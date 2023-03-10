Убил братьев по вере: детали бойни в церкви «Свидетелей Иеговы» в Гамбурге Не меньше шести человек погибли в результате трагедии в церковной общине. Преступник покончил с собой, его мотивы пока загадка

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

9 марта 2023 года, Гамбург

Германия потрясена происшествием в портовом Гамбурге: вечером 9 марта злоумышленник устроил стрельбу в стенах помещения, принадлежащего общине «Свидетели Иеговы» (признана экстремистской и запрещена в РФ). Погибли как минимум шесть человек, включая преступника, он покончил с собой. Не меньше восьми прихожан были ранены. По последним данным Spiegel online, стрелявший и сам раньше состоял в гамбургской иеговистской церкви. NEWS.ru собрал всё, что известно о расследовании.

Диагноз — буйное помешательство?

При этом в немецких СМИ фигурирует слово «амок» (так называется одноименный рассказ Стефана Цвейга) — им обозначают буйное помешательство, помутнение рассудка сродни состоянию аффекта. Больше смогут официально рассказать следователи на пресс-конференции в течение дня. О ней объявил сенатор внутренних дел Гамбурга Энди Гроте. При этом он поблагодарил экстренные службы за «быстрые и смелые действия».

Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press 9 марта 2023 года, Гамбург

Моя особая благодарность полиции Гамбурга, которая очень быстро прибыла на место и справилась с этой чрезвычайно сложной ситуацией очень профессионально и осторожно, — сказал сенатор внутренних дел.

Сейчас перед зданием, принадлежащим «Свидетелям Иеговы», дежурят полицейские, расследование идет полным ходом. Следователи создали специальный портал, куда очевидцы могут загрузить фото или видео, связанные с преступлением. Уже установлено, что орудием убийства стал пистолет. Был ли он приобретен законно, неясно.

Личность стрелка, очевидно, уже установлена, однако его имя не разглашается. Это обычная практика — в Германии не принято публично публиковать фамилии подозреваемых, пока идет следствие. Речь идет о мужчине средних лет, который и сам раньше был членом общины. Что его побудило направить оружие против братьев по вере, пока остается только гадать.

Пока не теракт

Преступление пока не квалифицировано как теракт. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал смертельные выстрелы «жестоким актом насилия».

Плохие новости из Гамбурга. Несколько членов Церкви Иеговы стали жертвами жестокого акта насилия прошлой ночью, — написал Шольц на официальной страничке в соцсети. — Мои мысли с ними и их семьями. И с силовиками, у которых была непростая миссия.

Как утверждает Spiegel online, «мужчина не был известен властям как экстремист».

Как произошла трагедия

Трагедия разразилась в районе Альстердорф. Около 21:00 по местному времени раздались выстрелы в «королевском зале» помещения, где иеговисты проводили свое мероприятие.

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press 9 марта 2023 года, Гамбург

Полицейские находились поблизости и через несколько минут прибыли на место преступления, а затем очень быстро проникли на территорию, сообщили в полицейском управлении. Согласно информации, в здании были обнаружены несколько погибших и тяжелораненых, — пишет Die Welt.

Оперативная группа, которая прибыла на место преступления, — подразделение спецназа, призванное патрулировать город в особых ситуациях. Силовики как раз возвращались после дежурства. Die Welt отмечает, что это спецподразделение есть только в полиции Гамбурга, оно было создано в 2020 году. Тут взяли пример с полиции Вены, которая направила австрийские патрули в поддержку коллегам в Гамбурге, когда тот принимал саммит G-20 летом 2017 года.

Когда спецподразделение вошло в здание, экстренные службы услышали еще один выстрел. Также был найден [мертвый] человек. Есть признаки того, что это мог быть преступник. Но до сих пор неясно, действительно ли это был он. Но никаких указаний на другого преступника или беглеца нет, — сообщает издание.

Данные о погибших и раненых были озвучены не сразу, количество жертв, увы, может вырасти. Не исключено, что убиты не шесть человек (включая стрелка), а больше. Hamburger Abendblatt пишет, что погибших может быть восемь, включая, предположительно, беременную женщину.

Через четыре часа после роковых выстрелов группа судмедэкспертов прибыла на место преступления. Они продолжали работать в трехэтажном здании до самого утра пятницы, 10 марта.

Рано утром полиция перекрыла проходы впереди, позади и внутри здания. Внутри здания следователи измерили место преступления с помощью 3D-сканера. Вход был закрыт защитной ширмой. К утру пятницы заграждения были демонтированы, и дорога была вновь открыта, — отмечает издание.

Жители округи слышали роковые выстрелы ночью.

Было около четырех «огневых периодов». В эти периоды всегда производилось несколько выстрелов с интервалом примерно от 20 секунд до одной минуты, — рассказала потрясенная студентка Лара Баух.

Она видела, как полицейские выносили людей на улицу на руках.

Фото: Jonas Walzberg/dpa/Global Look Press 9 марта 2023 года, Гамбург

Между тем вольный ганзейский город Гамбург по-прежнему пребывает в шоке. Многие люди до сих пор боятся выходить из дома. Хотя официальное предупреждение об опасности, выпущенное сразу после атаки, уже отменено. Об этом рано утром в пятницу сообщило Федеральное управление гражданской защиты и помощи при стихийных бедствиях. Отбой был дан после трех часов ночи. Считается, что местным жителям больше ничего не угрожает. Нет никаких признаков, что у стрелявшего был сообщник.

Что делали иеговисты?

Изначально было неясно, что за мероприятие проводится на собрании «Свидетелей Иеговы». На их сайте было объявлено об одной из двух еженедельных встреч. В полиции сообщают, что на мероприятии присутствовали несколько человек. Это только подтверждает версию, что преступник не пришел со стороны, но был одним из своих.

Spiegel online напоминает, что «Свидетели Иеговы» — община «со своим собственным толкованием Библии». Последователи верят в Иегову как во «всемогущего Бога и Творца» и должны подчиняться строгим правилам. Они убеждены, что «новый мир близок» и что они будут спасены как избранная церковь. «Свидетели Иеговы» насчитывают около восьми миллионов членов по всему миру. Всемирная штаб-квартира находится в Нью-Йорке. Немецкое сообщество насчитывает менее 200 000 членов — оно одно из крупнейших в Европе. В России иеговисты признаны сектой, их деятельность запрещена как экстремистская.