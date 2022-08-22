А не уйти ли вам, херр Шольц? Почему обрушился рейтинг канцлера ФРГ Этим летом уже пять европейских правительств ушло отставку. Будет ли немецкое следующим?

Фото: Kay Nietfeld/Global Look Press

Олаф Шольц

Рейтинг канцлера Германии социал-демократа Олафа Шольца упал до рекордно низкого уровня. По данным свежего опроса, проведенного институтом Insa по заказу газеты Bild am Sonntag, 62% респондентов недовольны работой главы кабмина ФРГ, лишь 25% оценивают его положительно (еще 13% затрудняются с ответом). А ведь еще в марте поддержка Шольца составляла 46%, а критически его оценивали лишь 39% немцев. Не лучше идут дела в целом у «светофорной» (по цветам трех партий-участниц) коалиции: лишь 27% опрошенных довольны правительством, 65% — нет. «Канцлер больше не любим народом?» — этим вопросом все чаще задаются СМИ. Немецкая статистика подоспела на фоне новостей из Черногории, где парламент вынес вотум недоверия правительству во главе с Дританом Абазовичем. Таким образом, с начала лета уже пять европейских премьеров должны подать в отставку. Ранее о сложении полномочий объявили Марио Драги в Италии и Борис Джонсон в Британии (формально пока еще остаются на посту), Кирилл Петков в Болгарии и Кая Каллас в Эстонии. Грозит ли вотум недоверия и Олафу Шольцу, разбирался NEWS.ru.

В теории такое возможно. Статьей 67 Основного закона (конституции) ФРГ предусмотрен «конструктивный вотум недоверия» правительству. Это значит, что уход премьера и его команды сопровождается одновременными выборами нового кандидата. Между ними не должно быть большого временного промежутка, чтобы государство не осталось без дееспособного управления. Немецкая модель принципиально отличается от британской или итальянской, когда страна еще несколько недель или даже месяцев может оставаться в подвешенном состоянии. Чтобы отправить кабмин в отставку в Германии, за это должна проголосовать половина всего депутатского корпуса (а не только тех, кто физически присутствует на месте в день голосования).

И все же, вотум недоверия — событие для ФРГ экстраординарное. Его удавалось инициировать лишь дважды. Впервые — в 1972 году, когда консерваторы попытались сместить социал-демократического канцлера Вилли Брандта. Недовольство правых вызвала его знаменитая «новая восточная политика» по нормализации отношений с СССР, ГДР, социалистической Польшей и Чехословакией. В частности, ФРГ признавала нерушимость границ Восточной Германии с Польшей по линии Одер — Нейсе и отказывалась от притязаний на историческую Силезию, Померанию и Восточную Пруссию. Правые инициировали протесты по всей стране. Тогда для отставки Брандта не хватило всего двух голосов при голосовании в парламенте.

Единственный раз в послевоенной истории Германии вотум недоверия удался в октябре 1982 года: тогда христианскому демократу Гельмуту Колю удалось сместить своего тезку социал-демократа Гельмута Шмидта. Правящая коалиция распалась из-за разногласий по бюджету и развертыванию в Западной Европе американских «Першингов-2» и «Томагавков». Коль стал первым и пока единственным немецким политиком, который занял кресло канцлера после вотума недоверия предыдущему премьеру. За 16 лет правления его преемницы Ангелы Меркель в ФРГ несколько раз поговаривали о возможном вотуме (в том числе из-за политики антиковидных ограничений), но ей всякий раз удавалось сохранить коалицию.

Фото: Fabian Sommer/Global Look Press Ангела Меркель

В отношении Олафа Шольца вопрос пока так остро не стоит. Однако немецкие СМИ в один голос пишут о том, что ему «нужно скорее продемонстрировать свои лидерские качества», иначе могут возникнуть проблемы. Если бы завтра в Германии проходили прямые выборы канцлера (это не предусмотрено немецкой конституцией, но такие опросы регулярно проводятся), то Шольц оказался бы всего лишь на третьем месте. Сейчас за него готовы проголосовать только 18% немцев, 19% выбрали бы председателя оппозиционного ныне Христианско-демократического союза (ХДС), юриста и бизнесмена Фридриха Мерца, который никогда не работал в правительстве. А безусловный фаворит — «зеленый» министр экономики и проблем климата Роберт Хабек, по совместительству вице-канцлер, то есть непосредственный зам Шольца. Его популярность подскочила до 25%.

Парадокс в том, что непопулярные нововведения, включая «газовую надбавку», которую немцам придется платить с октября в размере 2,419 цента за киловатт-час (на семью из четырех человек будет набегать примерно €488 в год), проходят именно по линии ведомства Хабека. Но рейтинг падает не у него, а у Шольца.

При этом в федеральной политике Хабек — новичок, а вот Олаф Шольц был тем, кто в прошлом году вытянул со дна Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) и привел ее к сенсационной победе на осенних выборах благодаря своей скромной, но уверенной харизме. Теперь эту интеллигентность Шольца критики трактуют как нерешительность, мягкотелость и пассивность. В Германии на рейтинг политика могут повлиять любые промашки, даже, на первый взгляд, незначительные.

Одно неверное предложение — и конец карьере. Или несколько недосказанных фраз — и народного гнева не избежать, — так эксперты объясняют колебания немецкого политического барометра.

Среди последних проколов канцлера — его запоздалая, по всеобщему мнению, реакция на тираду палестинского лидера Махмуда Аббаса, побывавшего с визитом в Берлине. Во время совместной пресс-конференции Аббас обвинил Израиль в «пятидесяти холокостах» против арабов. В Германии это было воспринято как обесценивание преступлений нацистов в отношении евреев. Публичное преуменьшение, отрицание и одобрение холокоста считаются в ФРГ уголовным преступлением. Критики вменили Шольцу в вину, что тот никак не возразил палестинскому гостю и промолчал со скептическим выражением лица. Лишь спустя сутки в ведомстве федерального канцлера назвали слова Аббаса недопустимыми.

Шольц промолчал, как будто вообще ничего не услышал. Его постоянно за это критикуют, и теперь в недрах «светофорной» коалиции созрел план по отработке политических рефлексов канцлера, — сообщает о необычной инициативе Spiegel online. — Озабоченные представители СДПГ, «Зеленых» и либералов придумали, как вытащить Шольца из его скорлупы путем специальных тренингов на улучшение остроты реакции.

Фото: IMAGO/Emmanuele Contini/Global Look Press Олаф Шольц

«Мы стали практиковать разные провокационные тезисы, на которые Шольцу приходится реагировать. Чем чаще мы будем такое делать, тем скорее к канцлеру вернется способность общаться», — рассказал анонимный собеседник издания «с чувством неловкости».

«Шольцомату» (прозвище Шольца с намеком на «человека-машину», которое он получил от СМИ за свой бюрократизм и немногословность. — NEWS.ru) придется доказать, что он человек, — заключает Spiegel online.

Аналитики едины в том, что на канцлера свалились все «тридцать три несчастья», которые только можно было вообразить: вооруженный конфликт на Украине, острый газовый кризис, угроза банкротства энергетических компаний, инфляция, а в придачу ко всему аномальная жара и засуха, накрывшая Европу и Германию. Да и ковид никуда не делся — немцы готовятся к новой волне. А еще за канцлером тянется давний шлейф так называемой cum-ex аферы (эти латинские предлоги используют биржевики при оценке стоимости акции компании до (cum) и после (ex) выплаты дивидендов). Речь идет о масштабных налоговых махинациях c участием немецкого банка M.M.Warburg в 2001–2016 годах. Шольца подозревают в том, будто на посту мэра Гамбурга он повлиял на местные налоговые органы, которые сначала хотели взыскать со скандального банка €46 млн, но потом внезапно отозвали претензию. Недавно канцлеру пришлось выступать перед следственным комитетом в парламенте Гамбурга. Шольц категорически отрицает причастность к спасению банка, однако не исключено, что позже ему придется давать ответ и перед бундестагом в Берлине.

Если кто-то и сможет провести немцев через эту тяжелую осень, так это Роберт Хабек. Пока Шольц отмалчивается, Кристиан Линднер (министр финансов, шеф либералов, недавно сыгравший веселую свадьбу. — NEWS.ru) женится, Хабек один играет роль рабочей лошадки, на которую можно положиться. Если надо, он питается одними мюсли и спит прямо за рабочим столом рядом с ноутбуком — все ради спасения сограждан. Его уже называют «канцлером сердец», — такую романтизированную картинку рисуют некоторые немецкие аналитики.

Впрочем, сам Шольц недавно весьма амбициозно заявил, что рассчитывает остаться на второй срок. На этой неделе они вместе с Хабеком отправились с «водородной миссией» в Канаду — искать замену российскому газу. СМИ отмечают символическую деталь: канцлер и министр экономики вопреки обычаю полетели одним бортом — подчеркнуто как единая команда. Действительно, внутри немецкой правящей коалиции пока нет настолько непримиримых разногласий, которые поставили бы ее на грань распада. Пожалуй, самое серьезное из них касается объемов военной помощи, которую Берлин выделяет Украине. «Зеленые» считают ее недостаточной. И все же на фоне всех кризисов партии демонстрируют небывалое единство и готовность к неожиданным компромиссам.

Провал для этого правительства не вариант, даже если оно поскрипывает. Ситуация на Украине порождает единство там, где его раньше никогда не ждали: перевооружение бундесвера, массовое расширение строительства ветряных турбин и расконсервация вредных для климата угольных станций. Также на повестке — продление эксплуатации угольных АЭС, — отмечает Sueddeutsche Zeitung.

Так что отключать «светофор» и списывать со счетов канцлера Шольца явно рано, заключает издание.