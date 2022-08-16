Друг Сильвио рвется к власти: Берлускони анонсировал возвращение в политику Может ли 85-летний политик претендовать на высшие посты в Италии?

Фото: Pasquale Gargano/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сильвио Берлускони

«Италия нуждается во мне», — скромно заявил четырежды экс-премьер Италии Сильвио Берлускони. В эфире Rai Radio 85-летний политик сообщил, что собирается выставлять свою кандидатуру на парламентских выборах 25 сентября. По мнению экспертов, у него есть реальные шансы избраться в сенат, но вот вернуться в кресло главы правительства или возглавить республику в качестве президента у Берлускони вряд ли получится. Впрочем, к этому он и не стремится. По мнению издания Politico, основатель и лидер партии «Вперед, Италия» может стать влиятельным закулисным игроком — «делателем королей» в новом правительстве, которое, скорее всего, будет состоять из альянса правых и правоцентристских сил.

«Друг Сильвио» всех осчастливит

По словам Берлускони, которому через четыре дня после голосования исполнится 86, он идет в сенаторы из «чувства долга».

Так я сделаю всех счастливыми, — объявил «друг Сильвио».

Вообще-то Берлускони, ушедший в отставку в 2011 году на фоне громких скандалов, уже пытался несколько раз вернуться в политику. В марте 2018-го его партия «Вперед, Италия» пошла на выборы в коалиции с «Лигой Севера» и «Братьями Италии». И хотя сам Берлускони не мог баллотироваться и занимать государственные должности из-за судимости по делу Mediaset, эксперты полагали, что 81-летний политик мог бы сыграть в новом правительстве роль идеолога и «серого кардинала». Он активно выступал по ТВ, обещая повысить минимальный порог пенсий в два с лишним раза — с €536 до €1000, а налоги, напротив, снизить до 20%. Сработала эта риторика или нет, но коалиция с участием Берлускони заняла первое место, набрав 36% голосов. Правда, по итогам переговоров, растянувшихся до лета, был сформирован кабмин во главе с Джузеппе Конте, в который вошли «Лига» и Движение пяти звёзд, а «Вперед, Италия» осталась за бортом.

Берлускони по суду получил право вновь занимать любые посты лишь в мае 2018 года. И не преминул воспользоваться этим правом, избравшись в следующем году в Европарламент.

Сейчас те же три партии — «Братья Италии», «Лига» и «Вперед, Италия» — способны набрать на троих 45% голосов, это позволит им сформировать парламентское большинство. Как отмечает Politico, Берлускони «продолжает держать нос по ветру». Если в прошлом году он примкнул к коалиции во главе с премьером Марио Драги, то несколько недель назад, когда кресло под главой правительства зашаталось, экс-премьер быстро сориентировался и поддержал вотум недоверия, открыв тем самым путь новым выборам. Впрочем, ему лично кресло премьера не светит. Рейтинг некогда популярной партии Сильвио — не больше восьми процентов. Теперь «Вперед, Италия» разве что в мечтах может повторить свой блестящий результат 2008 года, когда она набрала 38% голосов, а Берлускони в четвертый раз сформировал правительство.

Сейчас фаворитом остается 45-летняя лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони, которая имеет все шансы стать первой в истории страны женщиной-премьером. Однако за оставшийся месяц с небольшим ей нужно срочно «облагородить» имидж своей политической силы, которую оппоненты называют неофашистской. Недавно руководство «Братьев Италии» настояло на том, чтобы сохранить в партийной эмблеме спорный символ в виде трехцветного пламени. В интервью Corriere della Sera глава партии заявила, что гордится пламенем

Этот символ не имеет ничего общего с фашизмом, но отражает путь, пройденный демократическими правыми в нашей республиканской истории, — настаивает Мелони.

Фото: Fabio Cimaglia/Keystone Press Agency/Global Look Press Джорджа Мелони

А вот предвыборную программу правым пришлось как следует скорректировать. Сенсацией стало решение «Братьев Италии» отказаться от антиевропейского пафоса и провозгласить приверженность ценностям ЕС. Но если в истинных мотивах синьоры Мелони у некоторых еще есть сомнения, то Берлускони воспринимается более спокойно.

Неожиданный всплеск националистического популизма за последнее десятилетие предоставил Берлускони возможность сыграть роль ответственного умеренного сторонника ЕС, — отмечает Politico. — Сейчас итальянским правым нужно привлечь на свою сторону не только избирателей, но и международных торговцев облигациями, рейтинговые агентства, европейские правительства, институты, обеспокоенные тем, что самое правое правительство в послевоенной истории Италии может стать угрозой для демократии и союзнических отношений Италии с ЕС и НАТО.

В этом смысле Берлускони может выступить в роли связующего звена между умеренно и крайне правыми (той же «Лигой») и гаранта сохранности прежнего курса Рима.

Мы — проевропейская, прозападная, пронатовская страна с ценностями либеральной демократии, это наш единственный якорь. Я не стану участвовать ни в одном правительстве, не будучи полностью уверенным в его чувстве ответственности и лояльности Европе и Западу, — заявил недавно Берлускони.

Кроме того, оказавшись под градом критики из-за тесных связей с Москвой, он впервые публично осудил боевые действия на Украине и обвинил Москву в нарушении международного права.

В принципе, Берлускони мог бы даже претендовать на второй по значимости пост в Италии — председателя сената, но это был бы довольно спорный выбор, признает Politico. Да и союзники пока не поддержали его. Но как бы то ни было, предвыборная кампания «вдохнула жизненные силы в Берлускони», говорят источники в его окружении. Видеоролики, которые публикует штаб политика в соцсетях, явно играют на ностальгии по эпохе 90-х и проверенной годами идее снижения налогов и повышения пенсий. Но даже и без формальной институциональной роли Берлускони будет обладать значительной властью в следующем правительстве, считают эксперты.

Если его партия наберет 7–8%, Берлускони получит большое влияние на жизнеспособность коалиции, — считает Даниэле Альбертацци, профессор политологии Университета Суррея. — Поверьте, он еще заставит своих союзников почувствовать это. Фигура Берлускони крайне важна. Находясь в центре, он может оставаться востребованным в течение следующих пяти лет.

Берлускони, если захочет, сможет провести немало красных линий, остужая пыл более правой «Лиги». В конце концов «Вперед, Италия» — единственная из всех партий, которая теоретически может перейти на сторону левого или технократического правительства, не уронив себя в глазах избирателей.

И вообще, Берлускони — миллионер, медиамагнат, владелец роскошных вилл, фигурант громких скандалов с махинациями и секс-вечеринками, от которого итальянцы за долгие годы изрядно устали, «все еще способен взбодрить общественность» и внести интригу в повестку дня, признает Politico. Чего стоят его недавние слова о том, что президенту Италии Серджо Маттарелле, возможно, придется уйти в отставку, если правые сумеют провести конституционную реформу и добиться всенародного избрания главы государства (сегодня он избирается парламентом на совместном заседании обеих палат — сената и палаты депутатов). В Италии сразу пошли разговоры о том, будто Берлускони и сам метит на президентский пост.

Действительно, Берлускони заявлял о желании стать сенатором. Но других амбиций он не озвучивал. Более того, на днях Берлускони заверил журналистов, что ему и так прекрасно живется, — напомнила NEWS.ru руководитель Центра итальянских исследований Института Европы РАН Елена Алексеенкова — Зато он спровоцировал бурную дискуссию вокруг фигуры президента. Демократы обвинили Берлускони в том, что сначала он отправил в отставку Драги, а теперь покушается на Маттареллу. Как известно, Маттарелла пользуется большим авторитетом и доверием итальянских граждан, оставаясь по-настоящему консенсусной фигурой, способной разрешать внутриполитические споры. Но Берлускони объяснил, что имел в виду совсем иное: коль скоро поменяется вся политическая система и республика станет президентской, то Маттарелле по процедуре придется уйти. Однако он вполне может вернуться, будучи переизбранным уже напрямую народом. О себе в роли президента Берлускони не говорил. Вернется ли он в политику в качестве сенатора? Думаю, это вполне вероятно. В этой роли Берлускони смотрелся бы органично.

Эксперт напомнила, что «Вперед, Италия» уже много лет остается на политической арене и за ней прочно закрепилась определенная часть электората.

Некоторые идеи, которые Берлускони выдвигал еще во время своего премьерства, по-прежнему оцениваются итальянцами позитивно. То, что сейчас предлагают в своей новой программе правоцентристы, у многих находит отклик. Берлускони подводит под эти идеи свои прежние заслуги. Например, на днях он достаточно бодро говорил о миграции, выступая за создание hot spots — центров отсеивания мигрантов в Африке в рамках борьбы с нелегалами. Смысл в том, чтобы в Европу по Средиземному морю перебирались те, кто уже получил право на убежище. И Берлускони напоминал: мол, в 2010 году, когда он был премьером, в Италию прибывали в год 4 тысячи мигрантов. Теперь их прибывают десятки и сотни тысяч, а регулировать поток не удается. Другое дело, что программа правых достаточно широка, это своего рода «черный ящик» из лозунгов. Каким будет ее реальное наполнение, пока не очень ясно, заключила Елена Алексеенкова.

Фото: Laurin Schmid/SOS Mediterranee/Global look Press

95 — в сенат опять!

Между тем, хотя предвыборная кампания в Италии и идет несколько лениво из-за летних каникул (СМИ даже прозвали ее «пляжной кампанией»), но все же не дает гражданам заскучать. Как пишут СМИ, вслед за «другом Сильвио» 95-летняя Джина Лоллобриджида объявила, что намерена баллотироваться на всеобщих выборах 24 сентября. Легендарная актриса хочет стать сенатором от новой популистской партии евроскептиков «Суверенная и народная Италия» (ISP). Она заявила в интервью Corriere della Sera, что «сыта по горло ссорящимися политиками» и собирается выступить голубем мира. По словам Лоллобриджиды, ее вдохновили ее идеи Махатмы Ганди о ненасилии, а также дружба с первой женщиной — премьером Индии Индирой Ганди.

Я видела Индиру Ганди каждый раз, когда она приезжала в Рим. Это была необыкновенная женщина, — сообщила Лоллобриджида.

Фото: Marco Provvisionato/ZUMAPRESS.com/Global Look Press Джина Лоллобриджида

Как пишет The Guardian, «Суверенная и народная Италия» выступает против отправки оружия на Украину и «воинственного атлантизма». Эту политическую силу в 2022 году сколотил известный борец с мафией и юрист Антонио Ингройя — по совместительству адвокат синьоры Лоллобриджиды, чью известность он, по-видимому, решил использовать в своих целях. К слову, в январе этого года Верховный суд Италии постановил, что голливудской звезде нужен законный опекун, чтобы люди перестали наживаться на ее богатстве. Последний раз Лоллобриджиду потянуло в политику в 1999 году — тогда она баллотировалась в Европарламент от демократической партии экс-премьера Италии и председателя Еврокомиссии Романо Проди. За нее отдали голоса 10 тысяч человек, но актрисе этого не хватило, чтобы занять депутатское кресло. Эксперты признают, что в нынешней избирательной кампании явно не хватает харизматиков, так что и 95-летняя Лоллобриджида неожиданно может «выстрелить».