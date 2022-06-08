Незнакомка в капюшоне: Меркель рассказала о первых днях на пенсии Ангела Меркель после выхода на пенсию гуляла по пляжу в худи с капюшоном и слушала «Макбета»

Фото: Eibner-Pressefoto /Global Look Press

Ангела Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель впервые поведала о том, что делала сразу после выхода на пенсию. Завесу над своей частной жизнью она приоткрыла в большом интервью обозревателю журнала Der Spiegel, немецкому писателю Александру Озангу. По словам Меркель, она делала все, чтобы остаться неузнанной. Оказалось, «мутти» часами разгуливала по пляжу инкогнито в капюшоне и с плеером в ушах.

Интервью началось с того, что Меркель рассказала о том, как она провела свои первые недели вне офиса. Экс-канцлер совершала уединенные прогулки вдоль побережья Балтийского моря, надевая толстовку с капюшоном, чтобы ее не узнали прохожие, и слушала аудиокнигу — «Макбета» Уильяма Шекспира, — передает The Guardian.

Ранее немецкие СМИ писали о том, что фрау Меркель собирается жить на два дома — в Берлине, где они с супругом Йоахимом Зауэром обитают в обычном многоквартирном доме, и в деревеньке Хоэнвальде (земля Бранденбург), где еще со времен ГДР у нее есть дача.

Меркель дала первое большое интервью с тех пор, как в декабре 2021 года покинула кресло федерального канцлера. Беседа была публичной — она проходила на сцене берлинского драматического театра «Берлинер ансамбль». Там экс-канцлер выступала на тему «Что же такое моя страна?». Все билеты были распроданы заранее, отмечает издание Politico.