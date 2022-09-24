Римская волчица против Свинки Пеппы: вождь итальянских правых идет к победе Джорджа Мелони из крайне правой партии может стать первой в истории Италии женщиной-премьером

Фото: Salvatore Laporta/KONTROLAB

В воскресенье, 25 сентября, в Италии пройдут парламентские выборы, по их итогам будет создано новое правительство взамен распавшейся коалиции опытного евротехнократа Марио Драги. Безусловным фаворитом называют правую партию евроскептиков «Братья Италии» во главе с 45-летней Джорджей Мелони. У нее есть все шансы стать первой в истории Италии женщиной-премьером. Чего ждать от возможного нового лидера третьей экономики Европы? Объединит ли она под своим крылом близких по духу евроскептиков вроде Орбана или Качиньского или пойдет на мировую с Брюсселем, от которого зависит выделение Риму денег из фонда восстановления экономики? Как отмечает Politico, сейчас весь Евросоюз пристально вглядывается в политическую фигуру Мелони, «пытаясь понять, о чем же она на самом деле думает». Это попытался сделать и NEWS.ru.

Свою партию Джорджа Мелони создала в 2012-м, тогда ее рейтинг составлял менее 2%, теперь приближается к 30%. Партия «Братья Италии» считается идейным наследником итальянского общественного движения, сформированного после Второй мировой войны сторонниками свергнутого диктатора Бенито Муссолини. В партии состоят двое прямых потомков Муссолини — его внучка Ракеле и его правнук Кайо Джулио Чезаре. И до сих пор символом партии остается трехцветное пламя — Мелони отстояла его, не позволив заменить на что-то без фашистских коннотаций. Некоторых избирателей среди умеренных правых это оттолкнуло, других, напротив, покорила принципиальность синьоры Мелони.

Фото: Pasquale Gargano/Keystone Press Agency/Global Look Press Джорджа Мелони

Politico рассказывает, как в июле 1992 года в дверь «Фронта молодежи» (крайне правого студенческого движения в Риме) постучалась 15-летняя школьница по имени Джорджа и попросила принять ее в ряды организации. Этим она несколько эпатировала остальных членов «Фронта», которые все были мужчинами. Но они быстро поняли, с кем имеют дело. Девушка выросла в левацком районе Гарбателла в Риме, где выражать правые взгляды считалось «чем-то вроде революционного поступка». Даже родной отец Мелони, ушедший из семьи, голосовал за коммунистов. На Мелони произвело ошеломительное впечатление убийство местного прокурора — борца с мафией. После этого она решила встать на путь политической борьбы. Впрочем, ее единомышленники вступали в нешуточные уличные бои.

Нет никого из нашего поколения, кто бы не провел несколько дней в госпитале. Я сам несколько раз получал ранения, мне ломали руку. Но это была часть нашей обычной жизни, — вспоминает Джанбаттиста Фазолари, ныне сенатор и один из близких советников Мелони.

По его словам, парни из «Фронта молодежи» хотели защищать единственную леди в своих рядах, но Джорджа не терпела какого-то особо обращения с собой по гендерному признаку. Сподвижники Мелони вспоминают, что в юности их, как ни странно, по-своему даже тянуло к идейным противникам — левым. Так, по выходным они собирались где-нибудь в лесах или на территории заброшенных монастырей и хипповали — распевали левацкие песни, цитировали Че Гевару, читали фантастику. Все это помогает лучше понять натуру возможного будущего премьера Италии. Она говорит о своей жизни как о «миссии», а себя называет «солдатом».

Когда в 31 год Мелони стала самым молодым в истории страны министром, то гордо отказалась от служебного автомобиля и приехала на работу на своем Mini. В то время она все еще жила в обычной квартире вместе с матерью. Сегодня Мелони «очень гордится тем, что у нее есть дочь и партнер». Семейные ценности — один из приоритетов в повестке «Братьев Италии». Мелони крайне жестко настроена против однополых браков и абортов (хотя и не считает, что их нужно запрещать). Итальянские СМИ бурно веселились, когда партия обрушилась против одной из серий мультика «Свинка Пеппа», где героем выведен белый медвежонок, живущий в нетрадиционно семье с двумя мамами-медведицами.

Фото: peppapig.com

В своей книге «Я Джорджа. Мои корни, мои идеи» Мелони цитирует Киплинга: «Сила волка — в стае. Сила стаи — в волке». Эксперты уверены, что нацелившаяся на Рим «волчица» Джорджа, верная этой максиме, наберет в команду близких и давних единомышленников. С одной стороны, это говорит о цельности ее натуры и верности принципам взаимовыручки. С другой, возникают опасения, что новое правительство будет строиться не только по принципу компетентности, но и лояльности. Кроме того, более умеренные политики правого лагеря могут остаться за бортом новой коалиции.

Впрочем, сама Мелони, как показывает ее политическая эволюция, умеет быть достаточно гибкой. Так, она уже не выступает за выход Италии из зоны евро (как делала это в 2014 году) и из НАТО. Более того, с начала спецоперации на Украине она публично осудила ее, перестав поддерживать президента РФ Владимира Путина. Хотя оппоненты до сих пытаются представить «Братьев Италии» как «прокремлевскую партию».

Как писал NEWS.ru, сейчас те же три партии — «Братья Италии» Джорджи Мелони, «Лига» Маттео Сальвини и «Вперед, Италия» Сильвио Берлускони — способны набрать на троих 45% голосов, это позволит им сформировать парламентское большинство. Это будет не первое правительство евроскептиков в Италии, но зато первое со столь массовой поддержкой в других странах ЕС. Ведь Мелони не только стоит во главе «Братьев Италии», но и возглавляет в Европарламенте Партию европейских консерваторов и реформистов, под зонтиком которой находятся польская «Право и справедливость», консерваторы из Испании и Швеции. Она также исторически поддерживает связи с венгерским премьером Виктором Орбаном.

Если Мелони победит, у Варшавы и Будапешта появятся влиятельные друзья в Риме, и Евросоюзу станет сложнее давить на эти страны, обвиняемые в нарушении свободы СМИ и попрании независимости судебной системы, — пишет Politico.

При этом издание отмечает, что Италия очень рассчитывает на выделение помощи из постпандемийного фонда восстановления экономики ЕС, а потому вряд ли пойдет на конфронтацию с Брюсселем.