«Канцлер лжет»: против Шольца начали новое расследование, что ему грозит В Германии возобновилось расследование в отношении канцлера. Может ли это привести к отставке политика?

Фото: IMAGO/Florian Gaertner/photothek/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

В Германии продолжают «копать» под канцлера ФРГ Олафа Шольца. На днях следственная комиссия в парламенте Гамбурга возобновила слушания по делу восьмилетней давности, когда Шольц еще не был канцлером и даже не работал в Берлине в правительстве Меркель, но занимал пост мэра Гамбурга. Именно при нем налоговые органы города провалили расследование крупнейшей в истории страны банковской аферы, а затем попытались её замять. Ранее оппозиционная фракция ХДС/ХСС потребовала начать в отношении социал-демократа Шольца новое расследование — теперь уже на уровне федерального парламента (бундестага). Почему к нему вновь возникли вопросы, что недоговаривает канцлер и чем ему грозит новое расследование — в материале NEWS.ru.

Чего добивается оппозиция

О планах всерьез начать в отношении канцлера парламентское расследование говорится в совместном письме сопредседателей фракции Фридриха Мерца (ХДС) и Александра Добриндта (ХСС). Депутаты-консерваторы еще в начале апреля призывали созвать в бундестаге специальную комиссию после пасхальных каникул. А значит, она может заработать уже в ближайшее время.

У Христианско-демократического союза и их младших партнеров — Христианско-социального союза — достаточно голосов, чтобы продвинуть инициативу. К тому же их пообещала поддержать фракция Левых. В этом случае Шольцу придется давать показания в бундестаге. Для действующего канцлера это случай неординарный.

В чем состоит суть аферы Cum-Ex

Дело Cum-Ex называют крупнейшей налоговой аферой в новейшей истории ФРГ и даже «крупнейшим воровством налогов за всю историю Европы». Только с 2001-го по 2016 год мошенники обманули немецкое государство на €30 млрд.

Название преступной схемы происходит от двух латинских слов, которые описывают акции компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов. Как поясняет Deutsche Welle (немецкое издание, внесенное Минюстом РФ в список иноагентов), недобросовестные финансисты получали двойной «навар» благодаря многоходовой купле-продаже крупных пакетов акций в день выплаты дивидендов. По закону с полученных дивидендов государство забирает у владельца акций 25% налогов. Но эти деньги можно вернуть. Специальная справка дает право на возврат налогов, уплаченных сверх положенного.

В махинациях было задействовано несколько участников. Благодаря быстрой перепродаже акций налоговики не могли определить, кому именно они принадлежали в конкретный момент. Каждый участник сделки получал бумагу, дающую право на налоговый возврат. Выходило, что дивиденды выплачивались единожды, налоги с них вычитали только один раз, зато деньги от государства возвращались неоднократно.

Фото: Ulrich Perrey/Global Look Press Финансовый комитет бундестага уже заслушивал показания Шольца, когда тот был министром финансов. Теперь оппозиция хочет начать в отношении канцлера полноценное парламентское расследование

В чем обвиняют конкретно Шольца

Среди фигурантов был частный гамбургский банк M.M.Warburg. Когда афера вскрылась, Шольц как раз был первым обербургомистром Гамбурга (вольный и ганзейский город имеет статус отдельной федеральной земли). В это время пострадавшие регионы принялись оспаривать у мошенников незаконные выплаты.

В 2016 году налоговые органы Гамбурга также потребовали от M.M.Warburg вернуть по сделкам сum-ex €47 млн налогов в городскую казну. Но через несколько дней налоговики внезапно отказались от взыскания. Как раз в это время, как потом выяснилось, Шольц конфиденциально встречался с совладельцами скандального банка Максом Варбургом и Кристианом Олеариусом. Таким образом, Гамбург стал единственным регионом, спустившим разбирательство на тормозах. Возникло подозрение, что за решением стоял лично Шольц. Правда, через год мэрия все-таки взыскала с банка €43 млн, но лишь после прямого вмешательства Министерства финансов.

Шольц с самого начала отрицал свое вмешательство в дело M.M.Warburg. В 2018 году он переехал в Берлин — в кресло министра финансов. Но вопросы к нему остались.

Кто до сих пор расследовал аферу

До сих пор дело о возможной причастности Шольца к афере рассматривалось на уровне Гамбурга. Местные депутаты инициировали свое парламентское расследование. Несколько раз министра Шольца вызывали в следственную парламентскую комиссию Гамбурга давать показания.

Поначалу он вообще утверждал, что никаких встреч с банкирами у него не было. Когда следователи обнаружили в дневнике арестованного Олеариуса записи о его контактах с экс-мэром, отпираться стало бесполезно. Шольцу пришлось признать, что они действительно встречались, причем несколько раз. Но он выбрал новую тактику — стал говорить, что «ничего не помнит» о содержании тех разговоров.

Тень давней налоговой аферы нависла над ним и во время предвыборной гонки в 2021 году, когда Шольц вступил в борьбу за наследие уходящей Меркель. Тогда кандидату от СДПГ удалось дать отпор конкурентам, избиратели поверили в его невиновность. Последний раз его вызывали на допрос в Гамбург в августе 2022 года, когда Шольц уже был действующим канцлером. Он повторил, что «не оказывал никакого политического влияния на решение налоговых органов».

Фото: IMAGO/Ulrich Stamm/Global Look Press Тень налогового скандала нависала над Шольцем и во время предвыборной гонки. Но ему удалось выйти из нее победителем

Когда Шольца уже допрашивали в бундестаге

В бытность министром финансов Шольца уже допрашивали и в бундестаге, а именно — в финансовом комитете. Слушания проходили трижды — в марте, июле и сентябре 2020 года. Все это время Шольц проходил по делу в качестве свидетеля.

Между тем выяснилось, что параллельно прокуратура Гамбурга целых полтора года вела предварительную проверку в отношении Шольца за его спиной. Официально политика никто об этом не уведомлял. Также в прошлом году стало известно, что прокуратура Кельна изучала электронную переписку Шольца в период его работы в мэрии Гамбурга. Наконец, несколько раз оппозиционные деятели требовали возбудить против Шольца уголовное дело. Однако до сих пор следователи воздерживались от столь радикального шага. Теперь над ним снова нависла тень старого дела.

Какой новый поворот получило это дело

На днях парламент Гамбурга возобновил свое расследование, вызвав 15 из 30 членов финансового комитета, допрашивавших Шольца в бундестаге в 2020 году. Среди них — экс-депутат от Левых, один из главных обвинителей Шольца Фабио де Мази. Как передает Die Zeit, де Мази заявил о нестыковках в показаниях Шольца. Мол, сначала он настаивал, что не может разглашать содержание разговоров с опальным банкиром из-за «налоговой тайны». И только к третьему допросу вернулся к прежней версии, что «ничего не помнит».

В статье, написанной для газеты Berliner Zeitung, Фабио де Мази прямо заявил: «Олаф Шольц лжет». Он уверен, что парламентское расследование в отношении канцлера не за горами. Альянс ХДСС/ХСС вместе с Левыми полны решимости «пролить свет на провалы в памяти господина Шольца».

Чем это грозит Шольцу

Пока слово «отставка» не фигурирует в немецких СМИ. При этом издание Politico признает: «Политические последствия [для Шольца] могут быть серьезными». «Дело получило продолжение, и это грозит испортить Шольцу канцлерство», — полагает DW.

Эксперты не исключают в будущем уголовного преследования Олафа Шольца — разумеется, если против него найдутся новые улики, которых до сих пор не было у следствия. На это рассчитывает Фабио де Мази, мечтающий отправить канцлера за решетку.

«Если бы появились доказательства, что Шольц повлиял на налоговое разбирательство в отношении банка Warburg, это было бы квалифицировано как пособничество и подстрекательство к уклонению от уплаты налогов. Эти деяния уголовно наказуемы», — сказал де Мази в интервью телеканалу ZDF.

Фото: Marcus Brandt/Global Look Press Фабио де Мази, бывший депутат бундестага от Левых, намерен добиться обвинения для Шольца

Даже если до уголовного дела не дойдет, раскручивание дела Cum ex может отразиться на карьере Шольца, считает Politico. Ранее он заявлял, что собирается снова выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера в 2025 году. «Хотя выводы парламентской комиссии войдут в отчет, который не будет иметь обязательной юридической силы, политические последствия, например, для предстоящих выборов в бундестаг, могут быть значительными», — заключает издание.