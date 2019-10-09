Экс-президент США Джордж Буш-младший представил новую выставку своих картин, однако она получила неоднозначные отзывы критиков. News.ru вспомнил, кто ещё из мировых политиков увлекался живописью и преуспел на этом поприще.

Джордж Буш-младший и портреты мужества

Выставка картин Джорджа Буша-младшего под названием «Портреты мужества: дань уважения главнокомандующего американским воинам» открылась в Центре искусств имени Кеннеди в Вашингтоне. На полотнах изображены портреты военнослужащих, которые принимали участие в операциях США в Ираке и Афганистане, у некоторых можно заметить увечья: протез руки или искусственный глаз. Всего в рамках экспозиции представлены 98 полотен.

Создавать серию портретов Буш-младший стал ещё в 2009 году после выхода в отставку. Впервые выставка была представлена в 2017 году. Также репродукции картин американского экс-президента были собраны в одно издание, которое стало бестселлером по версии The New York Times.

Критики неоднозначно отнеслись к выставке Буша-младшего, а ряд американских СМИ выдвинули предположение, что таким образом бывший президент пытается «искупить грехи» за свои решения войти в Афганистан в 2001 и Ирак — в 2003 году. Эти войны стоили США тысячи жизней американских солдат, и решения Буша-младшего в американском обществе всё чаще вызывают неприятие.

Критике подвергается и стиль его художественных работ, которому, по мнению ряда искусствоведов, не хватает более тщательной прорисовки деталей и тонкости линий. Вместе с тем эксперты в области искусства положительно оценивают цветовое сочетание и насыщенность работ бывшего американского лидера. Они не исключают, что Буш-младший черпал вдохновение из работ Ван Гога и Рембрандта. Сам экс-президент говорил о том, что заняться живописью его сподвиг пример бывшего премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля.

Первая выставка 43-го президента США прошла в 2014 году. На ней он представил портреты мировых лидеров, в том числе Владимира Путина, канцлера ФРГ Ангелы Меркель, экс-президента Афганистана Хамида Карзая, бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра и других. В отличие от цикла картин, посвящённых бывшим военным, портреты политических деятелей встретили более тёплый приём общественности.

Джордж Буш-младший далеко не единственный политик, которого привлекала живопись. На этом поприще пытались реализовать себя и другие президенты США, в частности Джимми Картер и Дуайт Эйзенхауер. В Великобритании известность приобрели бывший премер-министр Уинстон Черчилль и сын королевы Елизаветы принц Чарльз.

Дуайт Эйзенхауэр и сельские пейзажи

Дуайт Эйзенхауэр whitehousehistory.org

34-й президент США как и Джордж Буш-младший вдохновился примером Уинстона Черчилля. При этом британский премьер-министр в прямом смысле слова сподвиг своего американского коллегу взять кисти в руки: именно он посоветовал Эйзенхауэру попробовать себя в живописи. Творить он начал довольно поздно, в 58 лет. Больше всего его привлекали сельские пейзажи, однако его полотна были посвящены и другим темам. Среди них можно увидеть и портреты. За 20 лет бывший американский лидер создал порядка 250 полотен, но они не приобрели такой популярности, как работы Черчилля. Талант политика в обществе принимали сдержанно.

Джимми Картер и абстракции

Заняться живописью 39-й президент США Джимми Картер решил после ухода со своего поста. В его работах преобладают глубокие цвета. Часто можно встретить изображения природы, людей, животных и птиц или абстракции. Все свои работы бывший глава Белого дома выставляет на аукционе. На его счету уже более ста полотен. Цена начинается от $1500, однако топовые работы продаются и за полмиллиона. Все вырученные средства Картер направляет в свой благотворительный фонд Carter Center, который осуществляет программы в 80 странах мира. Когда Буш-младший объявил о своём увлечении живописью, Картер поддержал его публично.

Уинстон Черчилль и импрессионизм

Картина сэра Уинстона Черчилля «Бассейн с золотой рыбкой» Stephen Lock/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший премьер-министр Великобритании начал увлекаться живописью в сорокалетнем возрасте. Для него это стало отдушиной, которая помогала британскому лидеру бороться с депрессией. Перерыв в творчестве был сделан лишь в период Второй мировой войны. Развивал свой талант Черчилль в направлении импрессионизма, а главными мотивами его полотен стали разнообразные виды Великобритании и других стран мира, в которых он успел побывать. Иногда на его картинах появлялись люди, были в коллекции Черчилля и портреты. Примечательно, что политик неоднократно выставлял свои полотна, однако каждый раз делал это под псевдонимом Чарльза Морина. К себе как к художнику он всегда относился с определённой долей критики, хотя получил признание, пусть и под вымышленным именем, сразу же после публичного показа работ. Произошло это в 1921 году, когда Черчилль решил направить ряд своих полотен на Международную выставку в Париже. Тогда жюри отобрало шесть его картин и выставило на аукцион. Спустя четыре года его полотно заняло первое место в категории работ художников-любителей в Лондонской галерее. В 1948 году бывший британский лидер был удостоен звания почётного члена Королевской академии искусств. Первая персональная выставка Черчилля под его собственным именем прошла лишь спустя 10 лет. На ней были представлены 35 работ политика. Всего же на протяжении жизни он написал около 500 картин.

Принц Чарльз и акварель

В настоящее время Принц Уэльский известен своей любовью к живописи акварелью. Среди его работ в основном пейзажи, созданные на пленэре. Чаще всего старший сын королевы Елизаветы пишет знакомые ему места Великобритании, но ряд его работ отражает и природу других стран мира. О своём таланте художника принц впервые публично заявил в 1997 году, когда он принял решение выставить подписанные копии своих работ на продажу. Вырученные средства Чарльз решил отдавать на благотворительность. В 2016 году королевский двор Великобритании опубликовал отчёт о вырученных магазином резиденции Хайгроув Хаус средств от продажи акварелей. Общая сумма составила более 2 млн фунтов. Принц носит звание почётного члена Королевской академии и Королевского акварельного общества.