Шольц усомнился в запрете выдачи виз россиянам Шольц: с трудом представляю себе запрет выдачи россиянам шенгенских виз

Фото: Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц

Немецкий канцлер Олаф Шольц сообщил, что с трудом представляет себе запрет выдачи шенгенских виз гражданам России, передает РИА Новости. Ранее правительство Германии вынесло на обсуждение проект решения ЕС о полном запрете выдачи шенгенских виз в рамках очередного санкционного пакета против РФ.

Я с трудом представляю себе это, — сказал Шольц, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее министр иностранных дел Чехии Ян Липавский вслед за Прибалтикой поддержал запрет выдачи шенгенских виз россиянам из-за событий на Украине. По его словам, Чехия стала одной из первых стран ЕС, приостановивших выдачу виз россиянам. После этого республика распространила запрет и на граждан Белоруссии.

11 августа стало известно, что власти Эстонии предложили закрыть границы для граждан России, в том числе и для тех, кто уже имеет шенгенские визы.

Предложение запретить выдачу шенгенских виз россиянам было вынесено на обсуждение в ЕС, отметил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. По его словам, Берлин принял этот протест к сведению, но мер пока никаких не принял.