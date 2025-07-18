Гражданским женам погибших бойцов СВО одобрили льготы при одном условии

Комитет Госдумы по обороне одобрил поправки в закон «Об обороне», по которым гражданские жены погибших участников спецоперации на Украине смогут претендовать на социальные льготы при условии ведения совместного хозяйства и совместного проживания не менее трех лет, сообщается на сайте нижней палаты парламента. Еще одним обязательным условием для выплат является наличие общего ребенка.

Уточняется, что установление факта совместного проживания и общего хозяйства будет осуществляться судом в порядке особого производства. Это будет исключено, если кто-то из пары состоял в зарегистрированном браке на момент гибели участника СВО. Поправки будут вынесены на голосование при рассмотрении законопроекта во втором чтении.

Инициативу в ГД внесла группа депутатов и сенаторов во главе с первым вице-спикером Совета Федерации Владимиром Якушевым 17 марта. В первом чтении документ приняли 20 мая. Авторами поправок стала группа депутатов во главе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Ранее стало известно, что Госдума перенесла на неопределенный срок рассмотрение законопроекта о признании фактических брачных отношений для гражданских жен погибших участников СВО. Сообщалось, что 15 июля прошло совещание у спикера Госдумы Вячеслава Володина, где против инициативы выступили вице-спикеры Анна Кузнецова и Ирина Яровая.