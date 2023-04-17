Германия настаивает на введении новых санкций против России Германия потребовала введения санкций против гражданской ядерной энергетики России

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Укороченный макет тепловыделяющей сборки реактора ВВЭР-1000 топливной компании Росатома ТВЭЛ

Германия потребовала введения санкций Евросоюза против гражданской ядерной энергетики России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на Министерство экономики. Глава ведомства и вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек добавил, что предоставление ядерному сектору льготного режима не может быть оправдано.

Федеральное правительство обратилось к Европейской комиссии за включение гражданского атомного сектора. Это должно быть частью следующего пакета санкций, — говорится в сообщении министерства.

Хабек добавил, что ядерные технологии — чрезвычайно чувствительная область, поэтому «обычного бизнеса» быть не может. В министерстве уточнили, что включение ядерного сектора в следующий пакет санкций потребует времени, так как подобные меры быть реализованы «в переходные периоды».

В октябре 2022 года генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло от США к России, а главным поставщиком коммерческих ядерных технологий является Росатом.