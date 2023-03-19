Меркель в экономе, Берлускони во дворце: как живут на пенсии мировые лидеры Одни главы государств в отставке ведут скромную жизнь, другие беззастенчиво купаются в роскоши

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Немецкий таблоид Bild раздобыл сенсационные кадры. Среди пассажиров низкобюджетной авиакомпании недавно была замечена экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель. Некогда самая влиятельная женщина Германии теперь летает «деревянным классом», как немцы в шутку называют эконом. Покинув большую политику, одни мировые лидеры растворяются среди простых смертных, другие продолжают вести богемный образ жизни. Чем занимаются экс-главы государств и правительств, выйдя на пенсию, и хватает ли им денег — в материале NEWS.ru.

Ангела Меркель: пассажир экономкласса

«Раньше к ее услугам был собственный правительственный борт, а сегодня она путешествует в экономе лоукостера Eurowings», — писали немецкие СМИ. Экс-канцлер, летевшая в отпуск на канарский остров Фуэртевентура, ничем не выделялась среди других пассажиров лайнера. Во время полета она скромно сидела в синей маске возле окна, что-то читала на своем планшете, ела взятый из дома бутерброд и разгадывала кроссворды.

Ее муж сидел через кресло у прохода и листал какие-то документы. Пару сопровождал телохранитель, но весьма ненавязчиво — он расположился через несколько рядов. «Экс-канцлеру разрешили первой покинуть борт — это был единственный бонус, который ей полагался», — отметила газета Bild.

В Сеть также попали снимки 68-летней фрау Меркель, выходящей из самолета в голубых джинсах, темной кофточке и с сумкой-шопером. Журналисты выяснили, что Меркель с мужем поселились в четырехзвездочном отеле Innside by Meliá, где номер стоит €162 в сутки.

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press Меркель теперь проводит больше времени со своим супругом Йоахимом Зауэром

Получая 35 тысяч евро в месяц на посту канцлера, Меркель всегда вела скромный образ жизни. Еще до этого она поселилась в обычной квартире пятиэтажного берлинского дома на набережной реки Шпрее. Меркель не стала съезжать оттуда и после того, как возглавила правительство ФРГ. Перед ее домом всегда дежурил наряд полиции, при этом там не ставили никаких заграждений, а улицу никогда не перекрывали. Меркель не раз предлагали «замазать» фасад здания на картах Google Street View. Канцлер отказывалась: «Зачем? Все и так знают, где я живу».

Берлинцы привыкли встречать Ангелу Меркель в супермаркете неподалеку. В СМИ не раз просачивались снимки, на которых Меркель кладет в продуктовую тележку фрукты, овощи, сладости и творог. Она сама ходила и продолжает ходить за покупками — это приносит ей удовольствие.

«Иногда я покупаю какую-нибудь вещь, как только ее увижу, хотя она, быть может, мне и не нужна. Тяга к накоплению запасов глубоко сидит во мне с молодости. Тогда в условиях дефицита люди скупали все, что можно было достать», — рассказывала политик в одном из интервью.

По словам Меркель, со времен ГДР у нее осталось еще несколько «советских привычек». Например, она долго привыкала к слову «супермаркет», продолжая называть его «универсамом».

Экс-канцлер на грядках

Выйдя на пенсию, экс-канцлер осталась в Берлине, однако на выходные они с супругом любят выбраться на дачу в сотне километров от столицы, в северном регионе Уккермарк. Кстати, местные СМИ так и пишут Datscha — это слово закрепилось в немецком языке со времен ГДР.

На снимках, гуляющих по Сети, можно видеть небольшой двухэтажный сельский дом, который сложно назвать загородной резиденцией. Общеизвестно, что там живет экс-канцлер. Из соображений безопасности фотографировать его запрещено — за порядком поблизости следят полицейские. Впрочем, делают они это незаметно — на улице не видно патрулей.

С годами дом оброс высоким забором, чтобы никто не мешал Меркель и ее мужу сажать картошку и пропалывать грядки. Еще она любит готовить и созывать гостей на сливовый пирог — фирменное блюдо экс-канцлера. В поселке расположено несколько десятков домов, поблизости нет ни магазинов, ни кафе. Отсутствие благ цивилизации с лихвой компенсирует природа — рядом с дачей находятся несколько живописных озер.

Фото: Sven Hoppe/dpa/Global Look PRess Ангела Меркель рада, что на пенсии «теперь может выспаться»

Вообще-то экс-канцлер может позволить себе многое. После выхода на пенсию Меркель еще в течение трех месяцев получала полную зарплату главы правительства — €35 тысяч, после этого еще 21 месяц — по €17,5 тысячи. Ее окончательная пожизненная пенсия — €15 тысяч. Всем бывшим канцлерам ФРГ положено иметь телохранителей, свой офис, несколько секретарей, несколько помощников и двух водителей. Частные поездки они должны оплачивать сами, а личную охрану за границей им предоставляет государство.

Между тем немецкий писатель, автор детективов Давид Сафьер превратил экс-канцлера в героиню своего юмористического криминального романа «Мисс Меркель. Смерть в Уккермарке» — по аналогии с «Мисс Марпл». На его страницах пенсионерка Меркель ведет размеренную жизнь в сельской глуши, пока в ее небольшом поселке не происходит загадочное убийство. Вместе с мужем она с энтузиазмом берется за расследование, как и литературный персонаж Агаты Кристи.

Сильвио Берлускони: в «чертогах» роскоши

Бывшего премьера Италии Сильвио Берлускони можно назвать работающим пенсионером — он по-прежнему занимается политикой. Хотя большую часть времени «друг Сильвио» отдыхает в своих резиденциях. У него есть десятки роскошных квартир и домов по всему миру, но больше всего — в родной Италии.

Любимым особняком бывшего премьера считается «Чертоза» с 35 спальнями и 27 ванными комнатами. В «чертогах» на Сардинии есть искусственный вулкан, вертолетная площадка, озеро, амфитеатр на 400 мест, дом для бабочек и даже бункер с тайным выходом в морю. Как писали итальянские газеты, именно такое подземное убежище показывали в фильмах об агенте 007 Джеймсе Бонде.

Фото: .imago-images.de/Global Look Press Сильвио Берлускони и Ангела Меркель на пенсии ведут очень разный образ жизни

У Берлускони также есть виллы «Стефание», купленная за €1,35 млн, «Барбальи» за €2 млн и много других — как современных, так и построенных в XVIII веке. Среди самой дорогой недвижимости Берлускони — вилла «Сан-Марино» с 147 комнатами за €52 млн.

В последнее время имя 86-летнего экс-премьера не часто появляется в итальянских СМИ. Большую часть времени Берлускони посвящает не политике, а заботе о своем здоровье — он занимается спортом, отказался от мяса, а также строит семейную жизнь. Недавно он женился на своей подруге Марте Фашине, которая моложе его на 53 года.

Вечеринки «бунга-бунга»

Политик, четыре раза занимавший пост премьер-министра Италии, о деньгах не беспокоится. Его состояние оценивается в $8 млрд, в месяц он получает порядка €250 млн, оставаясь одним из самых богатых людей в стране. В империю самого влиятельного человека Италии, чьей визитной карточкой стали широкая улыбка, ровный южный загар и безупречные черные костюмы, входят крупнейшие СМИ, банки, магазины, страховые компании, инвестиционные фонды, а в прошлом — даже популярный футбольный клуб «Милан».

Фото: Silvia Lore/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Сами итальянцы запутались в том, сколько квартир и дворцов у Сильвио Берлускони

За плечами Берлускони — десятки судебных тяжб и всевозможные секс-скандалы. В частности, его обвиняли в том, что он якобы устраивал в своих резиденциях оргии (вечеринки «бунга-бунга»). СМИ смаковали подробности того, как по виллам Берлускони под музыку оркестра расхаживали стриптизерши в костюмах монашек и медсестер. Некоторые из них, как сообщалось, были несовершеннолетними.

Но к уголовной ответственности ни по одному возбужденному делу привлечь Берлускони так и не удалось. Он уверял журналистов, что окружал себя молодежью, потому что ему «нравится слушать голос молодого поколения», и вообще он «не такой большой затейник», каким пытаются выставить его СМИ.

Джордж Буш — младший: назад к техасскому счастью

Все бывшие американские лидеры пожизненно получают солидные выплаты. В год им выделяют около $1 млн на все расходы, из них более $221 тысячи составляет непосредственно пенсия. Бывшим президентам США положены свой персонал, офис, водители, охрана. Им также оплачивают бытовые траты вплоть до сотовой связи и кабельного телевидения. Это предусмотрено законом о президентских пенсиях. Он был принят в 1958 году из-за того, что ушедший с поста главы государства Гарри Трумэн начал испытывать большие проблемы с деньгами.

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press Джордж Буш - младший живет на своем техасском ранчо

Бывшие американские лидеры также делают большие деньги на мемуарах и лекциях. Среди них — Джордж Буш — младший. По данным СМИ, он получает свыше $200 тысяч за одно публичное выступление, еще более $7 млн ему принесли мемуары «Поворотные моменты». Покинув Белый дом, Буш вместе с женой переехал на любимое ранчо Prairie Chapel Ranch в Кроуфорде, штат Техас.

На пенсии Буш-младший катается на велосипеде, занимается бегом, устраивает барбекю с друзьями, играет в гольф, читает книги по истории США и посещает бейсбольные матчи «Техас Рейнджерс».

Одним из своих любимых политиков Буш называет Уинстона Черчилля. Вдохновленный его хобби — рисованием, бывший американский лидер тоже взялся за кисть. По словам 43-го президента США, он нанял преподавателя живописи и попросил художника «разбудить его внутреннего Рембрандта». В результате из-под его кисти вышли десятки портретов мировых лидеров, с которыми Буш встречался на посту президента США.

Среди них — бывший премьер-министр Британии Тони Блэр, президент РФ Владимир Путин, экс-канцлер Германии Ангела Меркель, бывший глава Франции Николя Саркози. Рисует Буш исключительно для души, а вовсе не за деньги. И говорит, что великим художником себя не считает. Он также занимается благотворительностью — собирает средства для ветеранов войн.

Победил «зеленого змия»

«В жизни всегда хочется попробовать что-то новое. В общем, я счастлив», — говорит о своей жизни на пенсии 43-й президент США. Но так было не всегда.

В своей автобиографии Буш-младший не скрывает, что во времена бурной молодости беспробудно пил. Он вообще с юности был склонен к вредным привычкам. Еще в колледже пристрастился к курению. Перестав дымить, долгое время не мог слезть со снюса (табачная продукция, запрещенная в РФ) — измельченного табака, который держат во рту, потом перешел на жевательный табак и сигары. Но если с этой пагубной страстью удалось разделаться относительно легко, то алкоголь стал для техасского парня настоящим проклятием.

Фото: shutterstock В молодости у Буша-младшего были серьезные проблемы с алкоголем, но потом он «завязал»

В одном из интервью его жена Лора Буш рассказывала, что в молодости Джордж просто не просыхал: любил «намешать бурбон с пивом», а потом «лакирнуть крепким ликером». Все изменилось, когда Бушу стукнуло 40. Проснувшись после очередных «диких пьяных выходных», он решил, что пора завязывать с выпивкой. И сдержал слово. Потом он рассказывал, что избавиться от зависимости ему помогли жена, самодисциплина, бег и шоколад, который он поглощал плитками. Выйдя на пенсию, Буш-младший к спиртному не притрагивался.

Клинтоны: чуть не пошли по миру

Покидая Белый дом, Билли и Хиллари Клинтоны фактически оказались на мели — они задолжали $5 млн адвокатам, которые защищали 42-го президента США во время секс-скандала со стажеркой Белого дома Моникой Левински. «Наша семья была начисто разорена. У нас не было средств, на нас висели долги. Нужно было наскрести денег, чтобы оплатить ипотеку, обучение дочери Челси. Было очень трудно», — вспоминала бывшая первая леди США.

По словам Хиллари, супруги придумали, как заработать — начали читать частные лекции, выступать на платных конференциях и семинарах. В свое время за одно публичное выступление Джимми Картер и Рональд Рейган получали по 60 тысяч долларов. Агент Клинтона сразу потребовал удвоить чек. Предложения потекли рекой, а гонорары стали стремительно расти.

Сейчас выступление 76-летнего Билла Клинтона перед главами крупнейших корпораций стоит от $750 тысяч. Супруги на одних только лекциях сколотили целое состояние — свыше $150 млн.

Фото: Democratic National Convention/Keystone Press Agency/Global Look Press Бывшая первая леди США Хиллари Клинтон на пенсии зарабатывает деньги в общий семейный бюджет

«А что, мне надо было платить по счетам. К тому же я активно готовлюсь к выступлениям, работаю. Каждый день занимаюсь исследованиями по несколько часов», — оправдывается Клинтон. Он говорит, что от каждого выступления 10% идут на благотворительность, его жена отчисляет еще больше — 17%.

Клинтон стал первым президентом США, поменявшим правила публичных выступлений политиков. Например, составил свой райдер (список требований). Один из супругов запросто мог запросить частный самолет и проживание в пятизвездочном люксе. Особое внимание бывший лидер США уделяет своему питанию. Бывший поклонник бургеров после операции на сердце отдает предпочтение блюдам из овощей, киноа и бобов, раз в семь дней съедает омлет или блюдо из органического лосося.

Хиллари: мудрая жена

Агенты Клинтона заранее оговаривают темы, которые с ним будут обсуждать слушатели после выступления. Это делается, чтобы избежать неприятных вопросов. Главное условие — никаких разговоров о секс-скандалах, в которых он был замешан. Прежде всего — с Левински.

«Мне не хватало воздуха. Я плакала, кричала на него, хватая воздух ртом. Впервые за время нашего брака я полностью отстранилась от решения проблем Билла», — рассказывала о своем состоянии Хиллари в мемуарах. Справиться с подкатившей депрессией первой леди помогало сладкое. «Ее любимым десертом был торт мокко. Поверьте, я делал их один за другим», — вспоминал потом шеф-кондитер Белого дома Ролан Менье.

Впоследствии скандал удалось замять, а образ жены, которая великодушно простила блудного мужа и помогла спасти его от импичмента, пригодился Хиллари в ее будущей политической карьере.

Фото: Ron Sachs/dpa/Global Look PRess Хиллари Клинтон и Билл Клинтон остались вместе, несмотря ни на что

Впоследствии она так же, как и ее супруг, принялась колесить по стране с лекциями и публиковать мемуары. На полученные деньги Клинтоны купили особняк в округе Уэстчестер, штат Нью-Йорк, за $1,7 млн, а также коттедж в Вашингтоне за $2,85 млн.

Сейчас пара продолжает публично выступать перед большими аудиториями, а также много времени посвящает воспитанию внуков — восьмилетней Шарлотты, шестилетнего Эйдана и трехлетнего Джаспера.

Тереза Мэй: страсть к нарядам победила

«Эта женщина обладает обаянием холодильника, забитого просроченными полуфабрикатами», — описывал один из журналистов Терезу Мэй, которая летом 2019 года уступила кресло премьера Британии эксцентричному Борису Джонсону.

Ее запомнили как «миссис неловкость» — неуклюжие па, странные танцы, неловкие реверансы перед членами королевской семьи становились мемами. За косноязычие Мэй получила прозвище Maybot — каламбур от слова «робот». Она также запомнилась своим весьма экстравагантным стилем: мини-платья с ассиметричным вырезом, кожаные ботфорты, балетки с принтом в виде губ, леопардовые туфли на шпильке, с узорами и крупными стразами, крупные ожерелья из жемчуга или огромные браслеты.

Съехав из резиденции на Даунинг-стрит, 10, Мэй продолжила тратить большие деньги на наряды и обувь. На следующий день после отставки она отправилась на матч по крикету, где сборная Англии сражалась с противниками из Ирландии. Как писали потом журналисты, билет на мероприятие стоимостью 270 фунтов стерлингов мог позволить себе не каждый.

У бывших британских премьеров таких проблем и правда нет. В год они получают до 115 тысяч фунтов стерлингов. Помимо этого, им положена охрана и служебный автомобиль с шофером. До недавнего времени экс-премьеры разъезжали на Jaguar, но потом их пересадили на Audi A8.

К тому же Тереза Мэй читает платные лекции. Ее выступление в ноябре 2022 года в Саудовской Аравии (которую она запретила посещать официальным британским лицам после убийства журналиста Джамаля Хашогги) стоило 107,6 тысячи фунтов стерлингов.

«Дольче вита» по-британски

Журналисты подсчитали, что после ухода с поста премьера Тереза Мэй в общей сложности заработала 2,5 млн фунтов стерлингов. Долго сидеть на пенсии она не стала и избралась депутатом от города Мейденхед, расположенного на правом берегу Темзы. В год Мэй получает около 80 тысяч фунтов стерлингов.

Фото: shutterstock Экс-премьер Британии Тереза Мэй продолжает тратить деньги на дорогую одежду

Сейчас 66-летняя Мэй живет в живописной деревне Соннинг в графстве Беркшир, которую автор книги «Трое в лодке» Джером К. Джером назвал «самым сказочным уголком на Темзе». Дома здесь стоят от миллиона фунтов. Соседями экс-премьера стали многие знаменитости, среди них — голливудский актер Джордж Клуни.

В Сеть не раз просачивались фотографии Мэй во время ее отдыха с друзьями на роскошной яхте или снимки из отпуска. Вместе с мужем Филипом она любит ездить на каникулы на озеро Гарда в Италии или гулять по лесу в швейцарских Альпах.

По словам госпожи Мэй, она каждый день делает зарядку, однако больше всего любит скандинавскую ходьбу. Компанию ей составляет супруг. Они обычно гуляют под песни группы АВВА или под музыку Моцарта.