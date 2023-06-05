«Озорная бабуля»: что известно о жене Байдена Первой леди Америки Джилл Байден исполнилось 72 года. Она не бросила работу, отвергает стилистов и обожает розыгрыши

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джилл Байден — первая леди США, которую любят за скромность, обаяние и интеллигентность

5 июня исполняется 72 года первой леди США Джилл Байден. Она изменила традиционное представление о супругах президентов, сразу заявив, что не собирается оставлять работу. Жена американского лидера Джо Байдена по-прежнему преподает в колледже и берет в зарубежные поездки с мужем курсовые своих учеников. Внуки называют ее «озорной бабулей», любящей розыгрыши, а студенты — педагогом, которая много задает на дом. История любви Джо и Джилл — в материале NEWS.ru.

Имеет итальянские корни

Будущая первая леди США родилась 5 июня 1951 года в Нью-Джерси, а выросла в пригороде Филадельфии, городке Уиллоу-Гроув. Джилл Трейси Джейкобс была старшей из пяти дочерей. У ее матери, которая посвятила свою жизнь воспитанию детей, были английские и шотландские корни. Отец, банковский служащий, происходил из итальянской семьи. Как потом рассказывала Джилл, бабушка по папиной линии постоянно готовила дома пасту.

С детства Джилл мечтала стать независимой и построить хорошую карьеру. Первые деньги она начала зарабатывать в 15-летнем возрасте, устроившись работать официанткой в кафе. Окончив школу, она поступила в Делавэрский университет, где изучала литературу.

Фото: George Widman/AP/TASS Джилл всегда поддерживала Джо во время избирательных кампаний. Так было и в далеком 1987 году

Вышла замуж за футболиста

Во время учебы она познакомилась с футболистом Биллом Стивенсоном и в 19 лет вышла за него замуж. Супруг открыл культовый в Делавэре бар Stone Balloon. В то время как финансовые дела семьи шли в гору, супруги стали все хуже понимать друг друга. И через четыре года, в 1975-м, пара рассталась.

Джилл тяжело переживала разрыв с первым мужем. Но неожиданно судьба свела ее с Джозефом Байденом, который в тот момент пытался справиться со страшной трагедией, случившейся с его семьей.

Познакомилась с джентльменом-вдовцом

В середине декабря 1972 года новоиспеченный 30-летний сенатор Байден, сидя в своем кабинете, проводил собеседование с кандидатами в свой аппарат. Раздался звонок. Полицейские из городка Хокессин, штат Делавэр, сообщили, что в припаркованную машину, где сидели его жена с тремя детьми, на полной скорости въехал тягач. В тот день семья ездила по магазинам в поисках подарков к Рождеству.

Супруга Байдена Нелия и ее годовалая дочь погибли на месте, двое сыновей, Хантер и Бо, получили тяжелые травмы. Байден потом рассказывал, что не мог оправиться от этой утраты. Вначале он ночами бродил по городу в поисках пьяной драки, в которой мог бы погибнуть от удара ножа. Потом порывался бросить политику, забрать сыновей и укатить в Австралию, подальше от места трагедии. Его остановили друзья.

Через три года он прилетел к семье в Пенсильванию. В зоне прилета его остановила девушка с рекламными проспектами. Неожиданно они разговорились. Впоследствии выяснилось, что младший брат Байдена учился вместе с ней в школе. Он и решил пригласить 24-летнюю студентку Джилл Джейкобс на свидание с Джозефом.

Джо и Джилл влюбились с первого взгляда

«И для меня, и для нее это была любовь с первого взгляда», — признался потом в одном интервью Байден.

Джилл вспоминала: «В первый вечер на прощание он пожал мне руку и пожелал спокойной ночи. Было около часа ночи. Я поднялась к себе и позвонила маме, сказав, что наконец-то встретила настоящего джентльмена».

Джозеф понравился девушке, но ее испугала разница в статусе и возрасте — Байден был на восемь лет старше. «Я встречалась с парнями, которые носили джинсы, футболки и кроссовки. А Джо пришел на первое свидание в строгом джемпере и мокасинах», — говорила Джилл.

Фото: Arnie Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press Сенатор Джо Байден с супругой Джилл, сентябрь 1987 года

Не спешила идти под венец

Роман развивался стремительно. Джилл стала много времени проводить с сыновьями Джозефа, и они быстро привязались к ней. Как-то утром они вбежали в ванную к отцу, который чистил зубы, и сказали: «Папа, нам пора жениться на Джилл».

Сама она вновь идти под венец не торопилась. За плечами был печальный опыт брака. Джилл также не хотела пристального внимания СМИ, которое было неизбежно в связи с профессией Джо, и стремилась построить свою карьеру. Но больше всего она боялась причинить боль мальчикам, если отношения с их отцом окажутся непрочными. Женщина видела, как тяжело они переживали смерть матери, и не хотела, чтобы им вновь пришлось испытать горечь утраты.

Лишь на пятое предложение руки и сердца Джилл ответила согласием. Пара поженилась в Нью-Йорке. На медовый месяц Байдены отправились в Венгрию. В то время это считалось очень экстравагантным направлением.

Стала идеальной мачехой парням и мамой трудной дочери

Джилл воспитывала Бо и Хантера как своих детей. Они всю жизнь называли ее мамой, хотя формально она их никогда не усыновляла. А в 1981 году, через четыре года после свадьбы, у пары родилась дочь Эшли. В окружении Байденов рассказывают, что она была очень непростым ребенком.

Эшли часто ссорилась с матерью, которая нашла спасение от стресса в занятиях бегом, и баловалась наркотиками. Как-то ее арестовали в Чикаго «за угрозы полицейскому». Со временем девушка образумилась. Вначале с головой ушла в религию, занялась социальной работой, а потом создала модный бренд Livelihood и вышла замуж за пластического хирурга.

А 72-летняя Джилл и сегодня продолжает бегать, чтобы поддерживать себя в хорошей форме. Она участвовала в марафоне, нескольких полумарафонах и всевозможных забегах. «У меня есть правило: никогда не думать ни о чем плохом во время бега», — рассказала Джилл.

Стала «второй леди»

Считается, что именно Джилл Байден уговорила мужа баллотироваться в президенты. Он участвовал в праймериз еще в 1987 году, но сошел с дистанции из-за обвинений в плагиате.

В 2004 году, когда американским лидером был Джордж Буш — младший, а страна вела войну в Ираке, семья Байден выступала категорически против боевых действий. В горячей точке тогда служил Бо. «Я чувствовала, что все слишком плохо. Ходила в черном. Потом подошла к Джо и сказала: „Ты должен это изменить“», — вспоминает Джилл в своей автобиографии.

Фото: Karen Ballard/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Президент США Барак Обама и вице-президент Джо Байден с супругами Мишель и Джилл на ступенях мемориала Линкольна, 20 января 2008 года

Байден признавался, что жена всегда помогала ему в карьере. Она воспитывала детей, а потом и внуков, ездила с ним на встречи с избирателями, успевая заниматься своей работой. Джилл преподавала английский и литературу в школе и университете, получила две магистерские и одну кандидатскую степень, а также занималась с детьми с особенностями развития.

В 2008 году во время президентской гонки Байден уступил Бараку Обаме, который потом предложил ему стать вице-президентом. Вместе они проработали восемь лет. Тем временем «вторая леди» Джилл Байден, несмотря на появление новых обязанностей, продолжала работать.

Пережили потерю Бо Байдена

В 2015 году семья Байден пережила еще одну потерю. В 46-летнем возрасте от рака мозга умер старший сын Бо. Успешный юрист, главный прокурор штата Делавэр, ветеран войны в Ираке, он был любимцем семьи и гордостью отца. Особенно на фоне своего младшего брата Хантера, постоянного героя скандалов: то проблемы с алкоголем и наркотиками, то связи одновременно с несколькими женщинами, то компрометирующие фото.

Джозеф и Джилл долго не могли смириться со смертью старшего сына. Из-за этого в 2016 году Байден отказался баллотироваться на пост президента (тогда кандидатом от демократов стала Хиллари Клинтон, которая проиграла выборы Дональду Трампу).

«После смерти Бо я будто была разбита на куски. Чувствовала себя фарфором, который склеили заново. Трещины не видны, но они есть», — переживала Джилл Байден потерю пасынка. После этого она уговорила мужа вновь принять участие в президентской гонке, чтобы на этот раз одолеть Трампа.

Решили вместе одолеть Трампа

Понимая, насколько ожесточенной будет предвыборная гонка 2020 года, Джилл сказала мужу: «Самое страшное, что может произойти в жизни, мы уже пережили — мы потеряли ребенка». После этого пара с головой ушла в президентскую кампанию.

Джилл Байден сделала то, что раньше и представить себе не могла. Прямо во время семестра взяла отпуск, чтобы помочь мужу: она колесила по стране, агитировала за супруга на предвыборных митингах. По мнению журналистов, супруга Байдена не такой хороший оратор, как ее муж, зато она сразу располагает к себе.

Фото: Jeremy Hogan/Keystone Press Agency/Global Look Press Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден со своей женой Джилл обращаются к сторонникам и представителям СМИ на собрании в Университете Дрейка, 4 февраля 2020 года

Самая скромная первая леди

Джилл нравится гражданам США свойскостью: в их глазах она американка среднего класса. Вместо люксовых брендов и украшений за сотни тысяч долларов, которые выбирала экс-первая леди Мелания Трамп, миссис Байден предпочитает сдержанный стиль и следует концепции осознанного потребления. Она запросто может появиться на публичных мероприятиях по нескольку раз в одной и той же одежде.

Джилл Байден — первая леди за последние три президентских срока, которая отказалась от личного стилиста (Мишель Обама работала со стилистом Мередит Куп, а Мелания Трамп — со стилистом и дизайнером Эрве Пьером).

При этом Джилл Байден блистает на светских мероприятиях. Вместе с дочерью, модельером Эшли Байден, она периодически посещает престижные музыкальные и кинопремии, такие как «Оскар». Американский модельер Вера Вонг, которая шила наряд Джилл Байден для инаугурации ее супруга, охарактеризовала первую леди как красивую, энергичную и очень образованную женщину.

Разыгрывает близких и знакомых

В кругу близких друзей Джилл Байден известна как любительница розыгрышей. Однажды она спряталась на багажной полке вице-президентского самолета, чтобы подшутить над сотрудниками, собиравшимися положить туда чемоданы.

Внучка Натали, дочь Бо Байдена, описывает Джилл так: «Она необычная бабуля, очень озорная, любит прикалываться. Например, может пойти на пробежку и найти там мертвую змею, положить ее в сумочку и принести домой, чтобы всех напугать».

Строгий педагог, много задает на дом

«Я много раз повторял, что я — муж Джилл. Она мать, мужественная женщина, просветительница. Свою жизнь она посвятила образованию, но просвещение — это не только дело ее жизни, это она сама», — отзывался о ней супруг.

Периодически Джо Байден картинно вздыхает перед журналистами, жалуясь на жену, которая настолько одержима работой, что берет с собой сумки с курсовыми работами учеников даже в международные поездки.

Фото: Pool /G7 Hiroshima/Global Look Press Джилл Байден (третья слева) на саммите «семерки» в Хиросиме, 20 мая 2023 года

После переезда в Белый дом Джилл, как и обещала, не прекратила работать. Из-за пандемии коронавируса она вначале давала онлайн-уроки по Zoom, а потом и вовсе вернулась в аудиторию. Правда, теперь студентам колледжа, чтобы попасть на занятие с миссис Байден, необходимо пройти сквозь кордон охранников и металлоискатель.

Ученики на это не жалуются. Их больше расстраивает то, что первая леди США много задает на дом и довольно строго оценивает их знания в классе. Но при этом, по их словам, она очень дружелюбно общается и всегда проявляет участие.

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