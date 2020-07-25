Трампа обвинили в использовании образа Рейгана для сбора денег на выборы

https://static.news.ru/photo/d129c0ee-cf6c-11ea-a674-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президентский фонд и институт Рональда Рейгана потребовали от действующего главы государства Дональда Трампа прекратить собирать деньги на предвыборную кампанию, используя имя 40-го президента США.

Представителей фонда возмутили письма от имени Трампа, которые некоторые избиратели получили 19 июля. В них предлагалось сделать пожертвования на предвыборную кампанию действующего президента. Если человек жертвовал более $45, то мог получить памятный набор «ограниченной серии» с двумя монетами. На одной стороне монеты было выбито изображение Трампа, а с другой стороны — Рейгана, который был президентом США с 1981-го по 1989 год. Изображения на монетах выбивались на основе фотографии 1987 года, на которой Рейган пожимал руку предпринимателю Трампу.

В письме указывалось, что памятный набор с монетами недоступен для широкой публики. Получателей письма просили не делиться им ни с какими другим людьми. Также утверждалось, что в этом году празднуется 40-я годовщина вступления 40-го президента США в должность.

К сожалению, мы уже распродали первую партию, которая была у нас в наличии. Но мне так понравились эти монеты, что я попросил мою команду срочно заказать ещё одну партию, — говорилось в письме.

Собранные денежные средства поступали в бюджет Национального комитета Республиканской партии (НКРП), а также в фонд предвыборной компании Трампа.

Как пишет The Wall Street Journal, как только в Фонде Рейгана узнали о содержании письма, то сразу же потребовали от Национального комитета прекратить сбор средств. Представители фонда заявили, что изображение на монетах было использовано без согласия.

Мы позвонили в НКРП и попросили их прекратить и воздерживаться от использования изображения Рейгана на монете, и они согласились, — заявила директор по маркетингу Фонда Рейгана Мелисса Гиллер.

Директор по связям с общественностью Национального комитета Республиканской партии Майкл Аренс рассказал журналистам Forbes, что ранее фонд не был против использования образа президента Рейгана. Он подчеркнул, что представители Республиканской партии после обращения Мелиссы Гиллер прекратят рассылать подобные письма.

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