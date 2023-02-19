Джимми Картер отказался от лечения врачей и выбрал хосписную помощь

Фото: Gary Hershorn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший президент Джимми Картер, устал бороться с раком и перейдет на хосписную помощь на дому, сообщили в пресс-службе Центра Картера. Бывший политик решил провести остатки своих дней в кругу семьи.

После серии коротких госпитализаций бывший президент США Джимми Картер сегодня решил провести оставшееся время дома с семьей и получить хосписную помощь вместо дополнительного медицинского вмешательства. Он пользуется полной поддержкой своей семьи и медицинского персонала, — говорится в релизе организации.

В 2015 году у Картера была диагностирована меланома — злокачественная опухоль. Болезнь быстро развивалась, но после курса лечения спустя четыре месяца он объявил, что вылечился. В 2019 году Картер стал самым долгоживущим президентом в истории США и единственным из президентов США, доживших до 95 лет.

В январе 2022 года Джимми Картер после штурма Капитолия заявил, что американская нация балансирует на краю расширяющейся пропасти. Гражданский конфликт в стране неизбежен, если не принять срочные меры.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Игорь Утяшев предупредил, что люди со светлой кожей находятся в группе риска по возникновению меланомы. По словам специалиста, у них мало защитного пигмента от ультрафиолетового облучения. Онколог объяснил, что к таким типам кожи относятся первый и второй фототипы по Фитцпатрику.