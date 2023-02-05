Вавилоны на голове: во сколько обходятся услуги стилистов мировым лидерам Олаф Шольц стрижется у турецкого парикмахера, а Эммануэль Макрон тратит на внешность больше, чем его жена

Фото: Bettina Strenske/imago stock&people/Global Look Press

Коллаж «Трамп и парикмахеры» разошелся по Сети

Члены правительства ФРГ во главе с Олафом Шольцем тратят на услуги стилистов намного больше, чем до этого кабмин Ангелы Меркель, которую не считали большой модницей. Дороже всех немецким налогоплательщикам обходится внешний вид главы МИД Анналены Бербок — в 2022 году она заплатила €136 тысяч за визаж и укладку во время командировок. У самого канцлера расходы по этой статье более скромные, зато он выложил полмиллиона на профессиональных фотографов, чтобы те запечатлели политика с лучших ракурсов. О расходах мировых лидеров на внешность — в обзоре NEWS.ru.

Красота по-немецки

Вот так политики спускают наши налоги на свои прически и мейкап, — язвительно прокомментировал таблоид Bild цифры, предоставленные правительством.

«Светофорной» коалиции пришлось отчитаться по поводу своих трат на бьюти-услуги после запроса депутата от оппозиционной партии «Альтернатива для Германии». Выяснилось, что глашатай «феминистской внешней политики» Германии, 42-летняя Анналена Бербок каждый месяц платила стилисту (СМИ узнали ее имя — Клод Фроммен) €7500. Вместе с налогами и «сопутствующими расходами» набежало €136 552.

В офисе министра пояснили, что личный визажист готовит госпожу Бербок к телеинтервью, а также сопровождает ее в зарубежных поездках. Нередко работать приходится во внеурочное время и по выходным — отсюда такие расценки. Сообщалось, что Клод Фроммен сотрудничает с МИД ФРГ «как фрилансер», при этом ее постоянно видят в составе неофициальной делегации позади Анналены Бербок. Женщину называют гуру немецкой бьюти-индустрии, которая «с помощью цветов, текстур и энергичного массажа головы с эфирными маслами заставляет своих клиентов сиять».

Федеральный канцлер Олаф Шольц оказался скромнее: на его марафет ушло «всего лишь» €39 910. Зато глава правительства заплатил еще €510 764 фотографам (их рекрутируют из Федерального ведомства по прессе) — очевидно, чтобы предстать перед согражданами в самом выгодном свете.

Кто бы мог подумать, что 64-летний Шольц столь честолюбив, — отмечает журнал Focus.

Немцы шутят, что прическа лысеющего главы правительства на €40 тысяч явно не тянет. При этом вся Германия в курсе, у кого стригся Шольц, будучи еще мэром Гамбурга до своего переезда в Берлин. Свою шевелюру (к слову, некогда густую — достаточно посмотреть на архивные фото юного Шольца с кудрявой головой) он доверял турецкому мастеру Бехчету Алгану. Колоритный усач, разделяющий социал-демократические взгляды, гордится многолетней дружбой с Шольцем, которого внуки Алгана зовут не иначе как «дядя Олаф». Когда тот стал канцлером, гамбургский парикмахер объявил в своем салоне акцию дня: «Стрижка под Шольца всего за €4,99».

Фото: Социальные сети Канцлер Германии Олаф Шольц со своим парикмахером Бехчетом Алганом (крайний слева)

Французский денди

Пока что мировой рекорд по тратам на личного имиджмейкера установил президент Франции Эммануэль Макрон, который слывет одним из самых стильных европейских политиков. Правда, дендизм чуть не вышел Макрону боком в самом начале президентского срока.

С мая по август 2017 года, едва заселившись в Елисейский дворец, он отдал €26 тысяч за услуги визажистки по имени Наташа М. Она сопровождала Макрона и ранее, во время предвыборной кампании. Как выяснил еженедельник Le Point, один счет был выписан на €16 тысяч, второй — на €10 тысяч. Французы возмущались, что же такого могла сотворить Наташа с внешностью президента, пусть и весьма импозантной, за эти деньги.

Макрону нужно нечто большее, чем макияж, чтобы стать новым де Голлем, — отыгрывались французские острословы на новом президенте.

В Елисейском дворце оправдывались, что расходы были вызваны «экстренной необходимостью».

Сумма складывалась из нескольких составляющих. Указанное лицо готовило главу государства к пресс-конференциям и сопровождало в зарубежных турне. Впредь господин Макрон будет экономнее. Конечно, сумма потрачена немаленькая, но в любом случае это меньше, чем тратили другие президенты, — отмечали в окружении Макрона.

Так, его предшественника Франсуа Олланда обвинили в «шампуневом социализме»: СМИ узнали, что он истратил €30 тысяч на косметические средства вдобавок к €9 895 на личного парикмахера, «который подстригал и сушил его редеющие волосы». Елисейский дворец оправдывал эти траты тем, что мастеру «приходилось вставать рано и приводить в порядок волосы президента каждое утро и еще столько раз в течение дня, сколько необходимо». Наконец, Николя Саркози платил €8 тысяч в месяц, «чтобы его лицо регулярно приводили в порядок».

Фото: Panoramic/Global Look Press Эммануэль Макрон в первые месяцы президентства спустил на мейкап и укладку круглую сумму

Гнездо на голове

А вот англосаксонские лидеры тратят на себя заметно меньше. Как выяснил в 2005 году журнал Vanity Fair, премьер Великобритании Тони Блэр за первые шесть лет пребывания на Даунинг-стрит потратил около 1800 фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на косметику и визажистов. А парикмахер Дэвида Кэмерона Лино Карбосьеро, бравший по 90 фунтов за стрижку и сушку, получил орден Британской империи MBE за «услуги парикмахерского искусства» после того, как ему удалось переместить пробор премьер-министра с правой стороны на левую.

Разумеется, больше всего пересудов в Британии вызывала легендарная прическа Бориса Джонсона, которую называли и «мятежной соломой», и «птичьим гнездом», и «шваброй на голове». Однажды во время предвыборной кампании политик заглянул в салон Funky Barber в своем избирательном округе в Исткоте на западе Лондона. Парикмахер Ник Мазер так разволновался, что хватил лишнего, слишком укоротив шевелюру Бориса. Причем нервничал он вовсе не потому, что ему пришлось обслуживать претендента на пост лидера тори, а из-за спора о Брекзите: мастер был противником выхода Британии из ЕС, а Джонсон не хотел поддерживать разговор.

Когда все было закончено, господин Джонсон встал и спросил: «Должен ли я заплатить?», так как у него не было с собой денег. Я ответил: «Конечно». Это, похоже, его удивило. Я пошутил, что он похож на королеву, поскольку ходит без налички, и его помощнице пришлось дать мне 15 фунтов из своего кошелька. Он сказал ей добавить еще 5 фунтов чаевых, — вспоминал Мазер.

Британцы возлагали большие надежды на подругу, а затем жену Бориса Джонсона Кэрри Саймондс, что ей удастся «укротить» прическу премьер-министра. Но не тут-то было. Как отмечали стилисты, тот не признавал никаких укладочных средств, а расческа оказывалась бессильна. Да и вообще Джонсон был из тех политиков, кто не нуждался в советах по стилю — он творил его сам.

У Маргарет Тэтчер была сумочка, у Черчилля — сигара, а у Джонсона — светящаяся белокурая копна. Это был его сигнал мировому сообществу, его политический товарный знак — и кошмар для парикмахеров, — цитировало издание Politico одного из близких соратников премьер-министра. — Всякий раз он запускал руку в свою шевелюру, взъерошивал ее — на голове воцарялся полный хаос. Все усилия насмарку!

Фото: Ruslan Kaniukaukrinform/Global Look Press Борис Джонсон сделал «гнездо на голове» своим фирменным политическим знаком

Эксперты по истории причесок признавали, что Джонсон сознательно порвал с традиционным имиджем «прилизанного» белого мужчины из истеблишмента (хотя, безусловно, таковым являлся). Его эксцентричная грива стала символом нонкомформизма и отрицания социальных условностей.

Джонсон не стеснялся использовать то, что можно назвать прической, в качестве отвлекающей тактики — пусть и наигранно. В интервью The Guardian он отказался раскрыть свой секрет ухода за волосами, настаивая на том, что понятия не имеет, какой шампунь использует. В шутку он предположил, что в то утро, возможно, нанес на голову крем от прыщей или зубную пасту. «Честно говоря, я не рассмотрел, что это было. Но вроде оно сработало», — эпатировал публику Джонсон.

А вот нынешний премьер Британии с миграционными корнями, одетый с иголочки миллионер Риши Сунак как раз вернулся к образу лондонского денди, который заказывает в ателье шелковые рубашки и подогнанные по фигуре костюмы из итальянской ткани.

Фото: Tejas Sandhu/Global Look Press Новый премьер Британии Риши Сунак всегда одет с иголочки

Где твоя расческа, Дональд?

По ту сторону Атлантики «братом-близнецом» Джонсона по части сооружений на голове признавали Дональда Трампа. Экс-президент США говорил, что «никому не дает стричь свои волосы кроме жены Мелании». Впрочем, республиканец явно лукавил: в 2020 году разразился громкий скандал вокруг его налоговой декларации — из нее следовало, что Трамп распорядился выплатить $70 тысяч стилистам за то время, когда он вел реалити-шоу «Ученик». Еще $95 тысяч заплатили парикмахеру и визажисту, «пользующемуся благосклонностью Иванки Трамп».

Вы только представьте: 70 тысяч на прическу Трампа?! Думаю, его стилист хохотал всю дорогу, пока шел в банк обналичивать чек, — иронизировали СМИ. — Зачесанная назад прическа Трампа с самого первого дня была предметом разговоров: цвет, которого не существует в природе, и невероятная форма. Как грандиозно она взмывала вверх от порывов ветра, демонстрируя розовое пятно лысины под ней. Прическа Трампа способна бросать вызов законам из физики!

«Волосы — это сила, особенно в Вашингтоне, округе Колумбия. Вспомните культовую рыжеватую студенческую стрижку Кеннеди, плюшевое серебряное облако на голове Клинтона, старомодный голливудский налет героя Рональда Рейгана. Густая шевелюра свидетельствует о силе — она предполагает, что у человека есть необходимая энергия, чтобы управлять страной в любых неблагоприятных погодных условиях, и если волосы поседеют во время пребывания на посту президента, как случилось с Обамой, это признак ударного труда», — говорят американисты.

Кстати, о Клинтоне: в 1993 году в аэропорту Лос-Анджелеса произошел сбой рейсов. Как оказалось — из-за того, что президент решил постричься прямо на борту самолета Air Force 1, куда был приглашен парикмахер из Беверли-Хиллз. После этого The Washington Post вышла с язвительным заголовком: «Самая знаменитая стрижка со времен Самсона».

Фото: x99/Global Look Press Из-за стрижки Билла Клинтона однажды задержали движение в аэропорту Лос-Анджелеса

Ну а насчет имиджмейкеров нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена ничего не известно. Не исключено, что 80-летний политик не злоупотребляет их услугами. По крайней мере его супруга Джилл Байден впервые за три последних президентских срока сознательно отказалась от помощи советников по моде — в отличие от Мишель Обамы и Мелании Трамп.