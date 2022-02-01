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В Гамбурге оцепили школу из-за подростка с оружием

Полиция Гамбурга начала спецоперацию из-за сообщений о подростке с оружием в школе
15:07, 01 февраля 2022
В Гамбурге оцепили школу из-за подростка с оружием Фото: Georg Wendt/dpa/Global Look Press
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Полицейская операция проходит в школе Гамбурга из-за сообщений о вошедшем в неё подростке с огнестрельным оружием, говорится в Twitter полиции города. Территория вокруг учебного заведения оцеплена, экстренные службы организовали пункт помощи недалеко от учебного заведения и проверяют территорию.

Сообщается, что молодой человек, вооружённый пистолетом, вошёл в здание школы, — говорится в заявлении полиции Гамбурга.

Позже полицейские сообщили, что пока не ясно, действительно ли человек с пистолетом вошёл в здание школы или прошёл мимо. В качестве меры предосторожности в настоящее время спецназ проводит обыск в учебном заведении.

Ранее неизвестный устроил стрельбу в Гейдельбергском университете, в результате пострадали несколько человек. По данным агентства DPA, стрельбу начал студент, у которого было несколько ружей, он позже покончил с собой. Полиция не увидела политической или религиозной подоплёки в этом деле. Нападавшим оказался выходец из Сомали. Мужчина имел проблемы с психикой и отличался агрессивным поведением.

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