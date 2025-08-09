Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 01:16

Пентагон нашел способ вернуть с Украины американское оружие

CNN: Пентагон может вернуть американское оружие с Украины

Военные поставки на Украину Военные поставки на Украину Фото: Senior Airman Faith Schaefer/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пентагон получил право пополнять свои запасы за счет оружия, произведенного специально для Украины, сообщил CNN со ссылкой на служебную записку заместителя министра обороны по политическим вопросам Элбриджа Колби. Издание называет возможность перераспределения «радикальным сдвигом», поскольку это может лишить Украину обещанных поставок стоимостью в миллиарды долларов, которые были запланированы на ближайшие месяцы и годы.

По данным источников телеканала, новое положение дает американскому военному ведомству возможность забирать на хранение вооружения, изготовленного в рамках Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности (USAI). В записке, как утверждает CNN, прописан механизм такого перенаправления, хотя пока случаев передачи этих поставок на склады США не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что у Вашингтона имеется лимит на поставки оружия Киеву. Уточнялось, что Соединенные Штаты внимательно отслеживают объемы военной помощи, чтобы она не обернулась ослаблением собственного военного потенциала.

