Несколько человек пострадали при стрельбе в Гейдельберге
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
16:01, 24 января 2022
Фото: Sylvio Dittrich via imago-images.de/Global Look Press
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Неизвестный устроил стрельбу в лекционном зале в немецком Гейдельберге, в результате пострадали несколько человек. Полиция проводит масштабную операцию, сам преступник мёртв, говорится в сообщении полиции Мангейма в Twitter.
Один преступник ранил нескольких человек в лекционном зале из длинноствольного оружия. Сам преступник мёртв, — отмечено в заявлении.
Стрельба произошла в Гейдельбергском университете. Сотрудники правоохранительных органов продолжают находиться на месте случившегося. Выясняются все обстоятельства инцидента.
Ранее в Вюрцбурге 24-летний мужчина с ножом напал на прохожих. В результате три человека погибли, порядка шести получили ранения. В генконсульстве РФ в Мюнхене сообщили, что россиян среди пострадавших нет.
Нападавшим оказался выходец из Сомали. Мужчина имел проблемы с психикой и отличался агрессивным поведением.