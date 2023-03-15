Меркель решила сэкономить на билетах в отпуск Bild: Меркель отправилась в отпуск экономклассом

Фото: Global Look Press

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель отправилась в отпуск экономклассом, пишет немецкий таблоид Bild. Политик провела отпуск на канарском острове Фуэртевентура вместе со своим мужем профессором Йоахимом Зауэром. Очевидцы заметили чету в обычном самолете авиакомпании Eurowings.

По данным немецкого издания, бывшего канцлера сопроводили на рейс несколько человек, которые, по всей видимости, были сотрудниками службы безопасности. Кроме того, ее первой пустили на посадку. В Bild напомнили, что Меркель, несмотря на выход на пенсию, по-прежнему имеет право на охрану за счет государства. Однако чаще всего свои поездки она предпочитает оплачивать сама. Размер пенсии бывшего канцлера составляет около €15 тысяч.

Ранее Ассоциация туроператоров России со ссылкой на немецкие СМИ сообщила, что пенсионеры Германии стали бронировать туры в теплые страны, чтобы сэкономить на отоплении. Ранее правительство ФРГ предложило пенсионерам отправиться в теплые края, чтобы переждать холодное время года. Наиболее популярными направлениями являются Египет, Тунис, Турция и Канарские острова.