство Западной Ливии преимущества в виде турецких беспилотников.

Безальтернативный Хафтар

Стоит отметить, что положительно на израильскую помощь смотрели не только в ЛНА, но и в гражданском руководстве Восточной Ливии. Известны высказывания занимавшего пост вице-премьера Абдул Салама аль-Бадри, который призвал еврейское государство оказать помощь в гражданском противостоянии.

У нас долгая история связей с Израилем и еврейской общиной, — отмечал аль-Бадри. — Мы хотим новую карту, которая учитывает интересы Ливии наряду со странами региона. Мы никогда не были врагами, и мы надеемся, что вы поддержите нас.

Что же касается израильтян, одним из их мотивов поддержки Хафтара эксперты называют желание обеспечить безопасность морских маршрутов в Восточном Средиземноморье.

Халифа Хафтар Libyan.army.forces/facebook.com

В разговоре с NEWS.ru старший научный сотрудник швейцарского аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» Джалел Харшауи заметил, что Эмираты, друг Израиля, выступали в роли активного сторонника Хафтара больше семи лет.

Ещё одним ключевым спонсором был Египет, другой друг Израиля. Одного этого достаточно, чтобы доказать, что политика и поведение Хафтара могут укладываться только в рамки того, что Израиль считает приемлемым. Те, кто утверждает, что контакты Хафтара и Израиля — это некое новое явление, поступают недобросовестно. Джалел Харшауи старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности» старший научный сотрудник аналитического центра «Глобальная инициатива против транснациональной организованной преступности»

По словам аналитика, Израиль заботится обо всей Африке: его власти хотели бы убедиться в том, что со временем континент будет полностью насыщен дружественными им центрами силы. Что же касается вооружённой коалиции Хафтара — это единственная система безопасности, существующая в восточной части Ливии. В понимании Израиля это гораздо лучше и менее неопределённо, нежели какие-то альтернативы, подытожил собеседник NEWS.ru.