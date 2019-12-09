Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара в очередной раз заподозрили в контактах с израильской разведкой. Об этом пишет арабская пресса, отмечая, что бойцы ЛНА проходят тренировку под контролем израильских военных советников. Договорённости, если они окажутся правдой, укладываются в тенденцию на нормализацию отношений между еврейским государством и арабским миром.
Соглашение в сфере безопасности между ЛНА и Израилем, о котором
Хафтара поддерживают многие региональные игроки, среди которых — ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет. Он пытается убедить своих партнёров в том, что его цели в области внешней политики соответствуют их целям. Взамен Хафтар, как правило, рассчитывает на поддержку в области вооружений и разведки, которая позволяет ему вести борьбу с международно признанным правительством национального согласия (ПНА). Аналитики полагают, что израильская помощь ЛНА может основываться на представлении, что силы Хафтара помогают предотвратить сползание Ливии в болото экстремизма и распространение группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).
Тем не менее публично представители Хафтара говорят о необходимости решения палестинской проблемы — впрочем, как и другие арабские страны, сотрудничающие с Израилем. Ливия является членом Лиги арабских государств (ЛАГ), в связи с этим она не может игнорировать динамику палестино-израильского урегулирования. Помимо Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Эмиратов, ЛНА, как считается, поддерживают Россия, Франция и Великобритания. Интерес российской стороны к ливийским событиям даёт основания говорить о «дружбе» между Хафтаром и Кремлём. Определённый уровень интереса к Хафтару был даже у Джона Болтона, когда тот занимал пост помощника президента США по национальной безопасности. Правительство в Триполи ЛНА считает оплотом экстремизма, хотя, по большому счёту, в рамках ливийского вооружённого конфликта речь больше идёт о борьбе за власть и контроль над ресурсами.
Сообщения о контактах между ЛНА и Израилем
Арабские обозреватели указывают на то, что еврейское государство может рассчитывать на нефтяные богатства Ливии. Как известно, Израиль обладает ограниченным запасом природных ресурсов, что вынуждает его диверсифицировать доступ к важнейшим источникам энергии. Другая причина может заключаться в том, что израильская сторона традиционно испытывает эмпатию к лидерам ближневосточных стран, за которыми не стоят какие-либо религиозные круги. В этом смысле для Израиля удобно, если Северная Африка будет управляться людьми с типажом египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.
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