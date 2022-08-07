Немецкие пенсионеры стали покупать туры в теплые страны для экономии газа АТОР: пенсионеры Германии бронируют туры в теплые страны для экономии на отоплении зимой

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Пенсионеры Германии стали бронировать туры в теплые страны, чтобы сэкономить на отоплении зимой, информирует Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на немецкие СМИ. Сообщается, что ранее правительство ФРГ предложило пенсионерам отправится на зиму в теплые края, чтобы переждать холодное время года. На данный момент, наиболее популярными направлениями являются Египет, Тунис, Турция и Канарские острова.

В июле министр туризма Греции предложил жителям Германии переждать холодное время года на средиземноморском побережье, где «не требуется отопление». Его слова были услышаны: немецкие пенсионеры бросились бронировать туры на зиму в теплые края. Путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление, — сообщается на сайте АТОР.

Ранее Bloomberg сообщил, что у немецких властей осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может случиться из-за нехватки природного газа зимой. По данным агентства, причиной такой напряженной ситуации стала нерешительная позиция канцлера ФРГ Олафа Шольца и его медлительность в отношении сокращения зависимости от российских энергоносителей.

Отмечается, что в ближайшее время на фоне происходящего в Германии могут начаться общественные волнения.