Германии дали три месяца, что «предотвратить катастрофу» с газом Bloomberg: у Германии осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу

Фото: Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

У немецких властей осталось три месяца, чтобы предотвратить катастрофу, которая может случиться из-за нехватки природного газа зимой, пишет издание Bloomberg. По мнению обозревателей издания, причиной такой напряженной ситуацией стала нерешительная позиция канцлера страны Олафа Шольца и его медлительность в отношении сокращения зависимости от российских энергоносителей. На фоне происходящего в Германии также могут начаться общественные волнения в ближайшее время.

Несмотря на то, что сейчас разгар лета, у Берлина мало времени, для предотвращения дефицита, — отмечается в публикации.

Евросоюз (ЕС) должен готовиться к худшему в вопросе поставок газа, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Ответственные за энергетический кризис в европейских странах «находятся в Москве и больше нигде», заявила она. Несмотря на то что только часть государств особенно зависимы от российского топлива, потрясение ожидает весь ЕС, поскольку рынок един, подчеркнул глава ЕК.

Ранее стало известно, что экономическая модель Германии качнулась в сторону катастрофы. Привычные методы борьбы с инфляцией уже не действуют, большими проблемами грозит уменьшение поставок российского газа, сообщает Die Welt. Издание отмечает, что возникшие трудности с «Северным потоком» способны аукнуться необеспеченностью газоснабжения промышленных предприятий и частных домов.