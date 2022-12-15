Двойник канцлера и клятвы на крови: как рейхсбюргеры хотели Шольца свергать В Германии всплывают новые подробности «безумного заговора» во главе с 71-летним принцем. Главный удар мятежники собирались нанести под Рождество

Фото: imago-images.de/Global Look Press

Олаф Шольц

Расстрельные списки политиков с адресами, письменные клятвы верности «принцу Генриху XIII», коим величает себя 71-летний глава мятежников, десятки изъятых стволов и тайники с серебряными и золотыми монетами — в СМИ всплывает все больше фантастических подробностей «заговора рейхсбюргеров». По версии следствия, секта «граждан рейха», отрицающих современную Германию с ее границами и законами, собиралась перед Рождеством свергнуть и, возможно, даже убить канцлера Олафа Шольца, заменив его на двойника. А «самого ненавистного» министра — главу Минздрава Карла Лаутербаха ковид-диссиденты собирались арестовать в прямом эфире на ток-шоу. Подробности — в обзоре NEWS.ru.

Карты, деньги, сорок стволов

Как сообщила The New York Times со ссылкой на источники, близкие к следствию, во время обыска 150 конспиративных квартир по всей Германии оперативники изъяли 40 единиц огнестрельного оружия, включая винтовки, и еще примерно тысячу патронов, «предназначенных для другого оружия, на след которого еще предстоит выйти». Полицейские также нашли защитные жилеты к арбалетам.

По сведениям Der Spiegel, на местах было найдено 130 письменных «клятв о неразглашении заговора» — их нарушение каралось бы «смертной казнью». Такие данные привела глава немецкого МВД Нэнси Фезер на закрытом заседании комитета бундестага.

Следователи также обнаружили «тайники с наличными, серебряными и золотыми монетами общей стоимостью в сотни тысяч евро». А еще стало известно о золотых слитках на €6 млн, хранившихся в швейцарской банковской ячейке. Очевидно, за счет этих средств и планировалось финансирование госпереворота.

Ядро мятежников — около полусотни человек. В отношении 31 подозреваемого ведется расследование, 23 предполагаемых «рейхсбюргера» находятся под арестом. Среди них — 71-летний глава заговорщиков, именующий себя не иначе как «Генрихом XIII, принцем Ройссом» (притом что никаких принцев и принцесс в современной Германии не существует — все дворянские регалии и привилегии были отменены в 1918 году Веймарской республикой). В охотничьем замке принца в Заальдорфе, который служил офисом его консалтинговой фирмы и заодно элитным гольф-клубом, регулярно собирались «рейхсбюргеры», чтобы обсудить планы по свержению конституционного строя ФРГ.

Газета Frankfurter Rundschau выяснила, что «главный удар» в виде арестов и масштабных политических чисток заговорщики собирались нанести перед Рождеством. На «день Икс» был назначен штурм рейхстага и захват многих депутатов — предполагалось, что их уведут из здания парламента в наручниках. Следователи обнаружили многочисленные списки «врагов народа» с именами (и даже адресами!) политиков, судей, а также врачей, проводивших вакцинацию граждан от ковида. За годы пандемии они стали объектом особой ненависти со стороны местных конспирологов и антиваксеров. Но главной мишенью «рейхсбюргеров» были все же представители исполнительной власти, причем на самом высоком уровне.

Фото: Florian Gaertner/photothek.de/Global Look Press Канцлер Германии Олаф Шольц пока не комментировал новости о том, что на него готовилось покушение

Шольц-то не настоящий

В основной «расстрельный список», по данным NYT, внесли 18 немецких федеральных политиков. У следователей есть данные, что фигурантов собирались «казнить или отправить в изгнание». К примеру, министра здравоохранения Карла Лаутербаха предполагалось «взять в плен в прямом эфире во время телевизионного ток-шоу» и увести под дулами автоматов Калашникова.

Как передает радиостанция Bayerischer Rundfunk, один из членов группировки, бывший полковник бундесвера, записал видеоролик, в котором обещает «поставить к стенке» политиков, продвигавших антиковидные ограничения и вакцинацию. «Наши дети будут отомщены», — грозит подполковник.

Группа планировала не только захват немецкого парламента, но и убийство канцлера, — утверждают источники NYT.

Сам Олаф Шольц пока не прокомментировал новости о том, что на него готовилось покушение. Эти шокирующие подробности перемежаются с откровенно курьезными. Согласно утечкам, заговорщики искали... двойника Шольца, чтобы предъявить его гражданам. Фальшивый канцлер должен был публично благословить переворот перед лицом народных масс. В качестве запасного варианта рассматривался двойник федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Устанавливать «революционный порядок» поручалось «ротам национальной безопасности» — их было создано около трехсот. Для этого на секретных тренировочных полигонах проводились стрельбища. Даром что в группировке состояли многие бывшие полицейские и военные вплоть до десантников и спецназовцев.

Фото: imago-images.de/Global Look Press Заговорщикам не дают покоя лавры легендарного рейхсканцлера Отто фон Бисмарка

Свита принца

Один из них, 69-летний старший лейтенант в отставке Рюдигер фон П., который раньше командовал 251-м парашютно-десантным батальоном бундесвера, претендовал на высший пост в силовых структурах. Пост министра юстиции в альтернативном кабинете принца был обещан судье и экс-депутату бундестага от «Альтернативы для Германии» Биргит Мальзак-Винкеманн — между прочим, мастеру спорта по спортивной стрельбе. Ее тоже взяли под стражу.

В свиту Генриха XIII, который собирался то ли короноваться, то ли примерить на себя лавры рейхсканцлера Бисмарка, входила некая дама-астролог — под нее предполагалось создать ведомство по «транскоммуникациям». А врач-антиваксер из Нижней Саксонии стала бы «уполномоченным по делам духовности и целительству».

СМИ называют и других фигурантов дела, намеревавшихся править Германией. Среди них простой кровельщик, шеф-повар мишленовского ресторана, пилот немецких авиалиний и даже оперный тенор.

Все это похоже на сумасшедшее шапито. Но тем тревожнее выглядят подробности, — признает Spiegel online.

В конце концов, современная Германия знает громкие политические убийства — например, окружного главы из Касселя Вальтера Любке. Однопартиец Ангелы Меркель, активно выступавший за размещение в городе мигрантов, был застрелен 2 июня 2019 года на пороге своего дома. Позже в преступлении сознался фанатик ультраправых взглядов.

«Граждан рейха» давно не считают безобидными анархистами, называющими современную Германию «фейком» и мечтающими о возрождении Германской империи. Движение растет — в нем насчитывается уже больше 20 тысяч сторонников по всей стране, и в этой среде все больше правых экстремистов, утверждают спецслужбы. Так что суд над «рейхсбюргерами» обещает стать самым громким процессом последних лет в ФРГ.