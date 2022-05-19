Лексус и Вован представили пранк над Джорджем Бушем-младшим

Джордж Буш-младший / Фото AP/TASS

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) презентовали пранк над Джорджем Бушем во время выступления на просветительском марафоне «Новые горизонты» российского общества «Знание». Ранее пранкеры опубликовали тизер розыгрыша. В ходе беседы с пранкерами американский глава заявил о том, что ему хотелось бы видеть Украину в составе НАТО. Также он отметил, что его ожидания насчёт «сговорчивости» президента России Владимира Путина не оправдались.

Буш отдельно прокомментировал переговоры с последним президентом СССР Михаилом Горбачёвым. Он сообщил, что Соединённым Штатам нужно было подстраиваться под сложившиеся обстоятельства и те обещания по нерасширеннию НАТО, которые были даны Горбачёву — «не имеют смысла».

Не важно, что США когда-то обещали России. Времена меняются. Это было много лет назад, а значит, и Соединённым Штатам нужно гибко подстраиваться под время, — ответил экс-президент.

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Ранее российские пранкеры разыграли министра внутренних дел Великобритании Прити Пател. В разговоре с Вованом и Лексусом она сообщила, что английские семьи готовы всячески помогать украинским националистам и неонацистам.

До этого пранкеры позвонили главе Минобороны Британии Бену Уоллесу от имени главы правительства Украины Дениса Шмыгаля. Британский министр в ходе разговора заявил, что отправил Киеву большое количество противотанковых установок и теперь они на исходе у британской армии.