Бербок, Шольц, Макрон: сколько они тратят из бюджета на прически и одежду Глава МИД ФРГ Анналена Бербок отдает визажистам почти €9 тысяч в день. Кто и как создает себе имидж за счет налогоплательщиков

Фото: Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

Анналена Бербок

Глава МИД Германии Анналена Бербок оказалась большой модницей и самым дорогим министром в немецком правительстве. Как выяснил таблоид Bild, ежедневно она тратит почти €9 тысяч на услуги стилиста, которые оплачиваются за счет бюджета. СМИ также узнали, что только за шесть месяцев этого года в министерствах ФРГ ушло около полумиллиона евро на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов. О тратах западных политиков на свой внешний вид — в материале NEWS.ru.

Бербок: без визажиста ни на шаг

«Пионерка „феминистской внешней политики“ платила своему визажисту фиксированную ставку в размере €8925 (включая НДС) за каждый рабочий день», — сообщает Bild. Публикацию иллюстрирует снимок госпожи Бербок, сошедшей с трапа самолета в одной из азиатских стран. Министр идет по красной дорожке в ярком белом платье в красный горошек. Ироничная подпись под фото гласит: «Как в рекламе: даже после долгого перелета волосы министра иностранных дел [идеально] сидят».

Всё началось с запроса партии «Альтернатива для Германии», «на который пресс-секретарь канцлера ФРГ Олафа Шольца вынужден был ответить на этой неделе». Из отчета следует, что Анналена Бербок, любящая подчеркнуть женственный образ, оказалась самым дорогим министром в кабинете Шольца. В 2022 году 42-летний политик потратила на свой внешний вид €136 553. Ежемесячно выходило около €7500.

Как уточняет Focus, личный визажист, а точнее — визажистка по имени Клод Фроменн всегда сопровождает главу МИД Германии во время протоколов, перед выступлениями на телевидении и в заграничных поездках. «Что касается вознаграждения визажистов, то в сумме учитывались трудоемкие командировки, связанные с работой, и гибкость, необходимая для многочисленных встреч по выходным и в нерабочее время. В прошлом году визажист входила в состав официальной делегации в 47 поездках министра иностранных дел», — отмечает издание. Ее называют гуру бьюти-индустрии, которая «с помощью цвета, текстур и энергичного массажа с эфирными маслами заставляет своих клиентов сиять».

«Разве они не прекрасны, наши министры? Политики из „светофорной“ коалиции позволяют налогоплательщикам дорого платить за свою внешность», — саркастически заключает Bild.

Фото: IMAGO/Thomas Trutschel/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок больше всех немецких министров тратит на услуги стилиста

Шольц: щедро платит фотографам

Члены правительства Шольца тратят на свой внешний вид намного больше, чем до этого кабмин Ангелы Меркель, которая никогда не была большой модницей. Однако изданию Tagesspiegel стало известно, что экс-канцлера до сих пор сопровождает «внештатный» помощник, который «за счет федерального бюджета» заботится о ее прическе и макияже время поездок.

Преемник Меркель Олаф Шольц, на первый взгляд, скромнее своих подчиненных. На услуги стилистов в прошлом году он потратил €39 910. Хотя немцы шутят, что и эта сумма великовата для канцлера, давно растерявшего густую шевелюру. Кстати, вся Германия в курсе, у кого стригся Шольц до переезда в Берлин из Гамбурга, где много лет был мэром. Все это время он был верен салону турецкого мастера Бехчета Алгана, который сделал неплохую рекламу благодаря дружбе с известным политиком.

Колоритный усач с восточными корнями разделяет левые взгляды Шольца, бывавшего в гостях у парикмахера, чьи внуки зовут его запросто «дядя Олаф». В день, когда Шольц стал канцлером, гамбургский мастер объявил акцию: «Стрижка под Шольца всего за €4,99».

И все же глава немецкого правительства оказался весьма щепетилен в вопросах имиджа, заплатив €510 764 «личникам» (фотографам, которых набирают из Федерального ведомства по прессе). Оказалось, Шольцу важно появляться перед избирателями в выгодном ракурсе.

Фото: IMAGO/M. Popow/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц питает слабость к фотосессиям и немало платит за них из госбюджета

Макрон: чуть не погорел на моде

Одним из главных модников среди западных мировых лидеров прослыл президент Франции Эммануэль Макрон. Как писали СМИ, он установил мировой рекорд по тратам на личного имиджмейкера. Впрочем, эта слабость чуть не вышла Макрону боком в начале первого президентского срока.

Так, с мая по август 2017 года новичок в Елисейском дворце заплатил €26 тысяч некой визажистке по имени Наташа М., которая уже сопровождала Макрона во время предвыборной кампании. Как выяснил тогда еженедельник Le Point, один счет был выписан на сумму €16 тысяч, второй — на €10 тысяч.

«Макрону нужно нечто большее, чем макияж, чтобы стать новым де Голлем», — острили французы.

В Елисейском дворце оправдывались, что расходы были вызваны «экстренной необходимостью». «Сумма складывалась из нескольких составляющих. Указанное лицо готовило главу государства к пресс-конференциям и сопровождало в зарубежных турне. Конечно, сумма потрачена немаленькая, но в любом случае это меньше, чем тратили другие президенты», — так источники в окружении Макрона намекали на его предшественника Франсуа Олланда.

За Олландом закрепился имидж «шампуневого социалиста». СМИ узнали, что он истратил €30 тысяч на косметические средства, не говоря уже о €9895 на личного парикмахера, «который подстригал и сушил его редеющие волосы». В бюро Олланда отмечали, что мастеру «приходилось вставать рано и приводить в порядок волосы президента каждое утро и еще столько раз в течение дня, сколько необходимо». Наконец, Николя Саркози платил €8 тысяч в месяц, «чтобы его лицо регулярно приводили в порядок».

Фото: Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент Франции Эммануэль Макрон считается большим модником и не жалеет денег на имиджмейкеров

Сунак: шьет дизайнерские рубашки и костюмы

Не в пример Борису Джонсону, который любил шутить, что однажды помыл голову зубной пастой, нынешний премьер Британии Риши Сунак слывет настоящим лондонским денди. Как пишет британский журнал Tatler, мало кто из британских политиков может похвастаться умением выглядеть с иголочки. Миллионер с Оксфордом и Стэнфордом за плечами, самый богатый член британского парламента и блестящий финансист с «вылизанной аурой топ-менеджера международных корпораций» заказывает в лучших столичных ателье подогнанные по фигуре костюмы из итальянской ткани.

Их ему шьют по индивидуальным меркам в среднем по £3,5 тыс. В беседе с журналистами стилист Лукас Армитидж рассказал, что лацканы на блейзерах политика всегда очень узкие, что помогает визуально сделать плечи шире. А тонкие воротники и галстуки позволяют сохранить правильные пропорции фигуры.

Стилист Рошель Уайт обратила внимание, что короткие брюки премьер-министра практичны и удобны в носке, они позволяют зрительно удлинить ноги и вытянуть рост (170 см). Ниже Сунака из британских премьеров был Уинстон Черчилль — 167 сантиметров. «Приталенные рубашки подчеркивают, что он хорошо сложен, в меру свободны и не стесняют движения», — признает Уайт.

Рубашки Риши Сунака тоже шьются на заказ. Он доверяет итальянской марке The Traveling Artisan. Производство расположено в Венето, на северо-востоке Италии, а цены рубашек начинаются от £160. Итальянские производители бренда рассказали, что Сунак приезжает на примерку каждой рубашки по три раза.

Премьер Великобритании получил прозвище «магараджа Йоркширский долин» — за роскошный особняк в георгианском стиле (Англии XVIII века) с искусственным озером стоимостью полтора миллиона фунтов в Ричмонде (это вдобавок к лондонскому дому с индийскими интерьерами и к недвижимости в Калифорнии). Там Сунак с супругой устраивают приемы для соседей с шампанским.

Первый этнический индус на посту премьера Британии не имеет ничего общего с болливудским образом эмигранта из трущоб. «Он никогда и не претендовал на то, чтобы изображать из себя человека из народа, но со своими туфлями Prada и костюмами на заказ будущий премьер-министр, честно сказать, порой выводил из себя», — признает The Guardian.

В интервью для документального фильма Сунак признался, что у него «есть друзья из высшего общества, есть друзья из аристократии, но, кажется, совсем нет друзей из рабочего класса». Когда он въехал на Дауниниг-стрит, официальный мышелов премьерской резиденции кот Ларри ехидно написал в Twitter: «Завтра у меня в меню икра и лобстеры».

Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press Премьер Британии Риши Сунак прослыл настоящим денди. Президент США Джо Байден, конечно, тоже следит за собой, но без фанатизма

Джо и Джилл Байден: скромники в Белом доме

А вот президент США Джо Байден, который большую часть сознательной жизни проработал на выборных должностях (шесть раз он избирался в сенат), считается довольно скромным американским лидером. Он тратил миллионы на благотворительность, выплату ипотеки, помощь родственникам, констатирует Forbes. Байден регулярно перезакладывал недвижимость, даже его дети получали образование в кредит.

Об имиджмейкерах нынешнего хозяина Белого дома ничего не известно. Не исключено, что 80-летний политик не слишком активно пользуется их услугами. Его супруга Джилл Байден вовсе отказалась от помощи советников по моде — впервые за три последних президентских срока. Ее предшественницы в статусе первых леди Америки Мишель Обама и Мелания Трамп такой привилегии себя не лишали.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Джо и Джилл Байден считаются довольно скромной президентской четой, хотя ни в чем себе не отказывают. Первая леди Америки даже обходится без личного стилиста

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