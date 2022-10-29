Глава МАГАТЭ заявил о первенстве России в экспорте ядерных реакторов

Фото: Rosatom / Global Look Press

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов перешло от США к России. Он добавил, что главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки в настоящее время является российская компания «Росатом». По его словам, в США предпринимаются попытки вернуть это первенство в условиях мирового энергокризиса, пишут «Известия».

США традиционно были лидерами в коммерческих технологиях ядерной энергетики. Однако в настоящий момент главным поставщиком коммерческих ядерных технологий на мировые рынки является российская компания «Росатом», — сказал Гросси.

По мнению главы МАГАТЭ, основной фактор конкретности Росатома в том, что модели финансирования российской госкорпорации отличаются от американских компаний.

Глава Министерства энергетики США Дженнифер Грэнхолм ранее заявила, что американская электротехническая компания Westinghouse Electric займется строительством первой в истории Польши атомной электростанции (АЭС). По ее словам, американская корпорация займется реализацией первого этапа строительства. Ее стоимость оценивается в $40 миллиардов. Министр при этом не уточнила стоимость строительства всего объекта.