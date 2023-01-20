Трампа оштрафовали на $1 млн за «несерьезный» иск к Клинтон

Фото: Chris Kleponis - Pool Via Cnp/Global Look Press

Дональд Трамп

Федеральный судья в США наложил санкции на бывшего президента страны Дональда Трампа и его адвокатов почти на $1 млн за подачу «необоснованного» иска против своей соперницы в выборах 2016 года Хиллари Клинтон, передает телеканал CNBC. В иске Трампа, в котором требовалось возместить ущерб в размере $70 млн, в качестве ответчиков кроме Клинтон представлены 30 других человек. Суд счел все претензии бывшего президента необоснованными.

Мы столкнулись с иском, который никогда не должен был быть подан, который был совершенно необоснованным, как с фактической, так и с юридической точек зрения, и который был подан недобросовестно с ненадлежащей целью, — написал судья Джон Миддлбрукс в окружном суде США по Южному округу Флориды в своем постановлении о санкциях против Трампа.

В иске Трампа утверждалось, что Клинтон, Национальный комитет Демократической партии, бывшие сотрудники ФБР и другие лица вступили в сговор, чтобы организовать против него черную пиар-стратегию с основным утверждением, будто Трамп и его президентская кампания были аффилированы с Россией.

Ранее предприниматель и владелец социальной сети Twitter Илон Маск и журналист Мэтт Тайбби публиковали внутреннюю переписку менеджмента микроблоговой платформы, которая подтверждает давление со стороны демократов и сотрудников ФБР на компанию. Twitter обвиняли во влиянии на ход выборов в 2016 году со стороны России. В компании были вынуждены проверить 2,5 тысячи аккаунтов, из которых только 17 были связаны с Россией и лишь два аккаунта вкладывали значительные суммы в рекламу на платформе.