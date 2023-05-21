Помогла мужу с карьерой, заставила бросить пить: что известно о жене Шольца Канцлер Германии Олаф Шольц взял супругу в зарубежную поездку на саммит G7. Кто такая Бритта Эрнст?

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц прилетел в Хиросиму на саммит G7. Как пишут немецкие СМИ, это первая зарубежная поездка, в которую он взял с собой супругу. За полтора года, что Шольц находится у власти, Бритта Эрнст выезжала с ним лишь однажды — на финал чемпионата Европы по футболу, когда сборная Германии играла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Хотя супруги — соратники по Социал-демократической партии, фрау Эрнст никогда не стремилась быть тенью мужа и строила карьеру самостоятельно. При этом она заставила Шольца бросить пить и начать бегать трусцой. Олаф и Бритта знакомы уже 40 лет, женаты — 25, а обручальные кольца стали носить не так давно. Что известно об этой паре — в материале NEWS.ru.

Бритта Эрнст не любит светские мероприятия

Бритта Эрнст нечасто появляется на публике. Поэтому журналисты очень удивились, когда канцлер ФРГ вышел к трапу правительственного борта, вылетавшего из Берлина в Хиросиму, вместе с женой. «Канцлер отправляется в Японию с неожиданным сопровождением. Рядом с ним особенный компаньон. Это первый зарубежный визит, в котором Бритта Эрнст сопровождает своего мужа», — написала газета Bild.

Бритту Эрнст видели рядом с супругом 17 месяцев назад: она сидела в бундестаге, когда Олаф Шольц приносил присягу в качестве нового канцлера Германии. И было еще одно исключение. Год назад на саммите G7 в баварском Эльмау она взяла на себя роль хозяйки. Фрау Эрнст приветствовала гостей и возглавила женскую программу, отправившись с другими женами лидеров «Большой семерки» в поход скандинавской ходьбой.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Олаф Шольц прилетел на саммит G7 в сопровождении супруги

В Хиросиме для супругов лидеров предусмотрено посещение Музея мира и мемориала в память о жертвах атомной бомбардировки. А еще традиционная чайная церемония и мастер-класс по оригами. «Пока не совсем ясно, с кем Бритта Эрнст будет проводить время в Хиросиме. Уже известно, что Хайко фон дер Ляйен, муж президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, будет там в качестве „первого мужа“. Это делает „гендерно-паритетной“ женскую программу саммита», — отмечает Bild.

Познакомились с мужем в партии

Олаф Шольц и Бритта Эрнст почти ровесники. Ему 64, ей — 62. Они знакомы с юности, а поженились в 1998 году. Правда, обручальные кольца супруги стали носить только с 2013 года. «Когда Шольц задумывается в разговорах, то часто тянется к широкому кольцу платинового цвета и крутит его на пальце», — подмечают журналисты.

Будущих супругов свела политика. Бритта Эрнст родилась в Гамбурге в простой рабочей семье. Ее отец был плотником, мать — швеей. Еще в школе девочка начала увлекаться социал-демократическими идеями. Сначала Бритта получила средне-специальное образование в сфере недвижимости и жилищного строительства, а потом поступила в Гамбургский университет, где отучилась на специалиста по социальной экономике.

Фото: Eventpress Herrmann/imago-images.de/Global Look Press Пара на приеме в 2002 году

В студенческие годы она вступила в Социал-демократическую партию Германии (СДПГ). Со своим будущим мужем Бритта познакомилась в Союзе молодых социалистов и социалисток («Юзос») в СДПГ. В одном из интервью Шольц признался, что «с первого взгляда безумно влюбился» в активную девушку. Тогда он был видным парнем с густой шевелюрой. Предложение Бритте он делал в парижском отеле.

Вместе шли вверх по ступенькам

В северном портовом Гамбурге пара принялась строить политическую карьеру. Шольц и Эрнст уверенно поднимались с одной ступеньки на другую. В окружении четы говорили, что главной причиной их успеха было умение сохранять спокойствие в любых ситуациях, «даже когда сильно штормит».

Бритта вначале стала членом окружной ассамблеи гамбургского района Альтона, потом работала личным советником нескольких политиков из СДПГ. С конца 1990-х она активно занималась вопросами образования, так как в детстве мечтала стать учителем. Эрнст работала заместителем лидера парламентской группы от фракции СДПГ и представителем школьной политики, возглавляла Конференцию министров образования, которая объединяет глав образовательных ведомств федеральных земель Германии.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press Фрау Эрнст предпочитает массивную бижутерию

Когда Олаф Шольц стал первым бургомистром (мэром) Гамбурга в 2011 году, его жене пришлось покинуть все посты в вольном ганзейском городе, чтобы избежать упреков в получении хороших должностей благодаря мужу. Тогда Бритта Эрнст принялась делать карьеру в других землях. «Она самоуверенная и напористая женщина, которая самостоятельно идет вперед», — писали немецкие издания.

Бритта стала министром школ и профессионального образования в Шлезвиг-Гольштейне, а с 2017 года — министром образования в Бранденбурге.

Как супруга канцлера осталась без работы

Когда Олаф Шольц в конце 2021 года занял кресло канцлера Германии, Бритта Эрнст продолжила выполнять свои обязанности в правительстве Бранденбурга. «Она знает, какую роль ей предстоит играть в качестве жены канцлера. Она будет опорой супруга, но никогда не забудет о собственных интересах. Кстати, она терпеть не может, когда кто-то называет ее фрау Шольц», — писали о ней немецкие СМИ.

В последние недели имя Бритты Эрнст не сходит с полос немецких газет. Германия — такая страна, где супруга канцлера может остаться без работы! Что и случилось с фрау Эрнст: она оказалась в центре скандала и была вынуждена покинуть пост министра образования Бранденбурга. Напоследок она собрала пресс-конференцию, на которой сообщила о своем решении. В письменном прошении об отставке министр пояснила, что необходимого для работы «единства больше нет».

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press Бритта Эрнст объявила об уходе с поста министра образования Бранденбурга

Как писали газеты, местным жителям не понравились ее инициативы в отношении школ и детских садов. Родители учеников, школьные профсоюзы, оппозиция и даже коллеги по правительству постоянно критиковали фрау Эрнст. Особенно непопулярным стало ее решение нагрузить учителей и воспитателей дополнительной административной работой. Также по предложению чиновницы в школах Бранденбурга отменили дополнительные уроки, в частности коррекционные занятия.

Такие непопулярные меры не помогли решить проблему нехватки учителей в школах и воспитателей в детских садах. А ее инициативу нанять на вакантные должности в школах соцработников и вовсе восприняли в штыки. Как пишет Bild, коллеги по партии не раз пытались переубедить Бритту, но она оставалась непреклонной.

Заставила мужа бегать и отказаться от алкоголя

Олаф и Бритта оставляют работу за порогом дома. За немногословность и сдержанность канцлера прозвали «шольцоматом» — по аналогии с роботом. Он прослыл дотошным, скрытным и непубличным политиком. Он выглядит аскетом, которого интересует только работа. Все меняется, когда Шольц говорит о супруге. Обычно такой невозмутимый, он начинает эмоционально рассказывать о своем браке: «Бритта — любовь всей моей жизни. Должности приходят и уходят, а любовь остается всегда».

В разгар предвыборной кампании в 2021 году газета Frankfurter Allgemeine Zeitung попросила кандидата Шольца заполнить анкету — что-то вроде «Правил жизни». На вопрос, «Кто ваш главный герой», он ответил: «Моя жена». По словам Шольца, Бритта «сделала его совсем другим человеком» и благодаря ей он явно стал лучше.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press В 2022 году Шольц с женой принимали гостей на саммите G7 в Эльмау

Канцлер рассказывал, что именно жена приобщила его к здоровому образу жизни. По настоянию Бритты он стал бегать трусцой. Вот уже больше 20 лет Шольц совершает пробежки два-три раза во время рабочей недели и один раз в выходные. К тому же он увлекся греблей и под влиянием жены отказался от алкоголя.

В свободное время они любят поговорить о политике, спорте, литературе и хорошей еде. К слову, дома канцлер и его жена готовят по очереди. У Бритты, по словам мужа, особенно хорошо получаются блюда из баранины и ризотто. У Шольца — кенигсбергские клопсы. Это отварные тефтели из телятины, политые соусом из каперсов. Канцлер и его жена не раз подчеркивали, что основа их семьи — равноправие. По словам Шольца, если бы немецкое правительство возглавила его жена Бритта, он был бы только рад за нее.

У пары, как и у предыдущего канцлера Ангелы Меркель и ее супруга Йоахима Зауэра, нет детей. Этот деликатный вопрос они никогда публично не комментировали.

Любит кеды и массивные украшения

Как пишут немецкие таблоиды, Бритта Эрнст не любит дорогие дизайнерские наряды и туфли на высоких каблуках. Ее стиль довольно простой. Она носит удобную одежду из массмаркета: на работу надевает джинсы и брюки с жакетами и кедами, а на официальные мероприятия — платья темных оттенков и туфли на невысоком каблуке.

При этом нередко ей приходится шить одежду на заказ из-за нестандартной фигуры. Кстати, на совместных фотографиях заметно, что Бритта выше Олафа. А еще в отличие от супруга она не пользуется услугами стилистов.

Никаких бриллиантов фрау Эрнст не носит. Она отдает предпочтения массивной бижутерии — кольцам, бусам и ожерельям.

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Чем сейчас займется жена Шольца

Чем теперь будет заниматься безработная жена канцлера, пока неизвестно. Но бедствовать ей не придется. Первые три месяца она как госслужащая продолжит получать в качестве компенсации зарплату министра образования Бранденбурга — €14,6 тысячи (1,27 млн рублей). После этого выплаты урежут вдвое — до €7,3 тысячи. Такое «переходное» пособие ей будут платить в течение двух лет, если она до этого не найдет новую работу.

К слову, зарплата самого канцлера Германии составляет более €30 тысяч.

За помощью к мужу Бритта Эрнст явно обращаться не будет. Она, как и Олаф Шольц, продолжает сохранять спокойствие во время неудач и ждет следующего шанса. Как рассказывал канцлер, одно из главных правил, которыми пользуются в их семье, звучит так: «Мы никогда не будем обижаться, мы никогда не будем истерить».

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