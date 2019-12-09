Командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифу Хафтара в очередной раз заподозрили в контактах с израильской разведкой. Об этом пишет арабская пресса, отмечая, что бойцы ЛНА проходят тренировку под контролем израильских военных советников. Договорённости, если они окажутся правдой, укладываются в тенденцию на нормализацию отношений между еврейским государством и арабским миром.

Соглашение в сфере безопасности между ЛНА и Израилем, о котором пишет арабская пресса, предполагает отправку израильских офицеров на контролируемые Хафтаром территории в Ливии для проведения подготовки сил ЛНА. Подобная переброска была зафиксирована в августе и сентябре этого года. Источники СМИ утверждают: контакты между ЛНА и израильскими официальными лицами на территории Ливии были первыми в своём роде, хотя о переговорах между сторонами на площадках третьих стран сообщалось и ранее. Так, были данные, что Хафтар тайно встречался с представителями израильского правительства и разведведомства МОССАД при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ). Сообщалось, что подобные переговоры летом 2018 года привели к согласию Израиля на поставки ЛНА оружия, в том числе снайперских винтовок и приборов ночного видения. Ливия, как известно, находится под оружейным эмбарго ООН, которое никем не соблюдается.

Хафтара поддерживают многие региональные игроки, среди которых — ОАЭ, Саудовская Аравия и Египет. Он пытается убедить своих партнёров в том, что его цели в области внешней политики соответствуют их целям. Взамен Хафтар, как правило, рассчитывает на поддержку в области вооружений и разведки, которая позволяет ему вести борьбу с международно признанным правительством национального согласия (ПНА). Аналитики полагают, что израильская помощь ЛНА может основываться на представлении, что силы Хафтара помогают предотвратить сползание Ливии в болото экстремизма и распространение группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ). Источник издания Middle East Eye в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявил, что главная мотивация Израиля в данном вопросе — «друг нашего друга и враг нашего врага — наш друг». А Хафтар является другом Египта, Иордании и Эмиратов. Для Израиля Ливия имеет стратегический вес. Одним из основных мотивов оказания помощи ЛНА могло стать обеспечение морских маршрутов в Восточном Средиземноморье — регионе, где Израиль присоединился к проекту газопровода EastMed.

Джон Болтон Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Тем не менее публично представители Хафтара говорят о необходимости решения палестинской проблемы — впрочем, как и другие арабские страны, сотрудничающие с Израилем. Ливия является членом Лиги арабских государств (ЛАГ), в связи с этим она не может игнорировать динамику палестино-израильского урегулирования. Помимо Саудовской Аравии, Египта, Иордании и Эмиратов, ЛНА, как считается, поддерживают Россия, Франция и Великобритания. Интерес российской стороны к ливийским событиям даёт основания говорить о «дружбе» между Хафтаром и Кремлём. Определённый уровень интереса к Хафтару был даже у Джона Болтона, когда тот занимал пост помощника президента США по национальной безопасности. Правительство в Триполи ЛНА считает оплотом экстремизма, хотя, по большому счёту, в рамках ливийского вооружённого конфликта речь больше идёт о борьбе за власть и контроль над ресурсами.

Сообщения о контактах между ЛНА и Израилем появляются регулярно. Израильские источники Middle East Eye пояснили, что израильская сторона предлагала даже прямую военную помощь — в том числе проведение воздушных рейдов против позиций радикальных группировок в Ливии. По этим данным, подобные нападения со стороны ЦАХАЛ действительно производились — в том числе в Сирте.

Арабские обозреватели указывают на то, что еврейское государство может рассчитывать на нефтяные богатства Ливии. Как известно, Израиль обладает ограниченным запасом природных ресурсов, что вынуждает его диверсифицировать доступ к важнейшим источникам энергии. Другая причина может заключаться в том, что израильская сторона традиционно испытывает эмпатию к лидерам ближневосточных стран, за которыми не стоят какие-либо религиозные круги. В этом смысле для Израиля удобно, если Северная Африка будет управляться людьми с типажом египетского лидера Абдель Фаттаха ас-Сиси.