09 августа 2025 в 01:49

Ушаков назвал место, где может пройти встреча Путина и Трампа после Аляски

Ушаков: вторая встреча Путина и Трампа может пройти в России

Юрий Ушаков Юрий Ушаков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москва ожидает, что следующая после Аляски встреча президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пройдет в РФ, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков. По его словам, президенту США передано приглашение, передает ТАСС.

Если же заглядывать вперед, то естественно ориентироваться на то, чтобы следующую встречу президентов — Владимира Путина и Дональда Трампа — провести на российской территории. Соответствующее приглашение президенту США уже передано, — добавил Ушаков.

Также Ушаков подтвердил, что Владимир Путин и Дональд Трамп проведут встречу на Аляске 15 августа. Это будет важный саммит лидеров и выбор места для него очень логичен, считает он. При этом Ушаков напомнил, что в регионе пересекаются экономические интересы государств. На Аляске очерчиваются перспективы реализации совместных проектов, пояснил он.

Тем временем Трамп выразил уверенность в возможности скорого завершения военного противостояния на Украине. Свои надежды американский лидер связывает с предстоящими переговорами с российским и украинским коллегами.

