Бербок, Харрис, фон дер Ляйен: личная жизнь влиятельных женщин-политиков Анналена Бербок, Джорджа Мелони, Урсула фон дер Ляйен, Камала Харрис и Карин Жан-Пьер: женские истории действующих премьеров, министров и дипломатов

Фото: Global Look Press

Стереотип о том, что политика — исключительно мужская сфера, давно остался в прошлом. С каждым годом появляется все больше женщин, которые возглавляют государства и правительства, важные ведомства, представляют свои страны за рубежом. Как самые влиятельные женщины на мировой арене смогли добиться такой популярности, получается ли совмещать семью и работу и кто помогает им хранить домашний очаг — в материале NEWS.ru.

Анналена Бербок: феминистка на шпильках

«Из-за того, что я выхожу из дома рано утром, а возвращаюсь поздно вечером, за школу, домашние задания наших девочек, даже за то, что им взять с собой перекусить, отвечает мой муж», — рассказывает 42-летняя глава МИД Германии Анналена Бербок. В декабре 2021 года она стала первой немкой на этом посту.

Успешному лоббисту в концерне Deutsche Post Даниэлю Холефляйшу пришлось пожертвовать карьерой ради жены. Сейчас он работает довольно мало и удаленно, посвящая большую часть своего времени присмотру за детьми, пока супруга разъезжает по зарубежным вояжам. В автобиографии Бербок написала, что семья нисколько не мешает ее карьере.

Фото: imago images/Sven Simon/Global Look Press Глава МИД Германии Анналена Бербок с супругом Даниэлем Холефляйшем. Немцы его знают и любят

С будущим мужем она познакомилась на стажировке в Бранденбурге. Управляющий директор некоммерческой организации Холефляйш отвечал за связь с компаниями в штаб-квартире «Зеленых». В 2007 году пара поженилась. Через четыре года у них родилась дочь, еще через четыре — вторая. Семья поселилась в Потсдаме, чтобы Бербок могла быстро добираться до работы.

Анналена признается, что из-за напряженного графика домашними делами занимается нечасто. Как-то готовила семье рисовый пудинг, но позвонили с работы, и десерт так и сгорел в духовке.

Немецкая пресса любит супруга главы МИД не меньше, чем ее саму.

Густые волосы, красивые очки — он так похож на тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа, — так СМИ обычно описывают мужа Анналены Бербок.

Он и сам сознает свою импозантность и знаменитость. «Если у меня трехдневная щетина, то таксисты в конце поездки обязательно попросят в конце сфотографироваться с ними», — хвастался он как-то в одном из интервью. Заботиться о детях ему помогают родители Анналены. Но она уверяет, что и сама не забывает о долге жены и матери.

Несмотря на то что работать приходится по 16 часов в сутки, я постоянно на связи с семьей. Например, узнаю о том, что в только что отремонтированной школе пропал вайфай и многое другое, — делится шеф немецкой дипломатии.

То, что Бербок впоследствии возглавит МИД, ее родители — инженер и социальный педагог, жившие в небольшой деревне под Ганновером — едва ли могли представить. Однако политикой она заинтересовалась именно благодаря матери и отцу, которые в 80-е годы брали дочь на демонстрации против ядерной энергетики и гонки вооружений. В одном из интервью Анналена рассказала, что с детства любила природу и даже попросила подарить ей одну из книг «Гринпис» на день рождения. Так зародился интерес к экоповестке.

Фото: Социальные сети Анналена Бербок в отличной спортивной форме

После неудачной фразы о том, что президент России Владимир Путин в вопросе Украины «должен развернуться на 360 градусов», в адрес госпожи Бербок посыпались упреки в плохом знании геометрии. Однако будущая глава МИД всегда хорошо училась и в старших классах даже ездила учиться по обмену в американскую школу во Флориде.

Она профессионально занималась прыжками на батуте, трижды выигрывала бронзу на национальных юношеских чемпионатах, а также играла в футбол. Многолетнее занятие спортом обеспечило ей хорошую фигуру и параметры, близкие к модельным. Однако девушка выбрала политику.

Отучившись на факультете политологии и общественного права в университете Гамбурга, Бербок продолжила образование в Лондонской школе экономики и политических наук. После этого она успела поработать в провинциальной немецкой газете Hannoversche Allgemeine Zeitung. В большую политику Бербок пришла в 2005 году, став членом партии «Союз 90/Зеленые». Вскоре Бербок стала появляться на немецком телевидении. Благодаря своим эмоциональным выступлениям Анналена прослыла «королевой ток-шоу».

С тех пор она не вылезала из скандалов. Один из них случился за пару месяцев до всеобщих выборов в бундестаг. Выяснилось, что Бербок получала от партии щедрые премии, однако не задекларировала 25 тысяч евро — рождественские бонусы и компенсацию за пандемию. К тому же в биографии Анналены нашли несостыковки: оказалось, что она приписала себе участие в некоторых международных организациях, где членство в принципе не предусмотрено. «Дерьмово вышло», — сокрушалась Анналена.

И хотя кресло канцлера в итоге досталось не ей, а Олафу Шольцу, Бербок возглавила МИД — одно из ключевых ведомств страны.

Как шеф немецкой дипломатии, фрау Бербок активно продвигает «феминистскую внешнюю политику» и борется с гендерным неравенством в собственном ведомстве и на мировой арене.

При этом она не прячет свою женственность. Каблуки — непременный атрибут ее образа.

Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Global Look Press Глава МИД ФРГ Анналена Бербок с министом экономики и энергетики Робертом Хабеком. У них чисто рабочие отношения

Бербок предпочитает носить на работе платья вместо брючных костюмов — в отличие от главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен или экс-канцлера Меркель. И при любом удобном случае не упускает возможность подчеркнуть, что она не только профессионал, но и женщина, — отмечает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Оказалось, безупречная внешность Анналены Бербок довольно дорого обходится бюджету страны. Как писал NEWS.ru, в 2021 году на стилистов глава МИД потратила €135 тысяч. Только на работу визажиста, в том числе в командировках и перед телеэфирами, ежемесячно уходит по €7,5 тысячи из кармана немецких бюргеров.

Урсула фон дер Ляйен: гинеколог и мать семерых детей во главе Еврокомиссии

Еще одна немка, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ставшая первой женщиной на этом посту, вначале совсем не готовилась идти в политику по стопам отца — успешного функционера Европейского сообщества Эрнста Альбрехта.

К слову, отец Урсулы был потомком бременского торговца хлопком Людвига Кнопа, который долгое время жил в Российской империи. Титул барона Кнопу пожаловал лично Александр II.

Фото: IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press Урсуле фон дер Ляйен дети не мешали делать карьеру

Потомственная баронесса, врач-гинеколог по первому образованию воспитывала семерых детей и проводила свободное время, катаясь на лошадях. Все изменилось, когда Урсуле исполнилось 43 года.

Обычно она говорит, что своей головокружительной карьерой обязана железной дисциплине, няне и мужу Хайко фон дер Ляйену, который все это время хранил домашний очаг в семье.

Без их поддержки моя работа была бы просто невозможна, — признавалась Урсула.

На будущего супруга она обратила внимание еще в стенах Высшей медицинской школы Ганновера, однако не решалась к нему подойти.

Увидев однажды, как Хайко меняет колесо у машины, она набралась смелости и предложила ему... помощь. Хотя, как истинная леди, понятия не имела, как это делается. И хотя молодой человек от помощи отказался, на следующий день он сам подсел к новой знакомой в столовой. С тех пор они не разлучались. Вначале в семье фон дер Ляйен родился сын, потом еще две дочери.

Урсула разрывалась между тремя детьми и работой, умоляя руководство перевести ее на неполный рабочий день в женской клинике Ганноверского университета. Потом муж получил предложение поработать исследователем в Стэнфордском университете, и семья переехала на время в США. По словам фон дер Ляйен, эта поездка изменила ее взгляды на жизнь.

Фото: imago images / localpic/Global Look Press Свадебное фото будущей главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен

Увидев, что в Америке «все рады детям и приветствуется, когда мама работает», пара решила завести еще больше детей. В США у четы фон дер Ляйен родились дочери-близняшки Виктория Урсула и Йоханна Гертруда. После этого Урсула родила еще одного сына в 1998 году и дочь в 1999-м.

Дождавшись, пока дети подрастут, фон дер Ляйен, получившая второе высшее образование в сфере организации здравоохранения, ушла в большую политику. Потом она не раз скажет, что «рождение и воспитание детей только способствуют карьере, а совсем не мешают ей».

Связи ее отца, видного христианского демократа, пришлись очень кстати. Всего за несколько лет из вице-мэра крохотного Ильтена, расположенного неподалеку от Ганновера, Урсула прошла в ландтаг Нижней Саксонии, а потом попала в Берлин — в федеральное правительство во главе с Ангелой Меркель.

Вначале она занималась социальными вопросами, которые были ей близки, — боролась за повышение рекордно низкой рождаемости в стране, введение большего числа женщин в руководство немецких компаний, а также за расширение мест в детских садах и яслях.

Фото: Imago-images.de/Global Look Press Урсула фон дер Ляйен в молодости

Потом стала министром обороны, после возглавила Европейскую комиссию, а сейчас претендует и на пост генсека НАТО. «Ничего себе, вот это карьера!» — отреагировал на утечку главнокомандующий войсками НАТО в Европе генерал Филип Бридлав.

«Суперняня», как Урсулу прозвала немецкая пресса за невероятно большое по европейским меркам число детей, периодически появляется на страницах женских журналов, в которых делится советами по воспитанию. По ее словам, все это время ей помогал муж.

Хайко фон дер Ляйен, не переставая работать в собственной компании по проведению клинических исследований, занимался хозяйством в усадьбе и воспитывал детей.

Дом — это единственное место, где я могу просто помолчать. После стольких прожитых с мужем лет мы прекрасно понимаем друг друга без слов, — говорит председатель Европейской комиссии.

В прошлом году она стала жертвой политической диверсии. Под покровом ночи на охраняемую ферму в лесной деревне Бургдорф-Байнхорн, где глава Еврокомиссии, известная наездница, разводит лошадей, проник дикий волк. В качестве жертвы он выбрал ее любимицу — 30-летнюю пони Долли. Ее растерзанный труп нашел наутро супруг фон Ляйен. Семья сообщила, что «скорбит из-за потери». Как пишет Politico, еврочиновница объявила лично войну волку по кличке Снежок. Теперь это один из самых разыскиваемых преступников Германии.

Фото: imago images / localpic/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен с мужем. Они вырастили семерых детей

Джорджа Мелони: римская волчица ворвалась в гонку беременной

Первая женщина-премьер Италии Джорджа Мелони, въехавшая во дворец Киджи в октябре 2022 года, считается довольно неоднозначным политиком. Одни видят в ней сильную женщину, маму, спасительницу Италии. Другие считают фашисткой и угрозой для единой Европы.

Кажется, общество научило нас, что мы, женщины, не можем быть достаточно хороши. Но если в обычной повседневной жизни нам доверяют самое ценное — семью, детей, почему этого не должно быть в политике? — патетично заявила Мелони в одном из интервью несколько лет назад, намекнув, что готова возглавить правительство на Апеннинах.

Несмотря на столь впечатляющую речь в адрес женского пола, едва ли Джорджу можно назвать феминисткой. Мелони возглавляет наиболее консервативную партию «Братья Италии», произрастающую из фашистской партии Бенито Муссолини.

Фото: IMAGO/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press Премьер Италии Джорджа Мелони выступает за традиционные ценности

Едва став премьером, она разослала во все министерства циркуляр, потребовав от подчиненных обращаться к себе не иначе как в мужском роде — «синьор председатель Совета министров». Никаких «премьерок» и «министерок» Мелони не терпит. Недаром женщины получили всего шесть министерских портфелей из 24 в ее кабмине.

Мелони выросла в бедном рабочем квартале Гарбателла — традиционном оплоте левых сил, расположенном на юге Рима. Ее отец Франческо Мелони был сторонником левых, мать Анна Параторе придерживалась правых взглядов.

Когда Джордже был всего год, Франческо бросил семью и уехал на Канарские острова. Потом его поймали с полутора килограммами каннабиса на испанском острове Менорка и приговорили к девяти годам тюрьмы. Впоследствии эксперты объясняли политический выбор Мелони желанием отомстить отцу-коммунисту.

Политическая карьера Джорджи началась в 15 лет, когда она вступила в «Молодежный фронт» — крыло неофашистской MSI. Ночами она тайком сбегала из дома и помогала соратникам расклеивать ультраправые листовки в своем районе Рима, считавшемся небезопасным.

Через некоторое время Мелони стала президентом студенческого отделения Национального альянса — преемника MSI. Как она потом писала в своей автобиографии «Я — Джорджа», опубликованной в 2021 году, здесь ей удалось найти новую «семью».

Джорджа окончила Римский институт Америго Веспуччи, став лингвистом.

Чтобы найти деньги на учебу, ей приходилось работать барменшей в клубе Piper и няней. Времени катастрофически не хватало, однако она не бросала политику.

И в 21 год выиграла свои первые выборы, став депутатом от «Национального альянса» в Совете провинции Рим. Еще через восемь лет она стала депутатом и зампредседателя нижней палаты парламента Италии, а в 31 год — министром по делам молодежи и спорта в правительстве Сильвио Берлускони.

Впрочем, уже через четыре года она порвала с его партией, основав вместе с другими соратниками новую политическую силу — «Братья Италии». Успех пришел к Мелони в 2016 году, когда она выдвинула свою кандидатуру на выборах мэра Рима.

В предвыборную гонку она вступила беременной и заняла третье место, получив 21%, именно тогда на нее обратили внимание избиратели. Рождение ребенка добавило ей еще больше симпатий со стороны итальянских женщин. Итальянский TikTok заполонили ролики с участием Мелони. Она постоянно выкладывает видео с семилетней дочерью Джинервой и со своей кошкой, в Сети появляются и ремиксы с пламенными речами «римской волчицы». Например, такой: «Я Джорджа, я — женщина, я — мать, я — итальянка, я — христианка».

Мелони «очень гордится тем, что у нее есть дочь и партнер». Семейные ценности — один из приоритетов в повестке «Братьев Италии».

Фото: Социальные сети Мелони с дочкой и бойфрендом

Мелони крайне жестко настроена против однополых браков и абортов (хотя и не считает, что их нужно запрещать). Итальянские СМИ бурно веселились, когда партия обрушилась против одной из серий мультика «Свинка Пеппа», где героем выведен белый медвежонок, живущий в нетрадиционной семье с двумя мамами-медведицами.

При этом с отцом Джинервы она официально не расписана. С Андреа Джамбруно, телеведущим канала TGcom24, принадлежащего Берлускони, Джорджа познакомилась в 2014 году на записи одной из телепрограмм. Бойфренд помогает Мелони заботиться о дочери и одновременно руководить страной.

Камала Харрис: домашний вице-президент США

Заместитель Джо Байдена Камала Харрис шла к власти, пробивая «стеклянные потолки». Она во всем была первой: первой женщиной — окружным прокурором Сан-Франциско и генпрокурором Калифорнии, первой американкой с индийскими корнями в сенате и первой женщиной на посту вице-президента США.

Камала Харрис родилась в семье индианки, иммигрировавшей в США, и уроженца Ямайки. Ее родители были увлечены борьбой за гражданские права. Впоследствии они развелись, отец стал первым темнокожим профессором экономики в Стэнфордском университете, а мать — научной сотрудницей, посвятившей жизнь изучению рака груди.

Фото: Социальные сети Будущая вице-президент США Камала Харрис в детстве с матерью

В детстве она часто гостила в Индии. Как потом Камала писала в своей автобиографии The Truths We Hold («Истины, которые у нас есть»), на нее сильно повлияло общение с бабушкой-активистской, которая ездила по местным деревням, рассказывая женщинам, как предохраняться от нежелательной беременности, и дедом — борцом за независимость страны.

Протестного запала у самой Камалы было не занимать. В 13 лет вместе с соседскими детьми она отстояла право играть на газоне перед их многоквартирным домом, а после — опротестовала традицию ходить на выпускной в паре с мальчиком.

Податься в большую политику она решила благодаря Бараку Обаме. Они сблизились еще в 2004 году, когда Обама баллотировался в сенат. Поддержав будущего президента США в 2008 году, она всерьез задумалась о собственной карьере. Активно помогать ей в этом принялся супруг Дуглас Эмхофф, совладелец крупнейшей американской юридической компании.

Они познакомились в Калифорнии. Общая подруга устроила им свидание вслепую. Как потом вспоминала Камала, это была любовь с первого взгляда. Через пять месяцев Дуглас подарил возлюбленной платиновое кольцо с бриллиантом, а еще через четыре — повел ее к алтарю. Их свадьба прошла в Санта-Барбаре.

Своих детей у Камалы нет, но она считает таковыми дочь и сына Дугласа от первого брака.

После свадьбы Коул, Элла и я решили, что нам не нравится слово «мачеха». Вместо этого они придумали мне имя Момала, — поделилась как-то Харрис.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Вице-президент США Камала Харрис с супругом живут душа в душу

Камала рассказывает, что свободное время проводит с Эллой, Коулом и их матерью Керстин. По словам Харрис, она очень дружит с бывшей женой своего супруга и гордится этим.

Мы очень современная семья, — поясняет вице-президент США.

Супруг Камалы активно помогает жене строить карьеру. Когда стало известно, что Байден пойдет на выборы вместе с Харрис, Эмхофф взял в своей компании бессрочный отпуск.

На одном из выступлений он помог успокоить собравшуюся толпу, а также защитил жену от разгневанной активистки, которая вскарабкалась на сцену, вырвала микрофон из рук у выступавшей Камалы и начала возмущенно кричать в него. Даг уладил ситуацию и вернул Камале микрофон.

Несмотря на активную работу и ненормированный график, воскресные дни Камала старается проводить с семьей.

Мы собираемся за ужином. Коул выбирает музыку и накрывает на стол, Элла готовит вкусные десерты, я готовлю, а Даг выступает в роли моего сушефа, — говорит Харрис.

Кулинария — одно из увлечений Камалы. По словам вице-президента США, коронное блюдо — жареный цыпленок.

В одежде Харрис обычно придерживается делового стиля, однако в нерабочее время с удовольствием носит кроссовки Converse Chuck Taylor, которые активно коллекционирует. По ее словам, «это лучшая обувь для поездок».

Фото: Социальные сети Камала Харрис с внучкой. Хотя своих детей у нее нет, детей и внуков супруга она считает своими

В работе вице-президенту США помогает правильная организация времени. День Камалы начинается в шесть утра, после пробуждения полчаса она занимается спортом — либо на велотренажере, либо на эллипсе. Потом завтракает порцией отрубей с миндальным молоком и изюмом, пьет чай с лимоном и медом и идет на работу в Белый дом.

Карин Жан-Пьер: прекрасная дама и рыцарь Овального кабинета

«Во мне есть все, что так ненавидит Дональд Трамп», — гордо описывает себя пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, сменившая на посту Джен Псаки. Жан-Пьер пока еще не крупный политик, однако весьма заметная и неординарная фигура на американском политическом олимпе. Все сразу обратили внимание на новое лицо (а некоторые эксперты позволили себе даже фамильярное слово «личико») Белого дома, отличающееся редкой миловидностью. Однако за привлекательной внешностью Карин скрывается железная хватка.

Она представляет собой все меньшинства сразу, — шутят журналисты.

Фото: picture alliance/Consolidated News Photos/Global Look Press Карин Жан-Пьер — новое лицо Белого дома

Родной язык Карин — французский, поскольку она родилась на карибском острове Мартиника, принадлежавшем Пятой республике. Выросла Жан-Пьер в Нью-Йорке. Ее карьера идеальна для Демократической партии — она афроамериканка, представительница ЛГБТ-сообщества, дочь выходцев с Гаити, окончившая престижный Колумбийский университет и сделавшая блестящую карьеру, а также вегетарианка и борец за экологию.

Как и многие другие американские дипломаты, чиновники и политики, она уже успела издать собственные мемуары «Движение вперед: история надежды, кропотливой работы и перспектив Америки». В книге она рассказала о том, как осуществила свою «американскую мечту», проделав путь от дочери бедных иммигрантов до пресс-секретаря Белого дома, а также пожаловалась, что ей было очень непросто выживать «в мире мужчин».

После переезда в Нью-Йорк отцу Карин, несмотря на образование инженера, пришлось стать таксистом, мать работала санитаркой. И все же семье удалось накопить денег, чтобы Карин поступила в Колумбийский университет. Она стала магистром по связям с общественностью, а потом вернулась в альма-матер в качестве преподавателя.

Ей нравилось работать в университете, но все ее мысли с детства занимала политика. Сидя перед телевизором, она с замиранием сердца следила за очередными политическими дебатами, а учась в школе, раздавала листовки для предвыборных кампаний.

Жан-Пьер решила осуществить давнюю мечту, устроившись на работу в Нью-Йоркский городской совет. Это место оказалось хорошим стартом для ее будущей политической карьеры. Через некоторое время она стала политическим директором юго-восточного региона в президентской гонке Барака Обамы. И во время его первого президентского срока вошла в управление Белого дома по политическим вопросам.

Через четыре года Карин также активно помогала Обаме переизбраться на второй срок. После прихода к власти Дональда Трампа Карин вместе с правозащитной группой MoveOn организовала массовые протесты.

Вернуться в большую политику ей помогли новые выборы президента. В 2020-м она стала начальником штаба Камалы Харрис. Когда во время одного из выступлений будущего вице-президента США на сцену выскочил хулиган, Жан-Пьер закрыла своим телом Камалу, простояв так до тех пор, пока не подоспели охранники.

В администрации Джо Байдена Карин стала заместителем Джен Псаки. Когда пресс-секретарь Белого дома решила стать телеведущей и уйти на телеканал MSNBC, назначение на ее должность Жан-Пьер никого не удивило.

Она умна, у нее есть моральный стержень, она не только отличная коллега, но и прекрасная мама, прекрасный человек. К тому же у нее отличное чувство юмора, — так описала Псаки свою преемницу.

Фото: Социальные сети Карин Жан-Пьер с подругой Сюзанной Мальво

По мнению Карин Жан-Пьер, необходимо также, чтобы рядом были люди, всегда готовые поддержать и помочь. Сама пресс-секретарь живет вместе со своей партнершей, журналисткой CNN Сюзанной Мальво, и воспитывает дочь Солей.

В мемуарах Жан-Пьер рассказала, что в 16 лет призналась матери в своей нетрадиционной ориентации и та вначале приняла это в штыки. Со временем им удалось наладить отношения.

Многие прочат Карин блестящую карьеру, считая, что должность пресс-секретаря Белого дома — трамплин для дальнейшего продвижения. Так, Пьер Сэлинджер — «рупор» Белого дома при президентах Джоне Кеннеди и Линдоне Джонсоне — стал впоследствии сенатором от Калифорнии.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Карин Жан-Пьер весьма миловидна. Но за внешностью стоит железная хватка